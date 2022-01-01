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Киноафиша Фильмы Вверх по реке Вверх по реке, 1930: актеры и роли
Up the River Вверх по реке 1930 / США
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12 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Вверх по реке, 1930: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Форд Джон Форд John Ford
В ролях
Спенсер Трэйси Спенсер Трэйси Spencer Tracy Клер Люче Уоррен Хаймер Warren Hymer Хамфри Богарт Хамфри Богарт Humphrey Bogart Джоан Мари Лос Уорд Бонд Ward Bond
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