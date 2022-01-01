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Дневник горничной Дневник горничной
Киноафиша Фильмы Дневник горничной Дневник горничной, 1964: актеры и роли
Le journal d'une femme de chambre Дневник горничной 1964 / Франция / Италия
7.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Дневник горничной, 1964: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Луис Бунюэль Луис Бунюэль Luis Buñuel
В ролях
Жанна Моро Jeanne Moreau Жорж Жере Georges Géret Мишель Пикколи Мишель Пикколи Michel Piccoli Франсуаза Люгань Жан Озенн Jean Ozenne Даниэль Ивернель Daniel Ivernel
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