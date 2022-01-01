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Отец Сергий
Киноафиша Фильмы Отец Сергий Отец Сергий, 1978: актеры и роли
Отец Сергий 1978 / СССР
6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Отец Сергий, 1978: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Игорь Таланкин Igor Talankin
В ролях
Сергей Бондарчук Сергей Бондарчук Sergei Bondarchuk Валентина Титова Валентина Титова Владислав Стржельчик Николай Гриценко Николай Гриценко Борис Иванов Boris Ivanov Иван Лапиков Иван Лапиков Людмила Максакова Людмила Максакова Георгий Бурков Георгий Бурков
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