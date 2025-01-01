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Киноафиша Фильмы Мистер Черч Цитаты из фильма Мистер Черч

Цитаты из фильма Мистер Черч

Marie «А есть те, кто молчит. Потому что им не нужно говорить.»
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Charlie Моя мама была для меня солнцем. Я грелся в её тепле. Помню, как хотел просыпаться утром только ради того, чтобы увидеть её. Но теперь это солнце горело, казалось, сжигало всё вокруг. Если подходил слишком близко, кожа обжигалась. Но мистер Черч мог пройти сквозь её пламя, и даже не обгореть. Он был как луна. Спокойный, хладнокровный и всегда рядом. Поэтому я научился отворачиваться от солнца и смотреть на луну.
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Marie Чарли, Чарли, подожди. Я тоже злюсь. Ты рождаешь это крошечное невинное существо и думаешь: «Боже мой... О, Боже мой, помоги мне защитить её». И именно этим ты занимаешься каждую минуту бодрствования. А потом однажды просыпаешься с раком. И понимаешь: Боже мой, о Боже мой, самое страшное, от чего ей придётся защищаться — это твоя собственная жизнь, ускользающая от неё. Но ты любишь её так сильно. И просто хочешь завалить её любовью, объятиями и словами. Каждой минутой, что у тебя осталась.
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Charlie Люди ведут себя странно рядом со смертью. Есть те, кто говорит обо всём... кроме умершего. Те, кто говорит только об умершем. Те, кто пытается тебя развеселить. И те, кто не может не заставить тебя плакать. А есть и те, кто молчит. Потому что им не нужно говорить.
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Charlie Мне было некуда идти, и впервые я понял, что никого у меня нет.
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Charlie Это ужасное чувство — любить кого-то так сильно... что ты просто ненавидишь его за то, что он уходит. Даже до того, как он ушёл.
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[первые реплики]
Чарли [рассказ] Генри Джозеф Черч мог стать кем угодно. Он выбрал повара. Ключ, говорил он? Джаз.
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Marie Знаешь, когда держу этих малышей, всегда вспоминаю, как впервые держала тебя.
Young Charlie Даже если я был ошибкой.
Marie Почему ты так говоришь? Твой папа — вот это была ошибка. А ты — моё чудо.
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