Julian OsborneВойна началась, когда люди приняли идиотский принцип, что мир можно сохранить, вооружившись так, чтобы невозможно было применить оружие без самоубийства.
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Julian OsborneПроблема в тебе в том, что ты хочешь простой ответ. Его нет. Война началась, когда люди приняли идиотский принцип, что мир можно сохранить — — устроив защиту с помощью оружия, которым невозможно воспользоваться — — не совершая самоубийства. У всех была атомная бомба, и контрбомбы, и контр-контрбомбы. Эти устройства выросли из-под контроля; мы не могли ими управлять. Я знаю, я помогал их создавать. Боже, помоги мне. Где-то, какой-то бедняга, наверное, посмотрел на радар и подумал, что увидел что-то. Он знал, что если он задержится хоть на одну тысячную секунды — его страна будет стёрта с карты. Так что — так он нажал кнопку — и мир сошёл с ума. И, и...
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Julian OsborneМне не стоит пить, ты знаешь. Я неизбежно скажу что-нибудь гениальное.
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Adm. BridieВы не хотите бокал хереса — с стариком?
Lt. Hosgood (Bridie's secretary)Нет, сэр. Но я бы очень хотел выпить с вами, сэр.
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Adm. BridieМеня всегда один вопрос мучил, Хосгуд. Такая девушка, как ты — почему рядом нет молодых парней?
Lt. Hosgood (Bridie's secretary)Никто не спрашивал. Наверное, из-за формы.
Adm. Bridie[Тост]За слепой, слепой мир.
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Dwight TowersМистер Осборн, он хорошо справляется с нашей задачей. Он не привык к такой службе. Ему плохо; просто небольшая клаустрофобия.
ПитерЭто особого рода — снотворное. Мне пришлось здорово потрудиться, чтобы раздобыть их. Но я хотел, чтобы они были у тебя под рукой и чтобы ты знала, как ими пользоваться. — При радиации ты заболеешь — почувствуешь недомогание, потом болезнь закрепится, и ты будешь болеть всё время. Ничего не сможешь удержать в желудке. Может, на время станет легче, но это всегда возвращается. Ты будешь слабеть.
МэриА это лечит.
ПитерДорогая, ты ничего не лечит. Это прекращает всё.
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Elderly Woman at Holmes PartyМой второй муж был американцем. Мы объездили весь мир — и везде он говорил людям: «Я американец. Я американец.» В одной из восточных стран его в итоге застрелили.
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Moira DavidsonОдин очень приятный человек попросил меня подождать здесь. Не думаю, что он понимал, что со мной делать.
Moira DavidsonПотому что ты принимаешь меня как должное. Знаю, женщины обычно этого не любят, но почему-то я — да. Со мной обращались по-разному. Как с ребёнком. А иногда — ну, как с тем, что я, наверное, заслужила. Но меня никогда не прижимали — так мягко — и не относились как к жене. — — Думаю, я хочу сказать — как к американской жене.
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Julian OsborneВ конце концов, если нам дадут время на размышления, мы убедимся, что наша так называемая цивилизация была славно уничтожена горсткой вакуумных ламп и транзисторов. Наверное, неисправных.
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Mary[она наклоняется в купальнике, Питер щёлкает полотенцем по её попе]Питер, как ты мог!
PeterОй, да я даже не знаю, просто держал полотенце вот так и...
MaryОчень смешно.
PeterТы начинаешь снова приобретать форму, да?.. Знаешь, после Дженнифер и всего такого. Немного здесь. Немного там.
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Moira DavidsonЯ бы не возражала... если бы ты полностью забыл, кто я такая... Мне и самой себя особо не нравится.