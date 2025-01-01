Morris
[В тюрьме: узнавая другого заключённого, того, кто, по-видимому, и загнал его сюда] Джесселл!
Jessell, man who caused Morris' incarceration
Ну, ну, если это не сам Маленький Моррис! Так ты здесь?
Morris
Да, я здесь. И ты тоже, там, где тебе и место.
Jessell, man who caused Morris' incarceration
Ах, ты меня не понял, парень. Я потерял на той лошади больше денег, чем ты.
Morris
Правда, Джесселл? Ты потерял работу, деньги и друзей? А мама?.. Она умерла на моём суде. Ты её убил. Если бы не ты...
Jessell, man who caused Morris' incarceration
Заткнись, ты маленькая сволочь! Ты воровал ещё до того, как я тебя узнал!
Morris
[Рывком хватает Джессела] Это ложь! Отойди! Отойди!
[Отталкивает Джессела; Джессел убегает, Моррис остаётся с опущенным взглядом]
Steve Jordan
Не делай так... Давай, не принимай близко к сердцу.
Morris
Я не могу иначе. А твоя семья как отнеслась?
Steve Jordan
[Задумчиво] Они не знают. Я сменил имя... Думают, что я в Китае.
Morris
Как так получилось?
Steve Jordan
У меня там есть друзья. Они пересылают мои письма домой и раз в месяц шлют телеграммы родителям.
[Громко звонит тюремный звонок]
Steve Jordan
Увидимся. Я работаю в офисе там. У меня много новых новичков. Знаешь — товарищи по несчастью, зэки. Давай, парень, держись.
[Похлопывает Морриса по плечу и уходит]