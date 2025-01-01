Natalie Я прочитала твою статью и, ну, думаю, ты меня неправильно процитировал.

Mitch Никто даже не знает, что это ты, как ты и просил.

Natalie Но там есть фразы, которые я никогда не сказала бы.

Mitch Какие, например?

Natalie «Ты видишь столько неверных мужей, что начинаешь тошнить от самой идеи любви. Как можно доверять мужчинам, когда видишь, как они на твоих глазах звонят своим женам и говорят, что любят их, хотя только что заплатили за секс? Не думаю, что можно работать в моей сфере и при этом верить в любовь. Это как быть учёным и верить в Бога.»

Mitch Да уж, это ты точно сказала.