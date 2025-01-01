Чарли, Чарли, подожди. Я тоже злюсь. Ты рождаешь это крошечное невинное существо и думаешь: «Боже мой... О, Боже мой, помоги мне защитить её». И именно этим ты занимаешься каждую минуту бодрствования. А потом однажды просыпаешься с раком. И понимаешь: Боже мой, о Боже мой, самое страшное, от чего ей придётся защищаться — это твоя собственная жизнь, ускользающая от неё. Но ты любишь её так сильно. И просто хочешь завалить её любовью, объятиями и словами. Каждой минутой, что у тебя осталась.