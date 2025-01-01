Mme Monteil Мой муж требовательный, очень сильный и активный. Я не могу дать ему то, что ему нужно. Я правда не могу. Это слишком больно.

Le curé Если я правильно понимаю, я не вижу... чем я могу вам помочь?

Mme Monteil Посоветуйте мне.

Le curé Как? Что я могу сказать?

Mme Monteil Я не знаю. Иногда это так тяжело. Возможно, есть другие способы, которые менее... более... Некоторые ласки, которые...

Le curé Будьте точнее. Ласки бывают разные. Это происходит часто?

Mme Monteil Мой муж такой сильный. Может, два раза в неделю...

Le curé Два раза в неделю? Это слишком много. Каким бы крепким ни был мужчина, два раза в неделю ему не нужно. Но в любом случае скажу так: вы не должны получать от этого удовольствия.