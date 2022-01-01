Колокол Чернобыля, 1986

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о выходе в прокат 7.1 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2 Продолжительность 1 час 20 минут Год выпуска 1986 Премьера в мире 3 февраля 1987 Возраст 16+ Фильм находится в подборках Фильмы про Чернобыль 1 постер

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