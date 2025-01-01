Piper Знаешь, я не хотела отдавать своего ребёнка. Меня заставили. А ты что бы сделал, если бы у тебя забрали Джулию? Разве ты не будешь думать об этом каждый день всю оставшуюся жизнь?

Piper Тогда почему для меня это по-другому? Ну, почему моя любовь к ребёнку — это просто каприз, а твоя настоящая? Конечно, у тебя есть ребёнок, так что ты можешь позволить себе быть осуждающим. У меня есть только призрак двух Джулий. Я любила их обеих, и потеряла обеих.