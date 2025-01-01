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Ифигения
Цитаты из фильма Ифигения
Цитаты из фильма Ифигения
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Цитаты
Ifigeneia
Хватит слёз. Начинай петь, чтобы разбудить ветры.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Klytaimnistra
Я её родила. Я за неё выйду.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Klytaimnistra
Весь мир — твое владение, так правь им, но в моем доме правлю я.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ifigeneia
Иди. Давай вместе заплачем, объединим нашу боль в причитании.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ahilleas
Говори, пока не стало слишком поздно. Смерти не вернёшься. Нет ничего, чего бы я не сделал ради твоего спасения.
Ifigeneia
Я не боюсь смерти.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Klytaimnistra
Но я скажу без прикрас и намёков. Сейчас говорят ножи.
🧡
👏
🥺
🤔
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Klytaimnistra
Какой странный выбор — основывать жизнь в тени войны. Мне это не нравится.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ifigeneia
Ты не рада меня видеть?
Agamemnonas
Рада.
Ifigeneia
Говоришь так, но глаза твои выдают.
🧡
👏
🥺
🤔
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