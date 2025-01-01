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Киноафиша Фильмы Ускользающая любовь Цитаты из фильма Ускользающая любовь

Цитаты из фильма Ускользающая любовь

Liliane Ты не можешь заставлять всех расплачиваться за своё никчёмное детство.
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[Английская субтитрированная версия]
Антуан Дуанель [Альфонсу, когда он собирается в музыкальный лагерь] Если будешь усердно заниматься, станешь великим музыкантом.
Альфонс Дуанель А если нет?
Антуан Дуанель Если нет — станешь музыкальным критиком.
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Liliane Антуан постоянно разваливается на части. Ему нужна жена, любовница, младшая сестра, няня и медсестра.
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Christine Doinel Это слишком, Антуан — забыть день развода! Никто бы не поверил.
Antoine Doinel Но невероятное иногда бывает правдой.
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Colette Tazzi Да ты что! Антуан разведен. Поздравлять или соболезновать?
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Sabine Barnérias Слушай, обычный парень, если ты понимаешь, о чём я, который любит спать с женщиной, которая любит спать с ним, если бы этот обычный парень держал бритву и пару вещей у неё дома, они бы оба сэкономили кучу на съёме жилья.
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Xavier Barnérias, le libraire Послушай, Колетт, для меня ты здесь просто очередной покупатель.
Colette Tazzi Ерунда. Для меня ты гораздо больше, чем просто продавец книг.
Xavier Barnérias, le libraire Ты умеешь это показывать.
Colette Tazzi О-ля-ля, ля-ля, не нужно быть такой горькой и злой. Это была просто мимолётная интрижка.
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Sabine Barnérias Я так давно хотела познакомиться с твоим сыном.
Antoine Doinel Сабин, не время путать Альфонса с этим.
Sabine Barnérias Ты всегда всё усложняешь. Уверена, твоя жена — бывшая жена — согласится.
Antoine Doinel Моя жизнь разбита на куски, и я не могу изменить это за одну ночь.
Sabine Barnérias Все твои мелкие интрижки и причуды меня утомляют.
Antoine Doinel С тех пор как развелись, Альфонс и так слишком часто встречается с чужими...
Sabine Barnérias Чужими? Спасибо! Слушай, если для тебя я просто шлюх# — скажи прямо и плати мне за каждую нашу встречу.
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Monsieur Lucien Недоразумения между вами сильно её ранили. На самом деле многие её неправильно поняли. Думали, что она злилась на весь мир, но это не так. Она просто не терпела лицемерия. Поэтому была обижена на всех: на СМИ, духовенство, продавцов, политиков.
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Colette Tazzi Ты не изменился. Ты по-прежнему эгоистичен. Например, ты видел, как носильщик передал мне это сообщение. Тебе хоть немного было любопытно?
Antoine Doinel Просто осторожность, Колетт.
Colette Tazzi Нет! Обыкновенное безразличие, Антуан! О ком мы говорили два часа? О тебе! Опять просто осторожность, полагаю.
[смачивает губы]
Colette Tazzi Я знаю, тебе всё равно, но всё равно скажу. Это сообщение от того недоумка, с которым я столкнулась в коридоре. Он предложил мне 1000 франков за ночь с ним. Что мне делать? Времена тяжёлые. У меня юридическое образование, но работы нет. Так что, как и другие женщины с хоть каким-то лицом, как-то выкручиваюсь. Ночные поезда — моя специализация! Конечно, носильщик забирает 10%. Понимаешь? Наш разговор мне стоит тысячу франков. Вот так!
Antoine Doinel Пожалуй, мне лучше идти.
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Colette Tazzi Ага! Снова в бегах. Этот парень не меняется.
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Antoine Doinel Мистер Люсиен сказал, что моя мама — как маленькая птичка. Маленькая птичка? Мы про одного и того же человека говорим? Но миссис Дуэнель меня одному научила: любовь — это всё, что важно.
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Mère de Colette Ты помнишь, как мы впервые встретились?
Antoine Doinel Да, это было на концерте Эдит Пиаф.
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Colette Tazzi Не могу поверить. Я думала, такое бывает только в романах.
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Monsieur Lucien Получить место для неё на кладбище Монмартра было непросто, но я настоял, потому что она любила этот район. Ей бы понравилось знать, что она рядом с Маргерит Готье. Знаете, кто это?
Antoine Doinel Нет, нет. Кажется, не знаю, monsieur Lucien.
Monsieur Lucien Маргерит Готье! «Дама с камелиями» Александра Дюма.
Antoine Doinel Ах да! Я думал, она выдуманная.
Monsieur Lucien Нет, она действительно существовала.
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Sabine Barnérias Я сразу занялась с тобой любовью, потому что хотела этого так же сильно, как и ты. Но когда я спросила, на каком мы положении, ты не смог ответить. Тогда я решила лучше защитить себя. Я мало что знаю о жизни, но, кажется, двое, кто любят друг друга, должны делиться всем. Никто не должен чувствовать себя оставленным в стороне от того, что происходит с другим, иначе я просто не понимаю, что такое любовь. Я знала, чего хочу от тебя, но когда увидела, что ты не можешь выбрать — жизнь со мной или без меня, я поняла, что надо быть осторожной. Я пыталась контролировать свои чувства, любить тебя меньше, но это не получилось. А так как я терпеть не могу страдать, решила, что мы больше не увидимся. Я позволила тебе меня подкатить, и это было очень приятно. Я не жалею об этом. Но тут полно таких, как ты — подкатчиков на каждом углу.
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Кристин Дуэнель Я удивилась, но не так сильно, как они. Антуан пытался выкрутиться одной из своих классических отмазок: он подарил Лилиане книгу и заметил, что она бережно покрыла её газетной обложкой. Это так тронуло его...
Колетт Тацци Что он и прыгнул с ней в постель!
Кристин Дуэнель Именно!
Колетт Тацци Что может быть логичнее?
[оба смеются]
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[последние реплики]
Client at Music-shop У вас есть последний альбом Алена Сушона?
Christine Doinel Ах, вам повезло. Он только что поступил. Называется "Любовь на бегу".
Client at Music-shop Можно послушать?
Christine Doinel Конечно. В кабинке вот здесь.
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Xavier Barnérias, le libraire Та же старая история. Это тупик. Я не знаю, на чьей я стороне. Мы с тобой похожи. Смотри: в итоге мы окажемся вместе.
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Sabine Barnérias Пришёл альбом Пола Саймона. Хочешь?
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Colette Tazzi Зачем мне лезть в жизнь Антуана, если у меня самой полный бардак? Наверное, профессиональная привычка.
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Colette Tazzi Постой! В этом конверте фото Сабины. Не проси объяснить, но если Антуан это получит, у всего может быть счастливый конец.
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Antoine Doinel Я поддался искушению. Но это в последний раз.
Sabine Barnérias Правда?
Antoine Doinel С сегодняшнего дня я иду по пути целомудрия.
Sabine Barnérias О, подойди сюда. Подойди, как вчера вечером.
Antoine Doinel Вчера — это вчера.
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Juge Divorce В качестве судьи по семейным делам я настоящим объявляю, что господин Антуан Дуэнель и госпожа Кристин Дуэнель, девичья фамилия Дарбон, родившаяся в Дижоне 12 марта 1951 года, по их совместному заявлению разводятся.
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