Morris [В тюрьме: узнавая другого заключённого, того, кто, по-видимому, и загнал его сюда] Джесселл!

Jessell, man who caused Morris' incarceration Ну, ну, если это не сам Маленький Моррис! Так ты здесь?

Morris Да, я здесь. И ты тоже, там, где тебе и место.

Jessell, man who caused Morris' incarceration Ах, ты меня не понял, парень. Я потерял на той лошади больше денег, чем ты.

Morris Правда, Джесселл? Ты потерял работу, деньги и друзей? А мама?.. Она умерла на моём суде. Ты её убил. Если бы не ты...

Jessell, man who caused Morris' incarceration Заткнись, ты маленькая сволочь! Ты воровал ещё до того, как я тебя узнал!

Morris [Рывком хватает Джессела] Это ложь! Отойди! Отойди!

Steve Jordan [Вмешивается, чтобы разнять] Хватит! Хватит!

Steve Jordan Давай, вали отсюда!

[Отталкивает Джессела; Джессел убегает, Моррис остаётся с опущенным взглядом]

Steve Jordan Не делай так... Давай, не принимай близко к сердцу.

Morris Я не могу иначе. А твоя семья как отнеслась?

Steve Jordan [Задумчиво] Они не знают. Я сменил имя... Думают, что я в Китае.

Morris Как так получилось?

Steve Jordan У меня там есть друзья. Они пересылают мои письма домой и раз в месяц шлют телеграммы родителям.

[Громко звонит тюремный звонок]

Steve Jordan Увидимся. Я работаю в офисе там. У меня много новых новичков. Знаешь — товарищи по несчастью, зэки. Давай, парень, держись.