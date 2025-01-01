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Цитаты
The Bishop
Я что, сказал странно, странно? Какая же это странность... Почему я должен был сказать странно, странно?
Molyneux (Michel Simon)
Уверяю вас, дорогой кузен, вы сказали странно, странно.
The Bishop
Я сказал странно? Как это странно...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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