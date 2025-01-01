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Киноафиша Фильмы Круэлла Цитаты из фильма Круэлла

Цитаты из фильма Круэлла

Cruella de Vil Говорят, что горе проходит пять стадий: отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Но я бы добавила ещё одну — месть.
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Cruella de Vil Всё дело в том, что я родилась гениальной, злой и немного сумасшедшей. Я — Круэлла.
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Круэлла де Виль Ты убила мою мать!
Баронесса Тебе нужно быть точнее.
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Cruella de Vil Я только начинаю, дорогая.
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Cruella de Vil Итак, это запутанный день. Моя заклятая врагиня — моя настоящая мать, и она убила мою другую мать. Наверное, ты всегда боялась, правда? Что я буду психом, как моя настоящая мама? А? Вот почему всё это «поменьше, постарайся вписаться». Любовью привести в порядок, наверное, таков был план. И я старалась. Правда, старалась, потому что любила тебя. Но дело в том, что я не милая Эстелла, как бы я ни пыталась. Я никогда не была. Я — Круэлла, рождённая гениальной, рождённая злой и немного сумасшедшей. Я не такая, как она. Я лучше. В общем, мне пора. Много нужно отомстить, воздать и разрушить. Но я люблю тебя. Всегда.
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Cruella de Vil [из официального трейлера] Как там говорится? Я женщина, слушай, как я рычу.
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Cruella de Vil С самого начала я поняла, что вижу мир иначе, чем все. И некоторым это совсем не понравилось. Но я не для всех. Думаю, они все боялись... что я окажусь... психом.
[смеётся]
Cruella de Vil Но новый день приносит новые возможности. И я была готова заявить о себе.
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Baroness Она убила моих собак. И сделала из них шубу.
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Баронесса [Круэлле] Позвольте дать вам совет. Если вам нужно говорить о власти, значит, у вас её нет.
Круэлла де Виль Ну, у меня её нет, вот почему я о ней и говорю, вот почему я здесь. Мне придётся много объяснять, или ты сможешь угнаться?
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Cruella de Vil Ладно, мне пора. Многое нужно свести счёты, отомстить и разрушить.
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Baroness Ты не можешь ни о ком больше заботиться. Все остальные — препятствия. Если тебе важно, чего хочет или чувствует это препятствие, ты мертва. Если бы я заботилась хоть о ком-то или чем-то, я могла бы погибнуть, как столько блестящих женщин с ящиком, полным невиданного гения, и сердцем, полным горькой печали. У тебя есть талант для собственного бренда. Вопрос в том, есть ли у тебя убийственный инстинкт.
Cruella de Vil Надеюсь, что да.
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Круэлла де Виль Я хочу творить искусство, Арти, и создавать проблемы. Ты со мной?
Арти Обожаю проблемы.
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Cruella de Vil Хорошо в злодеях то, что всегда можно быть уверенным — они обязательно сделают что-то, ну, злое.
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Cruella de Vil Круэлла долго сидела в коробке, теперь Эстелла может стать той, кто появляется в гостях.
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Cruella de Vil Не волнуйся. Мы только начинаем. Впереди ещё много плохого. Обещаю.
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Круэлла де Виль [Джасперу] Дорогой, если мне придётся всё время повторяться, ничего у нас не выйдет.
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[после того, как прочитал о её подвигах в газете]
Artie Это ты!
Cruella de Vil Это я. И ты читаешь обо мне.
Artie И ты в моём магазине.
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Cruella de Vil Забавно, как эти счастливые случайности могут изменить весь ход твоей жизни.
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Cruella de Vil С самого начала я всегда заявляла о себе. Не всем это нравилось. Но я не для всех была.
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Cruella de Vil Это не Эстелла. Это прошлое. Я — Круэлла.
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Baroness Ты не можешь ни о ком другом думать. Все остальные — преграда. Если ты будешь обращать внимание на то, чего хочет или чувствует эта преграда — ты мертв.
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Baroness [Аните] Никому не интересно то, что ты пишешь, дорогая. Им важно, как выгляжу я.
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Cruella de Vil Быть гением — это одно. Воспитать гения — вот где начинаются трудности.
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Cruella de Vil Устраивать хаос на приемах — моя личная фишка.
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[повторяющаяся реплика]
Baroness За меня.
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Baroness Время для моей девятиминутной вздремки.
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Baroness [обнаружив, что Круэлла испортила её модные тренды] Вот это наглость!
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Баронесса Нам нужно подать на неё в суд за клевету, ложное заключение, вандализм. За что-нибудь.
Роджер Ну, изучив закон и поговорив с полицией, я не уверен, что у нас есть юридические основания для...
Баронесса Роджер, мне нужно, чтобы ты замолчал.
Роджер Правда?
Баронесса Значит, у меня есть лазейка, чтобы уволить тебя. Лазейка есть. Ты уволен.
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Cruella de Vil [парашют] Правильно скроенная юбка — это спасение, девчонки. Запомните это.
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Baroness О, Эстелла, я удивлена, что ты скрываешь это от меня.
Estella Но я была на обеденном перерыве в общественном месте.
Baroness Да, я владею этим переулком.
Estella Правда? Можно владеть переулками?
Baroness Переулками, дизайнами, людьми, их душами. Проверь свой трудовой договор.
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[последние реплики]
Джаспер Ну и что теперь?
Круэлла де Виль У меня есть пара идей.
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Baroness [неожиданно взмахивает лезвием, отрезая часть дизайна платья Эстеллы]
Estella [вздыхает]
Baroness С кем, собственно, вы разговариваете?
Estella Кажется, ты меня задела.
Estella [показывает своё запястье]
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Baroness [о её рычащих далматинах] Разве они не великолепны? И свирепы. Моя любимая комбинация.
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