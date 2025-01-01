Sabine Barnérias Я сразу занялась с тобой любовью, потому что хотела этого так же сильно, как и ты. Но когда я спросила, на каком мы положении, ты не смог ответить. Тогда я решила лучше защитить себя. Я мало что знаю о жизни, но, кажется, двое, кто любят друг друга, должны делиться всем. Никто не должен чувствовать себя оставленным в стороне от того, что происходит с другим, иначе я просто не понимаю, что такое любовь. Я знала, чего хочу от тебя, но когда увидела, что ты не можешь выбрать — жизнь со мной или без меня, я поняла, что надо быть осторожной. Я пыталась контролировать свои чувства, любить тебя меньше, но это не получилось. А так как я терпеть не могу страдать, решила, что мы больше не увидимся. Я позволила тебе меня подкатить, и это было очень приятно. Я не жалею об этом. Но тут полно таких, как ты — подкатчиков на каждом углу.