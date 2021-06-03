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Круэлла Круэлла
Киноафиша Фильмы Круэлла Отзывы о фильме «Круэлла»
Cruella Круэлла 2021 / США
8.5 Оцените
180 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Отзывы о фильме «Круэлла»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Эстелла (ее юную версию играет Типпер Сайферт-Кливлэнд) всегда отличалась сложным характерам: была буйной, агрессивной и часто попадала в неприятные истории, неизбежно приводившие ее в кабинет директора. Ей даже приходилось давать отпор хулиганам, защищая других девочек, среди которых была и Анита (в будущем дружба с ней сыграет важную роль в становлении главной героини). Параллельно с этим девушка с юных лет увлекалась дизайном: то и дело меняла фасон платьев и придумывала экстравагантные…

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Наталия Петряшова 3 июня 2021, 22:49
Для меня этот фильм оказался разовым просмотром, не более. Возможно, кому-то он понравится или впечатлит больше, но меня, не восхитил и не удивил, однозначно. Но посмотреть разок можно. Сходите, друзья, а вдруг вас фильм вдохновит😉
3 июня 2021, 22:49 Ответить
Кирилл Волк 4 июня 2021, 06:52
Оценка
Вообще фильм эффектный сюжет не очень зашёл. Много повторяющиеся сцен но с другими платья и может это и был замысел фильма который раскрывает главную героиню, ну кто знает. Помимо главной героини основные герои были слабо раскрыты. Фильм много разовый, но к сожалению не шедевр типичный среднячёк.
4 июня 2021, 06:52 Ответить
Айгуль Галлямова 6 июня 2021, 11:53
Оценка
красивая картинка но что-то очень скучный фильм
6 июня 2021, 11:53 Ответить
User 7 июня 2021, 11:02
Оценка
😀
7 июня 2021, 11:02 Ответить
scotty666.ru 7 июня 2021, 20:30
Оценка
Мне очень понравился фильм, очень крутой и интересный.
7 июня 2021, 20:30 Ответить
Comon 9 июня 2021, 01:46
Оценка
Струн душка конечно, да и другие актёры ничего
9 июня 2021, 01:46 Ответить
User 10 июня 2021, 15:45
Оценка
Фильм классный 😺
10 июня 2021, 15:45 Ответить
User 10 июня 2021, 15:57
Оценка
😎
10 июня 2021, 15:57 Ответить
Станислав Ян 11 июня 2021, 14:01
Оценка
Отличное кино. Атмосферное.
11 июня 2021, 14:01 Ответить
danilslepcenko084 12 июня 2021, 07:38
Оценка
Фильм очень классный, не знаю как все, но не мне лично очень понравился. Ходили в четверг на него с компанией 5 человек, все в восторге. Всем советую. Не ведитись на гневные отзывы фильм огонь.
12 июня 2021, 07:38 Ответить
Глеб Белянцев 16 июня 2021, 20:26
Оценка
Фильм великолепный, всем советую посмотреть!!
16 июня 2021, 20:26 Ответить
Максим Евдокимов 19 июня 2021, 13:38
Оценка
Круэлла, один из лучших фильмов 2021 года. Моя оценка 10 из 10. Эмма Стоун отлично сыграла Круэллу. С нетерпением жду продолжение.👍🏻❤👍🏻❤👍🏻❤👍🏻❤
19 июня 2021, 13:38 Ответить
Ольга Куликова 21 июня 2021, 16:57
Оценка
Был фильм,,, дьявол носит прадо,,,, идея с этого фильма в новом образце. На четверочку.
21 июня 2021, 16:57 Ответить
arinka.barashkin 27 июня 2021, 12:49
Оценка
Очень крутой фильм! Стильный во всем!!!
27 июня 2021, 12:49 Ответить
Аня Сафонова 27 июня 2021, 21:40
Оценка
Очень крутой, эффектный фильм! Ходили с друзьями, всем очень понравилось, я с радостью схожу ещё)
27 июня 2021, 21:40 Ответить
Аня Сафонова 27 июня 2021, 21:41
Оценка
😍😍❤️‍🔥
27 июня 2021, 21:41 Ответить
pavellbor 28 июня 2021, 16:06
😰 😷 😶 😯 😨 😡 😢 😠 😧 😮 😭 😦 😟 😞 😥 😬
28 июня 2021, 16:06 Ответить
gorobchnko1601 1 июля 2021, 15:33
Оценка
🔥🔥🔥
1 июля 2021, 15:33 Ответить
Александр Шибанов 2 июля 2021, 09:07
Оценка
Понравился. Посмотреть однозначно стоит, даже семьей.
2 июля 2021, 09:07 Ответить
Ксения 5 июля 2021, 01:29
Не зашло. Восторга нет. Прям сказка для детей.
5 июля 2021, 01:29 Ответить
User 9 июля 2021, 10:24
Оценка
Фильм шикарный !!!!
9 июля 2021, 10:24 Ответить
alenayrievna5 9 июля 2021, 14:48
Оценка
Очень эпический, харизматический, завораживающий, интригующий фильмец. Оооччееннь П О Н Р А В И Л С Я 🤩🤩🤩
9 июля 2021, 14:48 Ответить
goshagai 17 июля 2021, 13:27
Оценка
Фильм не плохой даже интересный но на некоторых отрывках можно поймать себя на мысли что уже засыпаешь
17 июля 2021, 13:27 Ответить
nt.tanuxan90 18 июля 2021, 20:49
Оценка
Огонь огонь огонь
18 июля 2021, 20:49 Ответить
kudyakov_a 18 июля 2021, 21:21
Не хотела смотреть (Дисней давно уже ничего приличного не снимает!), но противоречивые отзывы заинтриговали. Не жалею, что сходили. Фильм снят очень качественно, музыкальное сопровождение супер. Очень динамично! Отличное кино!
Другое дело, сам сюжет кому-то нравится, кому-то нет... Но то, что фильм снят на высоком уровне отрицать нельзя.
18 июля 2021, 21:21 Ответить
Лорочка Песельникова 19 июля 2021, 08:53
Оценка
Чушь
19 июля 2021, 08:53 Ответить
User 20 июля 2021, 12:03
в ответ на сообщение Лорочка Песельникова от 19 июля 2021, 08:53
Оценка
Ну, есть к чему придраться. Но фильм красивый и лёгкий, поэтому придираться не особенно хочется 😃
20 июля 2021, 12:03 Ответить
Екатерина Вальтер 2 августа 2021, 16:23
Оценка
Просто ПУШКААА🔥🔥🔥🔥
2 августа 2021, 16:23 Ответить
xelga666 6 августа 2021, 12:50
Оценка
Вот честно - мне не понравилось. Было как-то скучно. Единственное, что впечатлило - это костюмы. Очень красиво. Жалко потраченного времени и денег
6 августа 2021, 12:50 Ответить
User 7 августа 2021, 09:13
Оценка
Фильм суперский
7 августа 2021, 09:13 Ответить
alina07-98 29 августа 2021, 20:23
Оценка
Интересный сюжет, классная атмосфера фильма
29 августа 2021, 20:23 Ответить
User 7 сентября 2021, 04:03
Оценка
Многого от него не ждала, но фильм достаточно хороший, даже на два-три раза, возможно. Но тут ничего особенного, просто будто повестнование, думаю, будет вторая часть, она должна быть поинтереснее.
7 сентября 2021, 04:03 Ответить
lady.w0lf 17 октября 2021, 12:50
Оценка
Суперский фильм, костюмы просто на высоте.
17 октября 2021, 12:50 Ответить
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