Catherine Weldon[отрывок из письма за кадром]«Недавно я посетила выставку картин Джорджа Кэтлина, изображающих американских индейцев, и у меня захватило дух. Меня поразила свобода. Даже на полотнах эти люди были свободны.»
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Catherine WeldonЯ направляюсь в резервацию Стэндинг-Рок. Я собираюсь писать портреты сиу. Ты когда-нибудь был в Стэндинг-Рок?
Официант — спальный вагонСиу охотились на мой народ, как на кроликов, вырывали им сердца и кормили собак.
[открывает дверь, чтобы выйти из спального вагона]
Официант — спальный вагонЗвони, если понадобятся дополнительные полотенца.
Sitting BullТа же причина, по которой ты не надеваешь своё свадебное платье.
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General CrookИногда тоска по ушедшим дням бывает такой сильной, что ее трудно проглотить. Ветер Дакоты, запах бизонов и взрыхленной травы, дымящаяся сосна, горящий жир, табак, индейские девушки в нарезанной шалфее, спящие на мягких шкурах.
General Crook[затянутая пауза]Но, понимаешь, пришло время. Время не остановить. Перемены приходят, как дождь. Те дни не вернутся.
Silas GrovesКонечно. Но я не могу смотреть на них так, как большинство. Танец скальпов. Впервые увидел танец скальпов в Блэк-Хиллз в 75-м, но тогда там были маленькие светловолосые скальпы. Воины наткнулись на шведских иммигрантов — детей, идущих в школу. Маленькие девочки с голубыми лентами в волосах.
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Silas GrovesГенерал Крук. У нас проблема на Стоундинг-Рок. Миссис Уэлдон покупает еду для индейцев, тем самым... подрывая систему пайков. Я рекомендую арестовать её и держать под стражей до голосования.
General CrookТы же говорил, что мне не о чем волноваться с Сидящим Быком.
Silas GrovesЯ ошибался. Она его подстрекает. Он теперь носит шкуры и перья.
General CrookНельзя арестовать человека за то, что он тратит свои деньги.
Silas GrovesСэр, с вашего позволения, наша задача — обеспечить ратификацию Закона о делении земли.
General CrookПари, мой старый друг Сидящий Бык к картошке относится так же, как я к вам, мистер Гроувс.
Silas GrovesОна подстрекает Быка, сэр. Она толкает его к действиям.
General CrookНет, она художница, которая рисует то, что видит. Когда она видит Быка, она видит воина. Я тоже воин. Наши судьбы, похоже, переплетены.
Silas GrovesСэр, боюсь, что для некоторых из вашего полка этот возвращение в Дакоту — месть.
General CrookМесть — дело Господне. Но, может, наш добрый Господь послал нам миссис Уэлдон.
Sitting Bull[Велдону]Чтобы найти путь в открытой прерии, мы иногда останавливаемся, смотрим, вспоминаем. С людьми тоже. Ты иногда останавливаешься, смотришь и вспоминаешь. Это называется кантогнейк. Поместить и удержать в сердце. Этот момент. Наше возвращающееся могущество. Снова молодые. Держи это в сердце.
Silas Groves[входит и закрывает дверь]Добрый день. Агент МакЛафлин? Полковник Гроувс. Военное ведомство. Особый посланник генерала Крука. Где остальное? Да, генерал Крук приказал немедленно сократить порции муки, бекона и сахара на 50%. Когда нужно ратифицировать новый договор, наш опыт показывает: голод очень хорошо концентрирует индейский ум. Это моя жена, Сьюзен. Сьюзен? Ты считаешь, что голод помогает сосредоточиться?
[ГОВОРИТ НА ЛАКОТА]
Silas GrovesМы не поощряем использование старого языка на резервации. Спасибо, дорогой.
Silas GrovesДа, генерал Крук приказал немедленно сократить порции муки, бекона и сахара на 50%. Когда нужно ратифицировать новый договор, наш опыт показывает: голод очень хорошо концентрирует индейский ум.
James McLaughlin[женщина входит с чайным сервизом]Это моя жена, Сьюзен. Сьюзен? Ты считаешь, что голод помогает сосредоточиться?
[Гроувс снимает шляпу и говорит на лакота]
Susan McLaughlinМы не поощряем использование старого языка на резервации.