Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лиза-лиса Лиза-лиса
Киноафиша Фильмы Лиза-лиса Лиза-лиса, 2015: актеры и роли
Liza, a rókatündér Лиза-лиса 2015 / Венгрия
7.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Лиза-лиса, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Карой Уй Месарош Károly Ujj Mészáros
В ролях
Моника Бальшаи Сабольч Беде Фазекаш Дэвид Сакурай Дэвид Сакурай David Sakurai Зольтан Шмид Антал Черна Antal Cserna Пирошка Мольнар Piroska Molnár
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Приложение киноафиши