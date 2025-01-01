Priestly
[Компьютер Джен издает звуковой сигнал]
О, смотри! fuzzzy_22, как раз вовремя!
Jen
[Толкает Пристли]
Заткнись!
Priestly
Не могу поверить, Джен. Ты влюбилась в копа.
Tish
Почему ты думаешь, что он коп?
Priestly
Эээ, «fuzz»? Что ещё это может быть?
Tish
Думаю, это щетина персика, раз ему, наверное, лет двенадцать или около того.
Priestly
Или, может, у него реально волосатая спина.
Tish
Фу!
Piper
Может, он фермер персиков в Джорджии.
Lucille
О, Джен, тебе не стоит переезжать в Джорджию!
Jen
Я никуда не переезжаю.
Tish
Пари, что «22» — это фанат оружия.
Piper
Может, это просто его возраст, знаешь.
Tish
Или это количество лет до его слушания по условно-досрочному освобождению.
Priestly
Да, или, может, последние 22 года у него были такие размазанные, типа, воспоминания.
Jen
Мне нравится этот вариант!