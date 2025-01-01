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Киноафиша Фильмы Ифигения Цитаты из фильма Ифигения

Цитаты из фильма Ифигения

Ifigeneia Хватит слёз. Начинай петь, чтобы разбудить ветры.
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Klytaimnistra Я её родила. Я за неё выйду.
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Klytaimnistra Весь мир — твое владение, так правь им, но в моем доме правлю я.
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Ifigeneia Иди. Давай вместе заплачем, объединим нашу боль в причитании.
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Ahilleas Говори, пока не стало слишком поздно. Смерти не вернёшься. Нет ничего, чего бы я не сделал ради твоего спасения.
Ifigeneia Я не боюсь смерти.
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Klytaimnistra Но я скажу без прикрас и намёков. Сейчас говорят ножи.
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Klytaimnistra Какой странный выбор — основывать жизнь в тени войны. Мне это не нравится.
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Ifigeneia Ты не рада меня видеть?
Agamemnonas Рада.
Ifigeneia Говоришь так, но глаза твои выдают.
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