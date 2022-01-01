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Трын-трава
Киноафиша Фильмы Трын-трава Трын-трава, 1976: актеры и роли
Трын-трава 1976 / СССР
6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Трын-трава, 1976: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сергей Никоненко Сергей Никоненко Sergey Nikonenko
В ролях
Лидия Федосеева-Шукшина Лидия Федосеева-Шукшина Lidiya Fedoseyeva-Shukshina Сергей Никоненко Сергей Никоненко Sergey Nikonenko Николай Бурляев Николай Бурляев Мария Виноградова Maria Vinogradova Алексей Ванин Евгений Шутов Evgeniy Shutov Светлана Харитонова Svetlana Kharitonova Лариса Удовиченко Лариса Удовиченко
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