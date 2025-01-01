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Киноафиша Фильмы Женщина, идущая впереди Цитаты из фильма Женщина, идущая впереди

Цитаты из фильма Женщина, идущая впереди

Сидящий Бык Она из Нью-Йорка.
Кэтрин Уэлдон Я думала, тебе нравится Нью-Йорк.
Сидящий Бык Слишком много людей с слишком большим. Слишком много людей ни с чем. Ваше общество ценит людей по тому, сколько у них есть... наше — по тому, сколько мы отдаем.
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Catherine Weldon Чёрт возьми, трудно быть храброй.
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Sitting Bull Мягкая. Кожа. Раньше мы использовали мозги бизона, чтобы размягчить шкуру. У каждого животного ровно столько мозгов, чтобы выделать свою кожу. Ни больше, ни меньше.
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Silas Groves Вы не против, если я дам вам несколько практических советов?
Catherine Weldon Я не очень-то ценю практические советы от того, кто так плохо разбирается в людях.
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Catherine Weldon Единственная битва, которую я когда-либо вела, — это борьба с незначительностью.
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Catherine Weldon Я познакомилась с тобой всего две минуты назад, а ты уже обвиняешь меня в шпионаже и лжи.
Silas Groves Я работаю на Военное ведомство, дорогая. Не хотел показаться нахальным, но у тебя есть определённый вид.
Catherine Weldon Какой вид?
Silas Groves Вид человека с благими намерениями.
Catherine Weldon О! А это плохо?
Silas Groves К западу от Миссури это может быть смертельно.
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Chaska Когда лакоты впервые встречаются, мы некоторое время не говорим.
Catherine Weldon О.
Chaska Слова мешают по-настоящему узнать друг друга.
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Сидящий Бык Ты никогда не будешь свободен на прерии, если не будешь ездить верхом.
Кэтрин Уэлдон Свобода в голове.
Сидящий Бык И в ногах.
Кэтрин Уэлдон Ох... с моими ногами всё в порядке.
Сидящий Бык Попробуй эти.
[достает пару мокасин]
Сидящий Бык Мои старые, из мягкой оленьей кожи.
Кэтрин Уэлдон [с трудом снимает туфли на каблуках] Ух!
Сидящий Бык У тебя большие ноги для женщины.
Кэтрин Уэлдон У тебя маленькие ноги для мужчины.
Сидящий Бык [говорит на лакота] Сихатанка, значит «большие ноги». Может, это будет твоё индейское имя.
Кэтрин Уэлдон Джорджа Катлина называли «Таинственным художником духов». Подумай о чём-то в этом роде.
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Кэтрин Уэлдон [наброски проносящегося пейзажа из вагона-пульмана]
[стук в дверь]
Кэтрин Уэлдон Кто там?
Официант - Спальный вагон [заходит в вагон-пульман] Чистое бельё, мадам?
Кэтрин Уэлдон О, да, пожалуйста. Сколько осталось до Омахи?
Официант - Спальный вагон Полдня.
Кэтрин Уэлдон Вы индеец, да?
Официант - Спальный вагон Да, мадам.
Официант - Спальный вагон Из какого племени?
Официант - Спальный вагон [монотонно] Пресвитерианин.
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Catherine Weldon [отрывок из письма за кадром] «Недавно я посетила выставку картин Джорджа Кэтлина, изображающих американских индейцев, и у меня захватило дух. Меня поразила свобода. Даже на полотнах эти люди были свободны.»
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Catherine Weldon Я направляюсь в резервацию Стэндинг-Рок. Я собираюсь писать портреты сиу. Ты когда-нибудь был в Стэндинг-Рок?
Официант — спальный вагон Сиу охотились на мой народ, как на кроликов, вырывали им сердца и кормили собак.
[открывает дверь, чтобы выйти из спального вагона]
Официант — спальный вагон Звони, если понадобятся дополнительные полотенца.
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Catherine Weldon Думаешь, ты сможешь носить свои перья?
[качает головой]
Catherine Weldon Почему нет?
Sitting Bull Та же причина, по которой ты не надеваешь своё свадебное платье.
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General Crook Иногда тоска по ушедшим дням бывает такой сильной, что ее трудно проглотить. Ветер Дакоты, запах бизонов и взрыхленной травы, дымящаяся сосна, горящий жир, табак, индейские девушки в нарезанной шалфее, спящие на мягких шкурах.
General Crook [затянутая пауза] Но, понимаешь, пришло время. Время не остановить. Перемены приходят, как дождь. Те дни не вернутся.
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Catherine Weldon Ты не умеешь спокойно сидеть, да?
Sitting Bull Выстрели в меня, тогда я буду спокоен.
Catherine Weldon В чём смысл стрелять в тебя? Пули, похоже, не действуют.
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Catherine Weldon Я хочу с ним поговорить.
Chaska Тогда говори с ним. Он по-английски говорит довольно хорошо. Когда захочет.
Catherine Weldon [к Сидящему Быку] Извините. Я проделала долгий путь с востока...
[неуклюже показывает жестами]
Catherine Weldon через много... рек и холмов... ради чести поговорить с вами.
Sitting Bull Ты на поезде из Нью-Йорка? В Пуллмане ехала?
Catherine Weldon [с досадой] Да.
Sitting Bull Отлично. Мне тоже бесплатно сигары дали.
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Silas Groves Вы поклонник Джорджа Кэтлина.
Catherine Weldon Вы знаете его работы?
Silas Groves Конечно. Но я не могу смотреть на них так, как большинство. Танец скальпов. Впервые увидел танец скальпов в Блэк-Хиллз в 75-м, но тогда там были маленькие светловолосые скальпы. Воины наткнулись на шведских иммигрантов — детей, идущих в школу. Маленькие девочки с голубыми лентами в волосах.
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Silas Groves Генерал Крук. У нас проблема на Стоундинг-Рок. Миссис Уэлдон покупает еду для индейцев, тем самым... подрывая систему пайков. Я рекомендую арестовать её и держать под стражей до голосования.
General Crook Ты же говорил, что мне не о чем волноваться с Сидящим Быком.
Silas Groves Я ошибался. Она его подстрекает. Он теперь носит шкуры и перья.
General Crook Нельзя арестовать человека за то, что он тратит свои деньги.
Silas Groves Сэр, с вашего позволения, наша задача — обеспечить ратификацию Закона о делении земли.
General Crook Пари, мой старый друг Сидящий Бык к картошке относится так же, как я к вам, мистер Гроувс.
Silas Groves Она подстрекает Быка, сэр. Она толкает его к действиям.
General Crook Нет, она художница, которая рисует то, что видит. Когда она видит Быка, она видит воина. Я тоже воин. Наши судьбы, похоже, переплетены.
Silas Groves Сэр, боюсь, что для некоторых из вашего полка этот возвращение в Дакоту — месть.
General Crook Месть — дело Господне. Но, может, наш добрый Господь послал нам миссис Уэлдон.
Silas Groves Сэр...
General Crook Разрешение на выдачу ордера на арест отклонено.
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Sitting Bull [Велдону] Чтобы найти путь в открытой прерии, мы иногда останавливаемся, смотрим, вспоминаем. С людьми тоже. Ты иногда останавливаешься, смотришь и вспоминаешь. Это называется кантогнейк. Поместить и удержать в сердце. Этот момент. Наше возвращающееся могущество. Снова молодые. Держи это в сердце.
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Old Man at Train Station Полковник.
Silas Groves Эта дама приехала аж из Нью-Йорка, чтобы писать индейцев.
Old Man at Train Station Правда ли это?
[идёт к Уэлдон и плюёт ей в лицо]
Catherine Weldon Ох!
Old Man at Train Station Надеюсь, вас п#з#т. Вырежут ребёнка, как с девчонками Робинсон. Любительница индейцев, су#а.
[поворачивается и уходит]
Old Man at Train Station Извините, полковник. Кровь во мне закипела.
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Silas Groves [входит и закрывает дверь] Добрый день. Агент МакЛафлин? Полковник Гроувс. Военное ведомство. Особый посланник генерала Крука. Где остальное? Да, генерал Крук приказал немедленно сократить порции муки, бекона и сахара на 50%. Когда нужно ратифицировать новый договор, наш опыт показывает: голод очень хорошо концентрирует индейский ум. Это моя жена, Сьюзен. Сьюзен? Ты считаешь, что голод помогает сосредоточиться?
[ГОВОРИТ НА ЛАКОТА]
Silas Groves Мы не поощряем использование старого языка на резервации. Спасибо, дорогой.
James McLaughlin Где остальное?
Silas Groves Да, генерал Крук приказал немедленно сократить порции муки, бекона и сахара на 50%. Когда нужно ратифицировать новый договор, наш опыт показывает: голод очень хорошо концентрирует индейский ум.
James McLaughlin [женщина входит с чайным сервизом] Это моя жена, Сьюзен. Сьюзен? Ты считаешь, что голод помогает сосредоточиться?
[Гроувс снимает шляпу и говорит на лакота]
Susan McLaughlin Мы не поощряем использование старого языка на резервации.
James McLaughlin Спасибо, дорогой.
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