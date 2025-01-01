Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Десятидюймовый герой Цитаты из фильма Десятидюймовый герой

Цитаты из фильма Десятидюймовый герой

Tish [Пристли звонит Тиш] Бич Сити Гриль. Сабвуферы на дюймы.
Priestly Код синий. Враждебная территория. Отмена миссии.
Tish Кто это?
Priestly Твой Ренессанс-мэн на связи. Я в магазине, там слишком много вражеских т##понов. Я сваливаю.
Tish Ладно, сосредоточься. Опиши ситуацию.
Priestly Первичный осмотр — это сумка или коробка?
Tish Коробка.
Priestly Коробка. Принял.
Tish Хорошо, осмотрись на уровне груди. Видишь что-то с пометкой «обычный»?
Priestly Обычный. Вот, но там написано «стройный обычный». Как может быть и стройным, и обычным? Это же взаимоисключающие понятия.
Tish Пристли...
Priestly Если, конечно, они намекают, что в загадочном мире женских коробок стройный — это обычный.
Tish Пристли. Ты уже кончил?
Priestly А что насчёт Супер Плюсов?
Tish Нет.
Priestly Почему нет? Звучит же лучше.
Tish Не надо. Они огромные.
Priestly Я думал, тебе нравятся огромные.
Tish Это одна из немногих сфер, где больше — не значит лучше.
Priestly Да ну, не лучше ли взять всю защиту, что можно?
[смотрит на бок коробки]
Priestly Значит, здесь написано, что выдержит любое количество — О, Боже!
[бросает коробку с отвращением]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Priestly Почему некоторые люди не могут увидеть хорошее, когда оно стоит прямо перед ними, а? Что же их так обламывает? Ты можешь объяснить? Честно, вы как малые дети. Вам интереснее обёртка, чем то, что внутри.
Tish Погоди. Ты про Джен говоришь, или про меня?
Priestly Если есть разница — скажи.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tish Пристли, послушай. Если женщине срочно нужна прокладка в дамской комнате на остановке с сэндвичами.
Priestly Фу, мерзко.
Tish Ей просто нужно что-то, что поможет продержаться до дома, где она сможет воспользоваться своими, с учётом своих предпочтений по стилю и впитываемости.
Priestly Тиш!
Tish Да?
Priestly Это слово... впитываемость. Фу, мерзко. Отвратительно.
Tish Просто купи узкие обычные.
Priestly Понял, выхожу на связь. Возвращаюсь на базу.
Tish Принято. Выхожу на связь.
[ кладёт трубку]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Priestly [Проходит мимо Пайпер и Джен, возвращается назад. К Пайпер] Кто ты?
Piper Пайпер.
Priestly Пайпер. Что ты здесь делаешь, Пайпер?
Piper Я здесь работаю.
Priestly Почему меня не предупредили? Меня не предупредили!
Trucker Эй, Пристли. Мы кого-то наняли.
Priestly Спасибо! Клянусь, нам нужен какой-то доска объявлений или общий имейл для сотрудников!
Jen Знаешь, Пристли, Пайпер думает, что Элвис мёртв.
Priestly [к Тракеру] Правда? Теперь вы берёте на работу тех, кто провалил собеседование?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Priestly Не может быть. Джен, только не говори, что ты оставила Фаззи там сидеть и гадать. Чёрт побери, Джен.
Jen Не ожидаю, что ты поймёшь.
Priestly О, я понимаю. Я понимаю, что ты не говорила с ним, потому что боялась, что он осудит тебя по внешности, но при этом ты сама спокойно делаешь с ним то же самое. Невероятно, чёрт!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Piper Так что, перед уходом, сделать тебе сэндвич? Жареная индейка здесь просто шикарная.
Zo Спасибо, но я не ем ничего, у чего была мама.
Piper Окей. Тогда яичное салатик?
Zo Ну, яйца — это по сути куриные аборты, да? Я поддерживаю право женщины выбирать, но, честно говоря, никто у кур не спрашивал.
Priestly Точно!
Jen На самом деле, поскольку фермеры не держат петухов, яйца не оплодотворены, так что технически ты просто ешь побочный продукт менструального цикла курицы.
Priestly О, это, конечно, аппетитно — салат из куриной менструации, ммм.
Zo [улыбаясь] Думаю, я возьму просто шестидюймовый тофурки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jen Девчонки, которые выглядят как ты, этого не понимают. Знаешь, я всегда думаю, что если бы сбросила десять фунтов, или оделась получше, или сделала новую грудь — это что-то изменило бы. Но я знаю правду.
Tish Прости, но это б#я полная чушь. Ты самый умный человек, которого я знаю. И я вижу, как ты помогаешь тем бездомным, на кого никто даже не взглянет. Ты делаешь счастливыми всех вокруг. У тебя так много всего, что можно дать. Говорить, что у тебя ничего нет из-за внешности — это просто... просто полная чушь.
Jen Я не говорила, что у меня мало чего есть, я сказала, что люди никогда не узнают об этом, потому что они меня не ВИДЯТ. Сколько выпускных ты пропустила, потому что тебя никто не пригласил? Сколько раз твои друзья оставляли тебя одну в клубе, а сами шли танцевать с парнями? Или сколько раз клиент полностью игнорировал тебя, чтобы лучше посмотреть на меня? Так что, пока это не случится, пока тебе не будут постоянно говорить, что твоё место — на заднем плане, не говори мне, что это чушь, потому что ты не знаешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Tish С Тэдом я делала то, чего раньше никогда не делала.
Priestly Да ну? Типа что? Ждать второго свидания?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tish [Пристли входит в рубашке и брюках цвета хаки. Волосы аккуратно расчёсаны, обычного цвета. Пирсинга нет] Ё-моё.
Priestly Мисс Мэтисон, для меня будет честью, если вы согласитесь составить мне компанию за ужином сегодня вечером.
Tish Зависит от чего.
Priestly От чего?
Tish Хочу узнать твоё имя.
Trucker Ага!
Priestly Да ну блин! Я- я был в Банана Репаблик, ради бога!
[Тиш отворачивается]
Priestly Чёрт возьми.
[Шёпотом]
Priestly Боаз.
Tish Не слышу.
Priestly Боаз, хорошо? Моё имя — Боаз.
Jen Боаз?
Priestly Заткнись.
Tish Можно тебе кое-что сказать, Боаз?
Priestly Ладно.
Tish Это то, чего я никому раньше не рассказывала.
Priestly Да, конечно.
Tish Тиш... это сокращение от Платиция.
Priestly Платиция?
Tish [Кивает] Платиция.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Trucker Мы просим вас сегодня, в этом святом и прекрасном месте, стать свидетелями нашей преданности друг другу.
Zo Мы начинаем нашу новую жизнь так же, как и предыдущую. Голыми и уязвимыми. Зависимыми от тех, кого любим, чтобы они о нас заботились.
Priestly Чёрт возьми, да!
Priestly Поздравляю.
Priestly Держись, брат.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Priestly [для нескольких подростков в продуктовом магазине] Думаете, смешно, что я покупаю тампоны?
[мальчики смеются]
Priestly Вы, джентльмены, и да, я говорю это очень условно, понимаете, что это значит? Очевидно, нет. Видите ли, это значит, что есть женщина, с которой я настолько близок, что нам обоим комфортно, когда я покупаю ей самые личные вещи. Это значит, что наши отношения настолько крепки и доверительны, что мне вообще не стыдно это делать. Это значит, друзья мои, что вместо того, чтобы болтаться в магазине и устраивать мужской сбор с другим парнем, играя на своей "кожаной флейте" или просто
[Издаёт звуки и показывает жесты, имитирующие минет]
Priestly целый день, я каждый день трахаюсь с прекрасной дамой. И, она знает толк в этом. И все здесь это знают.
[Вертит тампоны в воздухе]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jen Итак, у нас есть шоколад, спальники, еда, личные вещи, шоколад, деньги, шоколад и пиво.
Piper Ты думаешь, шоколада хватит?
Jen Я добавлю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jen [о Фаззи] Это очевидно. Мы *должны* встретиться.
Priestly Точно!
Piper А если он — женщина?
Jen Мы как-нибудь выкрутимся.
Priestly О, если это случится, можно я посмотрю?
Tish А если ему 14?
Priestly О, если это случится, можно я, эм
[Подносит стакан к глазу]
Priestly засниму на видео?
Jen Он сам за рулём, значит, ему минимум 16, да? И это не *так* уж много меньше.
Trucker Осуждённый преступник?
Jen Ну, он уже на свободе, значит, не мог так плохо быть.
Mr. Julius Парализован?
Jen Если *он* с этим справляется, то и я справлюсь.
Lucille Урод, как жопа носорога?
Jen Внешность — это вообще не проблема. Он отличный парень.
Priestly А если у него, типа, бешеная причёска и дырок в голове больше, чем настоящих?
Jen Такое счастье мне не светит.
[Priestly улыбается]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Тиш [после ночи с Тэддом] Я влюблена.
Пристли Нет, у тебя жарище.
Тиш О, смотри! Мужик, который делает вид, что понимает разницу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Piper Знаешь, я не хотела отдавать своего ребёнка. Меня заставили. А ты что бы сделал, если бы у тебя забрали Джулию? Разве ты не будешь думать об этом каждый день всю оставшуюся жизнь?
Noah Да, конечно.
Piper Тогда почему для меня это по-другому? Ну, почему моя любовь к ребёнку — это просто каприз, а твоя настоящая? Конечно, у тебя есть ребёнок, так что ты можешь позволить себе быть осуждающим. У меня есть только призрак двух Джулий. Я любила их обеих, и потеряла обеих.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Priestly [наигранный акцент] Кто-нибудь ещё думает, что Тракеру нужно кое-что объяснить?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Noah Ладно, слушай, тут такое дело: Джулия и я проголосовали, и в семье как раз есть свободное место. Работа твоя, если хочешь.
Piper Правда?
Noah Да. Только одно правило — с этого момента только честность.
Piper Клянусь.
[Ноа улыбается. Они начинают идти]
Piper Ноа?
Noah Да?
Piper Рубашка у тебя совсем отвратительного цвета.
Noah Ладно, не до такой же степени честным!
Piper Эй, я просто пытаюсь с чего-то начать!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Priestly Зо, ты вегетарианка потому что любишь животных или потому что ненавидишь растения?
Zo О, я люблю тебя, Пристли.
Trucker Слушай, я один весь уикенд с ним. Было бы здорово, если бы ты подмену сделала.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Priestly [Заходит в магазин] Все расслабьтесь!
[Яростно танцует степ]
Priestly Я здесь!
Tish Ох, и так близко к тому, чтобы почти прийти вовремя.
Priestly Да ну, давай. Как только я начну приходить вовремя, ты будешь ждать этого каждый день.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Trucker Я поклялся, что никогда больше не причиню боль другому человеку, пока живу.
Tish Прости, что заставила тебя нарушить своё обещание.
Trucker О нет. Я сказал, что никогда не причиню боль другому *человеку*.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Пайпер [о Пристли] Он здесь работает?
Джен Ну, он тут *трудится*.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tish Это лицо для того, чтобы на нём сидеть, или как?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Priestly [Смотрит на парня, зажатого Тиш] Итак, тема сегодняшнего разговора: Бестолковые мужики и женщины, которые используют их для своего удовольствия.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tish Если мужчин так просто обвести вокруг пальца, значит, они этого и заслуживают.
Priestly Меня легко обвести вокруг пальца! Почему женщины этим не пользуются?
Tish Думаю, мы все знаем ответ на этот вопрос.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Priestly Тэдд и Брэд. Ну разве это не... гей?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Noah Это на математику не похоже.
Julia Готово.
Noah Правописание?
Julia Готово.
Noah Ну, я должен проверить.
Piper Готово.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Noah Бедная Джулия должна идти домой с Брэдли. А потом ей приходится сидеть с ним целых 45 минут, пока я не приду.
Piper Ты ужасный отец.
Noah Мне нужно дать ей что-нибудь, о чём она сможет рассказать своему терапевту через десять лет.
Julia Брэдли ковыряется в носу на уроках и издаёт эти пердёжные звуки из-под мышек.
Noah На самом деле, это от переизбытка тестостерона. Он не может с собой справиться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fuzzy22 Эм, кстати, я Джефф Кенлайн.
Jen Рад познакомиться, Джефф Кенлайн.
Priestly Эй, чувак! Откуда у тебя ник «fuzzy22»?
Fuzzy22 О, я взял этот аккаунт, когда писал диплом. Тема была про нечеткую логику, и мне было 22. Что, думал, я коп или что?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Trucker Что я пропустил на нашем совещании?
Jen Ну, Тиш влюблена. Или в похоть, в зависимости от того, с кем разговариваешь...
Trucker Правда? Горд за тебя, ангел.
[Дает пять Тиш]
Jen Пайпер всё глубже и глубже закапывается в яму лжи с Миллерами...
Trucker Отлично. Приятно видеть, что наша компания продолжает традицию принимать самые ху#вые решения в любой ситуации — теперь и у нового поколения сотрудников.
Jen Пристли открыл в себе женскую сторону...
Priestly [За кадром] Обожаю свой килт!
Jen И я приняла решение по поводу встречи с Фаззи.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jen [Мастурбирует впервые. За кадром] О, Боже мой! О, Боже мой! Ах, о, Боже мой!
Piper Дамы и господа, взлёт!
Tish Элвис покинул здание!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tish Слушай, почему бы тебе с Брэдом просто не признать, что девчонка тут лишняя, и не перейти к делу?
Tadd О чём ты вообще?
Tish Ты что, так глубоко в шкафу, что не видишь свет? Ты с Брэдом друг на друга запали. Просто девчонку используете, чтобы прикрыться.
Tadd [Хватает её и швыряет об стену] Слушай меня. Я не п***р. Я был капитаном футбольной команды в школе.
Tish Дай угадаю: ты был тайт-эндом, всегда боялся стать вайдом? Почему бы просто не быть мужчиной и не признать, кто ты? Никому нет дела, что ты гей.
[Тэд пощёл ей по лицу]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Piper [Заходит и начинает без предупреждения рисовать на меню. Тракеру] Я не такая, как все.
Piper Это точно.
Trucker Мне нужна работа.
Piper [после короткого взгляда в ответ] Твоя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Priestly [Компьютер Джен издает звуковой сигнал] О, смотри! fuzzzy_22, как раз вовремя!
Jen [Толкает Пристли] Заткнись!
Priestly Не могу поверить, Джен. Ты влюбилась в копа.
Tish Почему ты думаешь, что он коп?
Priestly Эээ, «fuzz»? Что ещё это может быть?
Tish Думаю, это щетина персика, раз ему, наверное, лет двенадцать или около того.
Priestly Или, может, у него реально волосатая спина.
Tish Фу!
Piper Может, он фермер персиков в Джорджии.
Lucille О, Джен, тебе не стоит переезжать в Джорджию!
Jen Я никуда не переезжаю.
Tish Пари, что «22» — это фанат оружия.
Piper Может, это просто его возраст, знаешь.
Tish Или это количество лет до его слушания по условно-досрочному освобождению.
Priestly Да, или, может, последние 22 года у него были такие размазанные, типа, воспоминания.
Jen Мне нравится этот вариант!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Тиш [о встрече Джен с полицией] Я иду с вами.
Джен Правда?
Пайпер Я тоже.
Джен Вы — лучшие!
Пристли Да, записывайте меня!
Тиш Тиш, Пайпер, Джен: забыли.
Дальнобойщик Можно уже работать?
Пристли Я, я буду за рулём.
Пайпер Нет.
Пристли Я куплю пиво.
[Джен смеётся над ним]
Пристли Мне никогда не дают делать ничего весёлого.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Noah [Целует спящую Джулию и рисует сердечко на её руке] Так она понимает, что я дома и что её поцеловали.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Piper [Зо дала им измельчённые лепестки, чтобы развеять их по ветру для удачи] Если это окажется прахом первого мужа Зо, я просто с ума сойду.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Zo Тракер, моя школьная мечта была в том, что мы влюблены друг в друга. Что, когда мы смотрим друг другу в глаза, время останавливается, а сердца бьются в унисон навсегда.
Trucker Прости, что так долго.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Julia Анна, пожалуйста! Папа не возьмёт меня ни на какие карусели!
Noah Потому что папа не катается на каруселях. Карусели напоминают папе, как он чувствовал себя после братских вечеринок — кружится голова и тошнит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Piper [о её виртуальном возлюбленном] Что будет, если *он* захочет встретиться?
Jen Мы почти год переписываемся, и этот вопрос так и не поднимался.
Piper Год? Джен, о чём вы вообще разговариваете, если не о себе?
Jen О всём остальном. Музыка, книги, война в Ираке. Его собака, моя кошка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джен [Фаззи приходит переодетым в бомжа] Привет. Ты голодна?
Фаззи22 Нет.
Джен Хорошо, эм... Чем могу помочь?
Фаззи22 Ты красивая.
Джен Ну, я... Я в этом не уверена.
Фаззи22 А я уверен.
Джен Спасибо.
Фаззи22 Очень красивая.
[Джен краснеет]
Фаззи22 И ты именно такая, какой я и мечтал тебя увидеть...
[Снимает шляпу]
Фаззи22 Леди_#б##р.
[Достаёт розу из пиджака и дарит ей. Они обнимаются]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tish Эй, Трак, ты знаешь? Как зовут Присли?
Trucker Понятия не имею.
Tish Да, но это же должно быть в анкете, да?
Trucker Если подумать, я даже не уверен, что он ее заполнял.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Trucker Ну что, ангелы, машина для дела готова к выезду!
Jen Джен, Тиш, Пайпер: спасибо, Чарли!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Piper [Показывает Джулии, как рисовать камни] Не бойся быть смелой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tish [Тэд заходит после закрытия] Тэд.
Tadd Тиш.
Tish Что тебе сегодня заказать?
Tadd С собой, пожалуйста.
Tish Что хочешь?
Tadd Тебя.
Jen [вздыхает мечтательно. Они оба смотрят на неё] Прости. Просто живу чужой жизнью. Не обращайте внимания.
Tish Знаешь, с мужчинами у меня никогда не было, ну, такого полного...
Tadd Это у тебя на тупых действует?
Tish Да, обычно.
Tadd Готова идти?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tish Ладно, Джен, ты никогда не обламываешь с заказами.
Priestly Да, что случилось? Мама Фаззи наконец-то отобрала у него комп?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jen [Тиш и Пайпер ждут в коридоре, пока она мастурбирует впервые] Ничего не происходит!
Tish Продолжай!
Jen Не знаю, ребята. Может, у меня фигня какая-то.
Tish Тиш, Пайпер: Продолжайте!
Jen Ай!
Tish Что?
Jen Очень сильно.
Piper Тогда сбавь немного темп.
Tish Или сдвинь влево.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tish Всё, что я сегодня видела, — это парень, который ищет девушку своей мечты.
Jen Парень вроде него не мечтает о такой девушке, как я.
Tish Это про то, какой он милый? Я думала, ты будешь рада. Да и, знаешь, чертовски облегчённой.
Piper К тому же ты говорила, что внешность не важна.
Jen Да, это было до того, как я узнала, что он — Брэд, б***ь, Питт. Нет шансов, что такой красавчик захочет меня.
Tish Это безумие.
Jen А разве? Посмотри на Тэдда. Когда он зашёл в магазин, он же не сразу кинуся ко мне, правда?
Piper Да, но Тэдд — поверхностный мудак. Все это знают.
[Tish смотрит на неё]
Piper Все, кроме Тиш. Извини.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tish Представь, что это какая-то развалюха, скреплённая скотчем и зубной нитью?
Jen Всё, что тебе нужно, — это любовь.
Tish А если на ней наклейки NRA и скинхедов?
Jen Мы разберёмся.
Piper Сегодня в Morro Bay Whaler — Ночь Битлз! Принимаются заявки на песни Fab Four всю ночь!
Tish А если он — дурак на холме? Или человек ниоткуда?
Jen Тиш, пусть будет так.
Piper К тому же у каждого есть что скрывать...
Tish Тиш, Пайпер: «Только я и моя обезьянка!»
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tish [Втыкает талон в ирокез Пристли] Заказ готов!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Piper Возможно, стоит отправить Тиш мимо него и посмотреть, заметит ли он её.
Jen Если он не заметит Тиш, значит он либо гей, либо мёртв.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Julia [стереть] Эта сосущая штука — не то.
Piper Эта «сосущая» штука?
Julia Так папа её называет.
Noah [глядя внутрь] Что твой папа называет так?
Julia Это.
Noah Что, сосущая штука?
Piper Иначе говоря, шприц для индейки.
Noah Да, если хочешь использовать её прозвище. Но все знают настоящее название — конечно же
Julia Джулия, Ноа: [в унисон] ... сосущая штука.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tish Не знаю. Ты вроде и милая, но...
Stud Но что? Давай, Тиш!
Tish Ну, просто...
Priestly Вот-вот.
Tish [Шёпотом] Я на самом деле не люблю секс.
Stud Что? Как можно не любить...
Tish Я никогда не имела... ну, знаешь...
Stud Вау! Никогда?
[Тиш качает головой]
Stud Ну, очевидно, ты просто не с тем парнем была.
[Показывает на себя и губами шепчет «Я»]
Tish [смеётся] Ладно.
Piper Боже, это правда работает?
Jen Каждый раз.
Priestly Ты шутишь? Это самая главная мужская задача.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Priestly [Тиш входит утром после бурной ночи] О, смотри, она ещё ходить может!
Jen Ну что, рассказывай. Какие у него оценки?
Tish За старание — отлично. За результат — тройка.
Jen Врожденный талант?
Tish Да он даже не заметил.
Piper Так плохо, да?
Tish Так плохо, и... он это понимает.
Piper Ну, ты хоть сказала ему, что размер не важен?
[Priestly кивает]
Tish Да, конечно, сказала. Ты правда думаешь, что парни в это верят?
[Priestly приподнимает бровь]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Piper [о её рисунке Джулии] Хочешь его?
Noah Нет, не особо.
[Начинает уходить. Пайпер обиженно смотрит, но он возвращается]
Noah Шучу! Шучу, я бы с радостью, если ты, конечно, не против расстаться с ним.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tadd [Присли дает ему еду] Классная причёска.
Priestly [Издевается над Тиш] Спасибо, Тэддли.
[Хлопает ресницами]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tish [Заходят двое симпатичных парней. Тиш отталкивает Пайпера] Я тут. Что вам двоим принести?
Tadd Мы заказывали по телефону. Два острых итальянских сэндвича.
Tish Какого размера?
Tadd Десять дюймов.
Tish В сумме?
Tadd Каждый, естественно.
Tish [вздыхает, подаёт им сэндвичи] Я Тиш.
[парни платят и уходят]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Customer on Cell Phone [По телефону] Что? Какая у меня, какая у меня проблема? Моя проблема в том, что мы вообще поженились. Вот в чём моя проблема.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Customer on Cell Phone Я заказал, эм, 12-дюймовый овощной саб.
[Поднимает шестидюймовый саб]
Customer on Cell Phone Это тебе на 12 дюймов похоже?
Jen Нет, я...
Tish [Подходит] Ты ж знаешь, девушки с измерениями не очень.
[Поднимает другую половину его саба]
Tish Мой последний парень говорил, что это *именно* двенадцать дюймов. Так что сам подумай.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
«Сегун» был разминкой: «Вождь войны» с Джейсоном Момоа может стать главным историческим хитом десятилетия
Люди должны были стать не батарейками: вот как в «Матрицу» собирались вплести нейросети
Критики уже окрестили этот хоррор лучшим фильмом 2025 года: пропали 17 подростков — финал очень жуткий
Черная корона и Векна из «Очень странных дел»: «Кольца власти» возвращаются — несмотря на провальный второй сезон
Бу, испугался? Не бойся, я друг, залезай ко мне в ливневку: почему «Оно» становится клоуном
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему Букины не сделали ремонт в квартире: причина не в отсутствии денег
Билли Бобу Торнтону — 70! Выбираем лучшие малоизвестные роли звезды «Фарго» и «Лэндмена» — в топ-5 есть даже аниме
Бюджет — 1,22 миллиарда, а рейтинг — всего 4,6: в карьере Козловского нет более провального фильма, чем этот
Круче, чем лучшая серия «Игры престолов»: 2 сезон «Ландышей» выйдет лишь на Новый год, но уже установил уникальный сериальный рекорд
Обошел даже «Войну миров Z»: самый кассовый фильм в карьере Брэда Питта собрал более 540 млн долларов — и украл сердца зрителей
Смотрели «Очень странные дела» больше 5 раз? Вот похожие сериалы, которые спасут, пока ждете финал
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше