Abraham[в гостях у Марисоль]Темные глаза. Говорят, глаза — это прямое окно в душу. Твои видели человека в его худшем обличье. Ты крепко держишься за это. Но разве мы не рождаемся с грехом, гневом, насилием, ревностью, желанием? Мы не можем отделиться от греха так же, как не отрежешь конечность от тела. К тому же, гнев — поучителен. Ревность — понятна. Похоть — вполне естественна.
[перемещается к её стороне стола]
AbrahamВижу, мои слова не прошли мимо тебя, Марисоль. Это освежает.
[сжимая её руки за чашкой с кофе]
AbrahamСейчас так мало кто открыт умом. Но если позволишь, Марисоль, эта вуаль, что ты носишь, даёт лишь ложное утешение. Сними её. Бог знает, кто ты на самом деле.
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AbrahamУвлекательная культура, китайцы. Они говорят, что застряли в самсаре — постоянно меняющемся мире добра и зла. Если они не возьмут под контроль свои желания, им грозит большое страдание в этой жизни и в следующей. У меня не хватило духу сказать им, что язычники в любом случае горят в аду.
AbrahamТы должен благодарить меня за то, что я забрал твоего отца. В тот день ты родился. Если бы он воспитал тебя, ты бы не стал тем, кем стал. Всю жизнь мы отказывались принять власть смерти. Кажется, её ответ нам... болезненный и медленный. Мы заслужили это за всё, что сделали. Бессмысленно мучиться над такими вещами. Это заставляет заглянуть внутрь и увидеть настоящего монстра, которым ты являешься.
David KingstonНе исключай себя. Тебе ответить так же, как и всем остальным.
AbrahamДэвид, меня никогда не рождали, и я никогда по-настоящему не умру.
Title CardВ 1846 году Соединённые Штаты вступили в кровопролитную войну с Мексикой из-за спорного штата Техас. По её окончании Рио-Гранде был объявлен границей между двумя странами. Десятилетия напряжённости продолжались, когда белые поселенцы продвигались на земли, долгое время принадлежащие индейцам и мексиканцам. Поддержание порядка в основном лежало на группе мужчин, живших по собственному кодексу — Техасских Рейнджерах.
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Abraham[Дэвиду]Я сделал тебя. И я же тебя и уничтожу.
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Title CardВ 1846 году Соединённые Штаты вступили в кровопролитную войну с Мексикой из-за спорного штата Техас.
Title CardПо её завершении Рио-Гранде был объявлен границей между двумя странами.
Title CardДесятилетия напряжённости продолжались, пока белые поселенцы не продвигались в земли, давно принадлежавшие индейцам и мексиканцам.
Title CardПоддержание порядка в основном лежало на группе людей, живших по собственному кодексу — техасских рейнджерах.
🧡
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🥱
AbrahamБог создал этот мир, Джесси, и мне совсем не больно отправлять тебя из него.
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🥺
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🥱
Marisol[о Хавьере]Невозможно любить того, кто так сильно себя ненавидит.