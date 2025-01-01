Mme Monteil
Мой муж требовательный, очень сильный и активный. Я не могу дать ему то, что ему нужно. Я правда не могу. Это слишком больно.
Le curé
Если я правильно понимаю, я не вижу... чем я могу вам помочь?
Mme Monteil
Посоветуйте мне.
Le curé
Как? Что я могу сказать?
Mme Monteil
Я не знаю. Иногда это так тяжело. Возможно, есть другие способы, которые менее... более... Некоторые ласки, которые...
Le curé
Будьте точнее. Ласки бывают разные. Это происходит часто?
Mme Monteil
Мой муж такой сильный. Может, два раза в неделю...
Le curé
Два раза в неделю? Это слишком много. Каким бы крепким ни был мужчина, два раза в неделю ему не нужно. Но в любом случае скажу так: вы не должны получать от этого удовольствия.
Mme Monteil
Отец, можете в этом не сомневаться.