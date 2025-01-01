Cruella de VilИтак, это запутанный день. Моя заклятая врагиня — моя настоящая мать, и она убила мою другую мать. Наверное, ты всегда боялась, правда? Что я буду психом, как моя настоящая мама? А? Вот почему всё это «поменьше, постарайся вписаться». Любовью привести в порядок, наверное, таков был план. И я старалась. Правда, старалась, потому что любила тебя. Но дело в том, что я не милая Эстелла, как бы я ни пыталась. Я никогда не была. Я — Круэлла, рождённая гениальной, рождённая злой и немного сумасшедшей. Я не такая, как она. Я лучше. В общем, мне пора. Много нужно отомстить, воздать и разрушить. Но я люблю тебя. Всегда.
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Cruella de Vil[из официального трейлера]Как там говорится? Я женщина, слушай, как я рычу.
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Cruella de VilС самого начала я поняла, что вижу мир иначе, чем все. И некоторым это совсем не понравилось. Но я не для всех. Думаю, они все боялись... что я окажусь... психом.
[смеётся]
Cruella de VilНо новый день приносит новые возможности. И я была готова заявить о себе.
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BaronessОна убила моих собак. И сделала из них шубу.
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Баронесса[Круэлле]Позвольте дать вам совет. Если вам нужно говорить о власти, значит, у вас её нет.
Круэлла де ВильНу, у меня её нет, вот почему я о ней и говорю, вот почему я здесь. Мне придётся много объяснять, или ты сможешь угнаться?
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Cruella de VilЛадно, мне пора. Многое нужно свести счёты, отомстить и разрушить.
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BaronessТы не можешь ни о ком больше заботиться. Все остальные — препятствия. Если тебе важно, чего хочет или чувствует это препятствие, ты мертва. Если бы я заботилась хоть о ком-то или чем-то, я могла бы погибнуть, как столько блестящих женщин с ящиком, полным невиданного гения, и сердцем, полным горькой печали. У тебя есть талант для собственного бренда. Вопрос в том, есть ли у тебя убийственный инстинкт.