Bus Passenger
[будит друга, держа в руках заголовок газеты]
Эй, Эл. Я хрен пойму, Эл. Совсем не понимаю.
Bus Passenger
[пытается уснуть]
О, оставь это, Том.
Bus Passenger
Уже прижали его по полной.
Bus Passenger
Отдохни немного, Том.
Bus Passenger
А что насчёт полотенца, которое он закопал?
Bus Passenger
Мы уже всё это обсудили, Том.
Bus Passenger
Он просто выкрутился, говорю тебе. Был богат, когда ей череп размозжил, а теперь — бедняк. Наверное, подумал, что деньги не помогут, если висеть на в#ш#ле, вот и потянул за нужные ниточки. Понимаешь, Эл? В#ш#ла? Ниточки?
Bus Passenger
Аха.
Bus Passenger
Что сказал, Эл?
Bus Passenger
Если ты не заткнёшься, Том, тут будет ещё одно убийство!