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Киноафиша Фильмы Дневник горничной Цитаты из фильма Дневник горничной

Цитаты из фильма Дневник горничной

Céléstine Странно, как эта деревня всегда кажется такой грустной. — Наверное, здесь людям не очень весело.
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Céléstine Ты меня пугаешь.
Joseph Почему?
Céléstine Мне кажется, ты злой.
Joseph Злой? Я? Ты серьёзна? Слушай! Я люблю армию. Религию. Закон и порядок. И свою страну! Я вру, когда говорю, что люблю всё это?
Céléstine Нет, не врёшь.
Joseph Разве злой человек мог бы любить всё это?
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Joseph Революция не за горами. Для кафе это самое лучшее время.
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Роуз Так ты наконец-то здесь? Ты редко высовываешь нос из дома. Но раз ты из Парижа... мы для тебя недостаточно хороши?
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M. Monteil Бьюсь об заклад, ты отлично провела время в Париже.
Céléstine Что вы обо мне подумаете?
M. Monteil Почему бы и нет? Такая прелестная девушка, как ты. Я люблю веселиться, чёрт побери. Я люблю любовь. Дикую любовь.
Céléstine Мне следует рассказать госпоже, сударь.
M. Monteil Госпоже! Мне наплевать на госпожу! Я сыт по горло ею! Не думай, что я ничего не сделаю.
Céléstine Вы преувеличиваете. Госпожа всегда такая добрая.
M. Monteil Добрая? Она погубила мою жизнь. Я больше не мужчина. Все надо мной смеются.
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Rose Ты красивая. Так что будь осторожна. Тут все о тебе судачат.
Céléstine Обо мне?
Rose Да. Главное, будь начеку. Говорят, ты и Монтей... Служанок, которых она не увольняет, он забеременн##.
Céléstine Не я.
Rose Помни: всего раз с ним — и... у тебя уже ребенок.
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Céléstine Отпусти меня! Ты знаешь, я — шлюха.
M. Monteil Что?
Céléstine Плохая девочка.
M. Monteil Но, моя маленькая Селестина...
Céléstine Я больна.
M. Monteil Что?
Céléstine У меня сифилис.
M. Monteil Чёрт возьми.
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M. Mauger - le capitaine Сколько я тебе дала вчера?
Rose 25 франков.
M. Mauger - le capitaine Мне не хватает 38 сантима.
Rose У меня их нет.
M. Mauger - le capitaine Так у кошки есть?
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Joseph Мы никогда по первому взгляду не узнаём людей. Женщины — это ад, чтобы их понять. Но теперь я тебя довольно хорошо знаю.
Céléstine Ты меня знаешь? Тогда скажи, кто я.
Joseph Кто ты? Ты как я.
Céléstine Как ты?
Joseph Да. Не внешне. Я старый и уродливый. Но глубоко внутри мы похожи. Я знаю, что говорю.
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M. Monteil Я так хочу, чтобы ты была счастлива. Ты не такая, как моя жена. Ты такая милая и добрая. Если хочешь...
Céléstine Что?
M. Monteil Ты же прекрасно знаешь.
Céléstine Ты хочешь, чтобы мы изменили госпоже?
M. Monteil Я больше ни о чём не могу думать. Спать не могу. Я не грубиян. Обещаю, не забеременеешь.
Céléstine Прекрати, или я всё госпоже расскажу! Дай мне привыкнуть к этому месту.
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M. Rabour Значит, ты Селестина?
Céléstine Да, сэр.
M. Rabour Селестина, Селестина. Мне очень нравится это имя. Запомни его. Но оно слишком длинное, не находишь? Слишком длинное. Если ты не против, я буду звать тебя Мария. Это тоже красиво и гораздо короче. К тому же, я всегда называл своих горничных Мариями. Это привычка. Думаю, я не смогу от неё отказаться.
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Mme Monteil Мой муж требовательный, очень сильный и активный. Я не могу дать ему то, что ему нужно. Я правда не могу. Это слишком больно.
Le curé Если я правильно понимаю, я не вижу... чем я могу вам помочь?
Mme Monteil Посоветуйте мне.
Le curé Как? Что я могу сказать?
Mme Monteil Я не знаю. Иногда это так тяжело. Возможно, есть другие способы, которые менее... более... Некоторые ласки, которые...
Le curé Будьте точнее. Ласки бывают разные. Это происходит часто?
Mme Monteil Мой муж такой сильный. Может, два раза в неделю...
Le curé Два раза в неделю? Это слишком много. Каким бы крепким ни был мужчина, два раза в неделю ему не нужно. Но в любом случае скажу так: вы не должны получать от этого удовольствия.
Mme Monteil Отец, можете в этом не сомневаться.
🧡
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Le curé Я видел господина Монтейля, когда приходил.
Mme Monteil Он занимается физкультурой. Ему нужно сбросить лишнюю энергию.
Le curé Господин Монтейль — человек энергичный.
Mme Monteil К сожалению.
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M. Monteil Теперь ты обрезаешь мои ветки?
M. Mauger - le capitaine Они нависают над моим садом. Я действую в рамках закона!
M. Monteil Мне это надоело! Посмотри только, ты кидаешь мне свой мусор, а теперь обрезаешь деревья! Я подам на тебя в суд!
M. Mauger - le capitaine В любое время!
M. Monteil На этот раз у меня есть свидетель!
M. Mauger - le capitaine Покажи своего свидетеля!
M. Monteil Жозеф! Ты видел, как он обрезал мои ветки, верно?
Joseph Да, сэр.
M. Monteil Отлично!
M. Mauger - le capitaine Слуга? Слуги не в счёт.
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Селестина За городом всегда как-то мрачно. Бьюсь об заклад, что здесь люди не особо веселятся.
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Селестина [после того, как Морже сделал ей предложение] Я готовить не очень умею.
М. Морже - капитан Мы наймём повара. К тому же, готовка — это не то же самое, что... та, что мне нужна.
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M. Monteil [после того, как Рабур стреляет в бабочку] Но я думал, тебе нравятся бабочки!
M. Rabour Нравятся! Хотелось бы, чтобы промахнулся.
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Céléstine [пока Жозеф убивает гусыню] Убей её! Не мучь!
Joseph Они лучше, когда мучаются. И мне это нравится.
🧡
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M. Mauger - le capitaine Знаешь, что тебе нужно сделать?
Céléstine Что теперь?
M. Mauger - le capitaine Подать заявление против Монтеля.
Céléstine Заявление?
M. Mauger - le capitaine Точно! За непристойное поведение!
Céléstine Но на то нет причины.
M. Mauger - le capitaine И что с того?
Céléstine Я не могу так поступить.
M. Mauger - le capitaine Но это просто! Иди в полицию, а Роза и я будем свидетелями. Поклянемся, что всё видели.
Céléstine Что именно вы видели?
M. Mauger - le capitaine Не волнуйся. Сейчас слово солдата значит многое! Тогда легко припишем и этот случай с изнасилованием. Маленькая Клер.
Céléstine Ты шутишь, капитан.
M. Mauger - le capitaine Если бы я был на твоём месте, я бы так и поступил.
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M. Rabour Каждый вечер, когда вы ко мне приходите... надевайте эти ботинки. Они напоминают мне о прошлом. Понимаете? Днём не надевайте... а вечером — я бы хотел.
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Joseph Я нашёл для нас выгодное дело. В Шербуре продаётся кафе. Солдатско-морской город. Бизнес пойдёт. Гарантирую — сделаем состояние. С такой женой, как ты, милой и привлекательной... тебе бы понравилось?
Céléstine Я? Но...
Joseph Ты аккуратная и организованная. Добрая и не боишься. Все мужчины будут у твоих ног.
Céléstine Ты хочешь, чтобы я за тебя шм#л#в#л#сь?
Joseph Не смотри на это так.
🧡
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[первые реплики]
Céléstine Вы из приората?
Joseph Да.
Céléstine Это далеко?
Joseph Увидишь.
🧡
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