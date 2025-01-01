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Киноафиша Фильмы Дуэль Цитаты из фильма Дуэль

Цитаты из фильма Дуэль

David Kingston Вы кажетесь мне образованным человеком.
Abraham Мне удалось вас обмануть.
David Kingston Вы хорошо прячете это от глаз, но это видно на ваших плечах, как на ладони. Вы — человек, ищущий чего-то. Возможно, искупления.
Abraham Вы не похожи на того, кто прячет смысл за словами.
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Abraham Я давно знал, что ты придёшь за мной, Дэвид. Мне доставило удовольствие убить твоего отца. Он был отвратительным человеком.
David Kingston Если ты думаешь, что я здесь, чтобы отомстить за отца, ты слишком высокого о себе мнения.
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Abraham [на иностранном языке] Ты послан сюда ради меня. Я не отпущу тебя.
David Kingston Что это значит?
Abraham «Пока ты со мной — я не один»
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Abraham [в гостях у Марисоль] Темные глаза. Говорят, глаза — это прямое окно в душу. Твои видели человека в его худшем обличье. Ты крепко держишься за это. Но разве мы не рождаемся с грехом, гневом, насилием, ревностью, желанием? Мы не можем отделиться от греха так же, как не отрежешь конечность от тела. К тому же, гнев — поучителен. Ревность — понятна. Похоть — вполне естественна.
[перемещается к её стороне стола]
Abraham Вижу, мои слова не прошли мимо тебя, Марисоль. Это освежает.
[сжимая её руки за чашкой с кофе]
Abraham Сейчас так мало кто открыт умом. Но если позволишь, Марисоль, эта вуаль, что ты носишь, даёт лишь ложное утешение. Сними её. Бог знает, кто ты на самом деле.
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Abraham Увлекательная культура, китайцы. Они говорят, что застряли в самсаре — постоянно меняющемся мире добра и зла. Если они не возьмут под контроль свои желания, им грозит большое страдание в этой жизни и в следующей. У меня не хватило духу сказать им, что язычники в любом случае горят в аду.
David Kingston Какие желания они вообще могут найти здесь?
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David Kingston Недолго я здесь, а уже видел англичан и теперь китайцев.
Abraham Любопытно, правда?
David Kingston Но я ни разу не видел ни одного мексиканца — ни мужчину, ни женщину. А мы всего в нескольких милях от Мексики. Почему так?
Abraham Возможно, они боятся.
David Kingston Почему им было бы страшно?
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Abraham Ты должен благодарить меня за то, что я забрал твоего отца. В тот день ты родился. Если бы он воспитал тебя, ты бы не стал тем, кем стал. Всю жизнь мы отказывались принять власть смерти. Кажется, её ответ нам... болезненный и медленный. Мы заслужили это за всё, что сделали. Бессмысленно мучиться над такими вещами. Это заставляет заглянуть внутрь и увидеть настоящего монстра, которым ты являешься.
David Kingston Не исключай себя. Тебе ответить так же, как и всем остальным.
Abraham Дэвид, меня никогда не рождали, и я никогда по-настоящему не умру.
David Kingston Ага, ты умрёшь, ещё как. Прямо здесь.
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[последние реплики]
General Calderon Ваша племянница что-нибудь ещё говорила о Дэвиде Кингстоне или его жене?
Governor Lawrence Sullivan Ross Она сказала, что он был тяжело ранен, когда освобождал пленников, и уехал в чащу один, больше его никто не видел. Но о женщине она ничего не упоминала.
General Calderon Возможно, вы позволите мне кое-что уточнить и отправиться на его поиски.
Governor Lawrence Sullivan Ross Нет, генерал, не думаю. Он уехал в чащу не просто так. Если захочет, сам вернётся.
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Title Card В 1846 году Соединённые Штаты вступили в кровопролитную войну с Мексикой из-за спорного штата Техас. По её окончании Рио-Гранде был объявлен границей между двумя странами. Десятилетия напряжённости продолжались, когда белые поселенцы продвигались на земли, долгое время принадлежащие индейцам и мексиканцам. Поддержание порядка в основном лежало на группе мужчин, живших по собственному кодексу — Техасских Рейнджерах.
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Abraham [Дэвиду] Я сделал тебя. И я же тебя и уничтожу.
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🥺
🤔
🥱
Title Card В 1846 году Соединённые Штаты вступили в кровопролитную войну с Мексикой из-за спорного штата Техас.
Title Card По её завершении Рио-Гранде был объявлен границей между двумя странами.
Title Card Десятилетия напряжённости продолжались, пока белые поселенцы не продвигались в земли, давно принадлежавшие индейцам и мексиканцам.
Title Card Поддержание порядка в основном лежало на группе людей, живших по собственному кодексу — техасских рейнджерах.
🧡
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🥱
Abraham Бог создал этот мир, Джесси, и мне совсем не больно отправлять тебя из него.
🧡
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Marisol [о Хавьере] Невозможно любить того, кто так сильно себя ненавидит.
🧡
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