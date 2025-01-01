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Цитаты из фильма Эскорт

Natalie Я прочитала твою статью и, ну, думаю, ты меня неправильно процитировал.
Mitch Никто даже не знает, что это ты, как ты и просил.
Natalie Но там есть фразы, которые я никогда не сказала бы.
Mitch Какие, например?
Natalie «Ты видишь столько неверных мужей, что начинаешь тошнить от самой идеи любви. Как можно доверять мужчинам, когда видишь, как они на твоих глазах звонят своим женам и говорят, что любят их, хотя только что заплатили за секс? Не думаю, что можно работать в моей сфере и при этом верить в любовь. Это как быть учёным и верить в Бога.»
Mitch Да уж, это ты точно сказала.
Natalie Я бы хотела, чтобы ты опубликовал опровержение и исправил это на: «Ты видишь столько неверных мужей, что начинаешь сомневаться в самой идее любви, а потом, когда наконец испытываешь её сам, понимаешь, зачем весь этот шум, и не можешь представить свою жизнь без этого человека. Чувствуешь себя самым счастливым человеком на свете и готов на всё, чтобы он ответил тебе взаимностью.»
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Natalie Конечно, можешь угостить меня напитком.
Mitch Хорошо знать.
Natalie Так ты обращаешься с дамой, которая проявляет интерес?
Mitch Ты попросила бесплатный напиток. Это не проявление интереса.
Natalie Ты что, сразу на минет рассчитывала?
Mitch Предложить что-то — это больше, чем просто попросить, так что...
Natalie Ты не хочешь сначала познакомиться?
Mitch Перед тем как я угощу тебя или перед минетом?
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Mitch Слушай, моя семья считает, что я полный п#ц, а ты умная, красивая и обаятельная. Если я приведу кого-то вроде тебя домой, они подумают, что у меня всё налаживается.
Natalie Ты считаешь, я красивая?
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Natalie Думала, что тащить работу домой — плохой тон.
Mitch Ну, ты сама — симпатичная штучка.
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Mitch Так почему ты занимаешься репетиторством, если зарабатываешь больше тысячи баксов за ночь?
Natalie У эскортов тоже есть родственники, которые задают вопросы. Веришь или нет, но я действительно люблю преподавать.
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Mitch Можно сказать, что Виктория — это просто роль, которую ты играешь, но тебе нравится эта работа. Ты в ней кайфуешь. Тебе в ней комфортно. Потому что ты контролируешь ситуацию. Ты диктуешь условия. Тебе не нужно бояться отказа от толпы парней, которые просто хотят на тебя кончить.
Natalie А ты просто жалкий человек, который наслаждается своей собственной ненавистью к себе. Я сейчас же положу конец этому спору, Митч. *Ты не секс-зависимый. Ты всего лишь эмоционально искалеченный ребёнок с заниженной самооценкой, который использует секс, чтобы притупить чувства. Твоя проблема не в сексе. Твоя проблема — реальность. Секс — всего лишь твоя жалкая, еб###ая пластырь.*
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Charles Стэнфорд? Впечатляет. Я как-то знал одну девушку из Стэнфорда. Точнее, две.
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Mitch Ты правда думаешь, что эти искусственные стоны — причина, по которой они возвращаются?
Natalie Чувак, у меня *блестящие* отзывы.
Mitch Ага! Обязательно гляну твою страницу на Yelp, когда доберусь домой.
Natalie Да, стоит. Пять звёзд.
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Natalie Дана, клянусь, я больше не могу с этим е#аным справляться...
Dana Почему, что случилось?
Natalie Со мной всё нормально, я просто немного потрясена... Этот е#аный подонок!
Dana Что, он опять пытался засунуть это в твою прекрасную жопу?
Natalie Нет, он просто пьяный, накачанный коксом ублюдок...
Natalie ...Ты всё ещё считаешь мою жопу красивой?
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Mitch [Натали, поддразнивая её этим прозвищем] Обезьянка, почему бы тебе это не записать? Первый поцелуй.
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Natalie Если ты получишь эту работу, не говори папе, что я твоя проститутка-муза. Он это не переживёт.
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Dana Там опасный мир. Ты когда-нибудь думала вернуться к Себастьяну?
Natalie Да ну, я не хочу сутенёра, это слишком реально.
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Natalie Ты что, из тех, кто слишком много раз смотрел "Красотку"?
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