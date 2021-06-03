Наша рецензия

Эстелла (ее юную версию играет Типпер Сайферт-Кливлэнд) всегда отличалась сложным характерам: была буйной, агрессивной и часто попадала в неприятные истории, неизбежно приводившие ее в кабинет директора. Ей даже приходилось давать отпор хулиганам, защищая других девочек, среди которых была и Анита (в будущем дружба с ней сыграет важную роль в становлении главной героини). Параллельно с этим девушка с юных лет увлекалась дизайном: то и дело меняла фасон платьев и придумывала экстравагантные…