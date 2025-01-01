NatalieЯ прочитала твою статью и, ну, думаю, ты меня неправильно процитировал.
MitchНикто даже не знает, что это ты, как ты и просил.
NatalieНо там есть фразы, которые я никогда не сказала бы.
MitchКакие, например?
Natalie«Ты видишь столько неверных мужей, что начинаешь тошнить от самой идеи любви. Как можно доверять мужчинам, когда видишь, как они на твоих глазах звонят своим женам и говорят, что любят их, хотя только что заплатили за секс? Не думаю, что можно работать в моей сфере и при этом верить в любовь. Это как быть учёным и верить в Бога.»
MitchДа уж, это ты точно сказала.
NatalieЯ бы хотела, чтобы ты опубликовал опровержение и исправил это на: «Ты видишь столько неверных мужей, что начинаешь сомневаться в самой идее любви, а потом, когда наконец испытываешь её сам, понимаешь, зачем весь этот шум, и не можешь представить свою жизнь без этого человека. Чувствуешь себя самым счастливым человеком на свете и готов на всё, чтобы он ответил тебе взаимностью.»
NatalieДумала, что тащить работу домой — плохой тон.
MitchНу, ты сама — симпатичная штучка.
🧡
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🥺
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🥱
MitchТак почему ты занимаешься репетиторством, если зарабатываешь больше тысячи баксов за ночь?
NatalieУ эскортов тоже есть родственники, которые задают вопросы. Веришь или нет, но я действительно люблю преподавать.
🧡
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🥺
🤔
🥱
MitchМожно сказать, что Виктория — это просто роль, которую ты играешь, но тебе нравится эта работа. Ты в ней кайфуешь. Тебе в ней комфортно. Потому что ты контролируешь ситуацию. Ты диктуешь условия. Тебе не нужно бояться отказа от толпы парней, которые просто хотят на тебя кончить.
NatalieА ты просто жалкий человек, который наслаждается своей собственной ненавистью к себе. Я сейчас же положу конец этому спору, Митч. *Ты не секс-зависимый. Ты всего лишь эмоционально искалеченный ребёнок с заниженной самооценкой, который использует секс, чтобы притупить чувства. Твоя проблема не в сексе. Твоя проблема — реальность. Секс — всего лишь твоя жалкая, еб###ая пластырь.*
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
CharlesСтэнфорд? Впечатляет. Я как-то знал одну девушку из Стэнфорда. Точнее, две.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
MitchТы правда думаешь, что эти искусственные стоны — причина, по которой они возвращаются?