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Киноафиша Фильмы На берегу Цитаты из фильма На берегу

Цитаты из фильма На берегу

Julian Osborne Война началась, когда люди приняли идиотский принцип, что мир можно сохранить, вооружившись так, чтобы невозможно было применить оружие без самоубийства.
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Julian Osborne Проблема в тебе в том, что ты хочешь простой ответ. Его нет. Война началась, когда люди приняли идиотский принцип, что мир можно сохранить — — устроив защиту с помощью оружия, которым невозможно воспользоваться — — не совершая самоубийства. У всех была атомная бомба, и контрбомбы, и контр-контрбомбы. Эти устройства выросли из-под контроля; мы не могли ими управлять. Я знаю, я помогал их создавать. Боже, помоги мне. Где-то, какой-то бедняга, наверное, посмотрел на радар и подумал, что увидел что-то. Он знал, что если он задержится хоть на одну тысячную секунды — его страна будет стёрта с карты. Так что — так он нажал кнопку — и мир сошёл с ума. И, и...
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Julian Osborne Мне не стоит пить, ты знаешь. Я неизбежно скажу что-нибудь гениальное.
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Adm. Bridie Вы не хотите бокал хереса — с стариком?
Lt. Hosgood (Bridie's secretary) Нет, сэр. Но я бы очень хотел выпить с вами, сэр.
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Adm. Bridie Меня всегда один вопрос мучил, Хосгуд. Такая девушка, как ты — почему рядом нет молодых парней?
Lt. Hosgood (Bridie's secretary) Никто не спрашивал. Наверное, из-за формы.
Adm. Bridie [Тост] За слепой, слепой мир.
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Dwight Towers Мистер Осборн, он хорошо справляется с нашей задачей. Он не привык к такой службе. Ему плохо; просто небольшая клаустрофобия.
Lungren Прошу прощения, сэр?
Dwight Towers Профессору нужна рюмка.
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Morgan Они зашли с нами слишком далеко! Они думали, мы не станем бороться, что бы ни делали!
Julian Osborne Но они ошибались. Мы сражались. Мы их вычистили. И сами не так уж плохо отделались.
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Мойра Дэвидсон Я хочу только одного понять: если все были такими умными, почему же они не знали, что произойдет?
Дуайт Тауэрс Знали.
Мойра Дэвидсон Ну, я... я не могу с этим смириться. Нет, могу! Но это несправедливо. Несправедливо, потому что я ничего не сделала. И никто из моих знакомых ничего не сделал.
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Moira Davidson Времени нет. Нет времени любить... ничего не осталось, чтобы помнить... ничего, что стоило бы помнить.
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Julian Osborne Выбор был ясен. Либо строить бомбы и применять их — либо рисковать тем, что Соединённые Штаты, Советский Союз и мы все найдём способ... продолжать жить.
Morgan [саркастично] Это чистая надежда, если когда-либо её слышал.
Julian Osborne [тихо] Я не против надежды. Не сейчас.
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Питер Это особого рода — снотворное. Мне пришлось здорово потрудиться, чтобы раздобыть их. Но я хотел, чтобы они были у тебя под рукой и чтобы ты знала, как ими пользоваться. — При радиации ты заболеешь — почувствуешь недомогание, потом болезнь закрепится, и ты будешь болеть всё время. Ничего не сможешь удержать в желудке. Может, на время станет легче, но это всегда возвращается. Ты будешь слабеть.
Мэри А это лечит.
Питер Дорогая, ты ничего не лечит. Это прекращает всё.
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Elderly Woman at Holmes Party Мой второй муж был американцем. Мы объездили весь мир — и везде он говорил людям: «Я американец. Я американец.» В одной из восточных стран его в итоге застрелили.
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Moira Davidson Один очень приятный человек попросил меня подождать здесь. Не думаю, что он понимал, что со мной делать.
Dwight Towers Это спорный вопрос.
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Dwight Towers Ваше приглашение разбросать немного удобрений всё ещё в силе?
Moira Davidson [Улыбается, смеётся] Можешь задержаться на пару дней?
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Mary Всё кончено, правда?
Peter Да, всё кончено.
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Dwight Towers Ну... как ты меня узнала?
Moira Davidson Я люблю американцев. Они такие наивные.
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Peter Помнишь, как мы встретились? Это было на пляже. Я думал, ты — всё, чего я когда-либо хотел.
Mary Ты казался мне таким недоедающим.
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Julian Osborne Мы все пропащие, знаешь. Все мы — глупые, пьяные, жалкие создания. Пропащие из-за воздуха, которым нам ещё дышать предстоит. У нас нет шансов!
Mary Хватит! Я этого не потерплю, Джулиан. Не потерплю! Есть надежда. Надо, чтобы была надежда. Надежда всегда есть. Мы просто не можем так дальше. Нельзя. Мы — мы...
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[последние слова]
Mary Господи... Господи, прости нас. Питер, думаю, я сейчас выпью этот чай.
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Moira Davidson Знаешь, я думаю, я поняла, почему ты меня так завораживаешь. Хочешь, скажу?
Dwight Towers Ага.
Moira Davidson Потому что ты принимаешь меня как должное. Знаю, женщины обычно этого не любят, но почему-то я — да. Со мной обращались по-разному. Как с ребёнком. А иногда — ну, как с тем, что я, наверное, заслужила. Но меня никогда не прижимали — так мягко — и не относились как к жене. — — Думаю, я хочу сказать — как к американской жене.
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Julian Osborne В конце концов, если нам дадут время на размышления, мы убедимся, что наша так называемая цивилизация была славно уничтожена горсткой вакуумных ламп и транзисторов. Наверное, неисправных.
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Mary [она наклоняется в купальнике, Питер щёлкает полотенцем по её попе] Питер, как ты мог!
Peter Ой, да я даже не знаю, просто держал полотенце вот так и...
Mary Очень смешно.
Peter Ты начинаешь снова приобретать форму, да?.. Знаешь, после Дженнифер и всего такого. Немного здесь. Немного там.
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Moira Davidson Я бы не возражала... если бы ты полностью забыл, кто я такая... Мне и самой себя особо не нравится.
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Peter [Последние слова] Дорогой.
Mary Господи, Господи, прости нас. Питер, я думаю, что сейчас я выпью этот чай.
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[первые слова]
Дуайт Тауэрс Готовьтесь всплывать.
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Julian Osborne Кто бы мог подумать, что люди окажутся настолько глупы, чтобы стереть себя с лица Земли?
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Mary Нам надо же кого-то для него найти, правда? А как насчёт Мойры?
Peter Почему бы и нет, если она в эти выходные не бухает.
Mary Джулиан сказал, что она завязала.
Peter О, нет, дорогая, ты не слушала. Джулиан сказал, что она завязала с джином — на бренди перешла. Она говорит, что бренди может пить больше.
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Moira Davidson Когда тебе сверлят зуб, о чём ты думаешь? О самом приятном, о сексе или о чём?
Dwight Towers О рыбалке. О ловле форели — в чистом горном ручье.
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Peter Ты когда-нибудь был в Сан-Франциско?
Julian Osborne Да, был. Неделю в дороге туда. Встретил замечательную девушку. Самые длинные и красивые ноги, что я видел. Наполненные мартини — обе. Ноги, я имею в виду.
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Mary Теперь всё кончено, не так ли?
Peter Всё кончено.
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Dwight Towers Где Холмс?
Moira Davidson О, он украшает дом к Рождеству. Он послал меня за тобой, что бы ни было.
Dwight Towers Я бы сказал — к лучшему.
Moira Davidson Я твоя спутница — или как там это называется.
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Moira Davidson Единственное, что я могла понять, — это география. И география мне нравится.
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Mary Ты больше со мной не борешься.
Peter Что это значит?
Mary Я имею в виду ровно то, что говорю — ты больше со мной не борешься.
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Moira Davidson Вы меня ищете.
Dwight Towers Неужели?
Moira Davidson Я — Мойра Дэвидсон. М-О-Й-Р-А. Это было очень модное имя, когда... моя мать была молодой и впечатлительной. Я — пережиток прошлого.
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Submarine Officer Кто, по-твоему, начал войну?
Julian Osborne Альберт Эйнштейн.
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Moira Davidson Дуайт... даже если я тебе не нравлюсь, пожалуйста, подержи меня ещё немного.
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Dwight Towers Есть ли место, где я мог бы остановиться и позавтракать?
Moira Davidson Что?
Dwight Towers Немного позавтракать.
Moira Davidson Ты хочешь сказать, что помимо всего прочего, я должна смотреть, как ты жуёшь бекон с яйцами и всю эту дрянь?
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Moira Davidson Ты должна угостить меня парой рюмок, чтобы я раскрепостилась.
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Moira Davidson Не могу решить, в каком виде я хуже — пьяная или трезвая?
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Mary Он был женат, ты знаешь?
Peter Двое детей.
Mary И всё, пропали.
Peter Да, они были в Америке.
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Moira Davidson Я больше не могу притворяться, Джулиан. Я боюсь. Мне не на кого опереться, и я боюсь.
Julian Osborne А как же Дуайт?
Moira Davidson Он женат. На девушке по имени Шэрон. У них двое детей.
Julian Osborne Ага, я в курсе.
Moira Davidson [вздыхает] Но если бы всё было иначе, если бы она была жива, я бы сделала всё... Любой подлый ход, который знаю, чтобы заполучить его.
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Moira Davidson Полагаю, ты меня уложил?
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Moira Davidson Со мной такого раньше не случалось.
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Moira Davidson Моя очевидная задача была — соблазнить тебя. Так что, наверное, моя гордость задетa. И мне стыдно.
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Julian Osborne Это как смотреть французский фильм.
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Moira Davidson Не хочешь попробовать?
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Dwight Towers [Моире] Ну не залезешь ты в подлодку в балетном костюме.
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Peter Идея Моиры, если честно, неплохая.
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