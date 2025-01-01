Barre [освящение орудий пыток святой водой] Мы смиренно молим Тебя, Всемогущий Боже, во благости Твоей, благослови эти орудия, которые Ты создал и дал нам для священного служения...

Grandier Дьяволы — в деревянных кусках теперь, Барр?

Barre [поливание святой водой ног Гранье] Если их не изгнать, твои дьяволы могут, своими адскими чарами, помешать пыткам быть настолько мучительными, насколько они должны быть. Тогда ты никогда не признаешься, и душа твоя будет проклята вовеки. Ты готов признаться?

Grandier Я был человеком. Я любил женщин. Я наслаждался властью.