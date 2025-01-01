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Киноафиша Фильмы Дьяволы Цитаты из фильма Дьяволы

Цитаты из фильма Дьяволы

Grandier Не смотри на меня! Смотри на свой город! Если твой город будет разрушен, твоя свобода тоже погибнет... Если хотите остаться свободными людьми, сражайтесь. Боритесь с ними или станьте их рабами.
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Grandier Ложь! Ложь и ересь. Дьявол — лжец и отец лжи. Если принимать доказательства дьявола, то самые добродетельные люди находятся в величайшей опасности, потому что именно против них Сатана яростнее всего восстаёт. Я никогда не видел сестру Жанну Ангелов до дня своего ареста, но дьявол заговорил, и сомневаться в его словах — кощунство.
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Grandier Большинство религий считают, что если достаточно часто кричать «Господи, Господи!», то можно как-то пробиться в царство небесное. Стая обученных попугаев могла бы кричать то же самое с не меньшим успехом.
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Madeleine Святой Павел говорит, что тот, кто женится, поступает хорошо, но тот, кто остается целомудренным, делает нечто лучшее.
Grandier Тогда я доволен тем, чтобы сделать хорошее дело и оставить лучшее тем, кто способен на это.
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Louis XIII Отче Святой, я заметил, что вы не обращаетесь к этим созданиям на латыни, как принято. Почему?
Barre Они не владеют этим языком. Поймите, государь, дьяволы бывают и необразованные, и образованные.
Jeanne [рычащим голосом, ползая как краб] Я мало путешествовала.
Louis XIII Понятно.
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Grandier Ради Христа! Если хочешь уничтожить меня — уничтожай. Обвиняй меня в разоблачении политических интриг и злодеяний государства, и я признаю вину. Но кто из людей сможет предстать перед судом за глупости молодости? Старые любовные письма и другие жалкие вещи, заныканные в ящиках или на дне шкафов. Вещи, которые хранились на тот день, когда ему нужно будет напомнить... что его когда-то любили.
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Louis XIII Какое воздействие может оказать близость этой реликвии на подобных этим дьяволов?
Barre Они сразу же разбегутся.
Louis XIII Сразу?
Barre Немедленно. Хотя я не могу гарантировать, что, когда реликвию уберут, они не вернутся.
Louis XIII Конечно нет. Это было бы слишком много ожидать.
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Philippe Я беременна.
Grandier Вот и всё.
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Barre [готовится сжечь Грандира на костре] Признайся, ты слуга Дьявола! Отрекись от своего хозяина!
Grandier Я скоро встречусь с Богом, который свидетельствует обо мне! И я говорил правду!
Barre [размахивая пламенем факела и приближаясь к Грандиру] Признавайся! Признавайся! У тебя осталась лишь секунда!
Grandier Лишь секунда, но потом меня ждет справедливый и страшный суд, к которому скоро призовут и тебя, отец благочестивый.
Barre [зажигает огонь] Пусть твое тело сгорит в вечном огне!
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Trincant [поднимая ребёнка Грандиэ, пока Грандиэ сжигают на костре] Смотри, у#людок. Видишь, как была отомщена честь твоей матери.
Ibert Счастливый у#людок! Не каждый день малыш видит, как папу сжигают заживо.
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Grandier Назовите меня тщеславным и гордым, величайшим грешником, когда-либо ступавшим по земле Божьей, но мальчиком Сатаны я быть никогда не мог. У меня нет смирения.
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Baron De Laubardemont У меня тоже есть максимума, отец: дайте мне три строки почерка человека — и я его повешу.
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Grandier [Говорит о Жанне] В пустыне разочарованной жизни любое найденное может принести надежду. С надеждой приходит любовь. С любовью — ненависть. Так я завладеваю ею. Пусть Бог поможет ей в её страданиях и несчастьях.
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Зрители Целуй! Целуй! Целуй! Целуй!
[Миньон дает Грандье поцелуй мира]
Зрители Иуда! Иуда! Иуда! Иуда!
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Jeanne Сатана всегда готов соблазнить нас чувственными удовольствиями.
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Жанна Они всегда говорили о твоей красоте, и теперь я вижу это своими глазами — и это правда.
Грандиер Посмотри на это существо, каким я стал, и пойми, что значит любовь.
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Barre [освящение орудий пыток святой водой] Мы смиренно молим Тебя, Всемогущий Боже, во благости Твоей, благослови эти орудия, которые Ты создал и дал нам для священного служения...
Grandier Дьяволы — в деревянных кусках теперь, Барр?
Barre [поливание святой водой ног Гранье] Если их не изгнать, твои дьяволы могут, своими адскими чарами, помешать пыткам быть настолько мучительными, насколько они должны быть. Тогда ты никогда не признаешься, и душа твоя будет проклята вовеки. Ты готов признаться?
Grandier Я был человеком. Я любил женщин. Я наслаждался властью.
Barre Это не то, чего мы хотим. Ты был чародеем. Ты имел сношения с дьяволами!
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Jeanne Шлюха! Блудница! Лицемерка! Говоришь, у тебя нет призвания? Конечно, есть! Блудница! Блудница! Осквернительница! Соблазнительница священника — вот твоё призвание! Твоё место — в публичном доме. Грязная шлюха! Возвращайся в ту помойку, где твоё место!
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Grandier [в постели с Филиппом] Твой отец прислал тебя сюда учиться латыни, и мы не должны его обманывать.
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Baron De Laubardemont [бросая обожжённую кость Гранди в пол перед сестрой Жанной] Я чуть не забыл — сувенир!
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Кардинал Ришельё Очень оригинальная задумка, Ваше Величество, Рождение Венеры. Молю, позвольте мне помочь вам в рождении новой Франции, где Церковь и Государство едины.
[Он протягивает руку Людовику, который целует его перстень]
Людовик XIII Аминь.
Кардинал Ришельё [перекрестившись] И да будет изгнан с земли протестант...
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Ibert Крови не было, когда укололи язык: настоящий признак дьявола.
[язык на самом деле кровоточит]
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[для Грандье]
Baron De Laubardemont Ад не преподнесёт тебе сюрпризов.
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Baron De Laubardemont Сообщают, что монахиня вступила в сношения с вашим Исакароном в образе трёхногой собаки.
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Louis XIII [расстрел заключённого, одетого как птица] Прощай, чёрный дрозд!
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Grandier Во имя Иисуса Христа! Если вы хотите уничтожить меня — уничтожьте. Обвините меня в разоблачении политической лжи и злодеяний государства — я признаю вину! Но кто не оставит себе хотя бы крохи, чтобы в старости доказать себе, что его когда-то любили?
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Grandier Господа мои, я невиновен в предъявленных мне обвинениях. И мне страшно. Но я надеюсь, что прежде чем этот день закончится, Всемогущий Бог отвлечёт взгляд и позволит моим страданиям искупить мою тщетную и разбитую жизнь. Аминь.
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Barre Грех заразен, как чума.
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Grandier Что за новая безумная чушь? Крокодил?
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Jeanne О, Христос, дай мне найти путь к тебе. Обними меня в своих святых объятиях. Пусть кровь течёт между нами, соединяя нас. (стонет) Гранье. Гранье!
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Grandier Подожди! У тебя есть зеркало?
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Baron De Laubardemont У меня тоже есть поговорка: «Дайте мне три строки почерка человека — и я его повешу».
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Mignon И в каком образе этот инкуб появляется?
Jeanne [шёпотом прямо ему в ухо] ПЁРДЬ!
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Madeleine Я простой человек, я вижу мир так, как меня учили, но я не боюсь предстать перед Богом вместе с тобой, даже в наших грехах.
Grandier Ты меня позоришь.
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Grandier Держи меня за руку. Это как трогать мертвого, не так ли?
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Baron De Laubardemont Доброе утро! Хорошо спали?
Grandier С этим шумом?
Baron De Laubardemont Там их тысячи. Где, по-твоему, они возьмут столько кроватей? Да и все слишком возбуждены.
Grandier По поводу чего?
Baron De Laubardemont Ох...
[делает вид, что на мгновение забыл]
Baron De Laubardemont Твоей казни.
Grandier Меня ещё не судили.
Baron De Laubardemont Ладно, как хочешь. Тогда — твой суд.
[сразу после этого солдат разбивает статую]
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Baron De Laubardemont На рынке ждут тебя 6000 христианских душ. Скажи мне, ты любишь Церковь?
Grandier Не сегодня.
Baron De Laubardemont Хочешь, чтобы она стала сильнее, добрее, чтобы охватила каждую человеческую душу на этой земле? Тогда помоги нам достичь этой великой цели. Иди на рынок покаянным человеком. Исповедуйся и, исповедуясь, заяви тысячам, что ты вернулся в объятия Церкви. Если же пойдёшь на костёр непокаявшимся, ты нанесёшь ущерб Богу, дадишь надежду неверующим. Такой поступок может подорвать сами основы Церкви. Ты больше не важен. Подумай: ты ещё важен?
Grandier Я никогда не был важен.
Baron De Laubardemont Тогда сделай последний великий жест веры католической.
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Barre [после того, как Гранди был пронесён по улицам после пыток, они прибывают в монастырь, где Гранди должен просить прощения] Вставай.
Grandier Что это за место?
Barre Монастырь Святой Урсулы — место, которое ты осквернил. Сделай то, что должно быть сделано.
[он скидывает Гранди с носилок, на которых тот лежал]
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Barre [сестре Жанне] Моя дорогая сестра во Христе, я должен вас допросить.
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Ibert [осматривает блевотину] Эта слизкая субстанция могла быть только спермой.
Barre А это что?
Adam Это морковка.
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Grandier Ну что ж, мистер хирург, все ваши учёба и тренировки привели вас только к этому? Стать парикмахером?
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Jeanne Я изгоняю своих собственных дьяволов. Исаакар, Ваалам — говорят, могут противостоять Церкви, но этой су### они не выдержат!
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Grandier Уйди, Лобардемон. Ты становишься надоедливым.
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