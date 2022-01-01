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Колокол Чернобыля
Киноафиша Фильмы Колокол Чернобыля

Колокол Чернобыля, 1986

1986 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 1986
Премьера в мире 3 февраля 1987
Возраст 16+
Фильм находится в подборках
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Постер фильма Колокол Чернобыля 1 постер
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