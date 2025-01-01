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Цитаты из фильма Вверх по реке

May [Мэй и Джун, близнецы, поют часть песни "Песня заключённого" в телеге с сеном] «Завтра везут меня в новый тюремный дом, Оставляя дорогого мне одиноко, В холодных решётках вокруг меня, И голова на каменном подушке...»
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Saint Louis Стив, ты с Джуди на площади, да?
Steve Jordan Конечно!
Saint Louis Вот и всё, что нам было нужно.
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Дэннемора Дэн [читает результаты теста на интеллект] Что значит M-O-R-O-N?
Новый заключённый Почему, это же морон!
Дэннемора Дэн [радостно] Я сдал! Сто процентов!
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Dannemora Dan Истинно говорю вам, плата за грех — это удар в челюсть, ты мерзавец!
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Saint Louis Вот что сделаю — дам тебе слово. И ты же знаешь, что я никогда не нарушаю своего слова.
Prison Warden Правда?
Saint Louis Ну, никогда дважды подряд.
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Morris [В тюрьме: узнавая другого заключённого, того, кто, по-видимому, и загнал его сюда] Джесселл!
Jessell, man who caused Morris' incarceration Ну, ну, если это не сам Маленький Моррис! Так ты здесь?
Morris Да, я здесь. И ты тоже, там, где тебе и место.
Jessell, man who caused Morris' incarceration Ах, ты меня не понял, парень. Я потерял на той лошади больше денег, чем ты.
Morris Правда, Джесселл? Ты потерял работу, деньги и друзей? А мама?.. Она умерла на моём суде. Ты её убил. Если бы не ты...
Jessell, man who caused Morris' incarceration Заткнись, ты маленькая сволочь! Ты воровал ещё до того, как я тебя узнал!
Morris [Рывком хватает Джессела] Это ложь! Отойди! Отойди!
Steve Jordan [Вмешивается, чтобы разнять] Хватит! Хватит!
Steve Jordan Давай, вали отсюда!
[Отталкивает Джессела; Джессел убегает, Моррис остаётся с опущенным взглядом]
Steve Jordan .
Steve Jordan Не делай так... Давай, не принимай близко к сердцу.
Morris Я не могу иначе. А твоя семья как отнеслась?
Steve Jordan [Задумчиво] Они не знают. Я сменил имя... Думают, что я в Китае.
Morris Как так получилось?
Steve Jordan У меня там есть друзья. Они пересылают мои письма домой и раз в месяц шлют телеграммы родителям.
[Громко звонит тюремный звонок]
Steve Jordan Увидимся. Я работаю в офисе там. У меня много новых новичков. Знаешь — товарищи по несчастью, зэки. Давай, парень, держись.
[Похлопывает Морриса по плечу и уходит]
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Saint Louis Ну?
Dannemora Dan Ну, я тебе говорю, я не собираюсь этого делать.
Saint Louis Слушай. Я никогда не нарушаю слово, я дал слово Джуди — и мы едем в Нью-Инглэнд, и едем сегодня же!
Dannemora Dan Я не могу поехать в Нью-Инглэнд, не сегодня. У меня финал.
Man [за кадром] О, Сент-Луис! В чём смысл?
Saint Louis Скажу тебе, если не сделаешь, как я сказал, это будет твой финал!
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Сент Луис [Предупреждение Стиву, почему не стоит идти на жестокую месть] Стив, ты когда-нибудь видел, как кого-то отправляют на «стул»? А? Я видел. Провёл восемь месяцев в том ряду смертников. Смотрел, как они уходят, один за другим. Мои приятели. Люди, которым утром говорил «доброе утро», а вечером — «спокойной ночи». А потом они уходили. А я ждал, день за днём, неделя за неделей, месяц за месяцем, не зная, не я ли следующий.
Сент Луис [Голос набирает эмоции] Поверь мне, это не шутки, парень! Слушаешь этот гул дрянного движка и смотришь, как гаснут эти огни...
Сент Луис [Пауза, чтобы слова осели] Стив, давай, не будь дурачком.
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