Ты должен благодарить меня за то, что я забрал твоего отца. В тот день ты родился. Если бы он воспитал тебя, ты бы не стал тем, кем стал. Всю жизнь мы отказывались принять власть смерти. Кажется, её ответ нам... болезненный и медленный. Мы заслужили это за всё, что сделали. Бессмысленно мучиться над такими вещами. Это заставляет заглянуть внутрь и увидеть настоящего монстра, которым ты являешься.