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Киноафиша Фильмы Молния бьет дважды Цитаты из фильма Молния бьет дважды

Цитаты из фильма Молния бьет дважды

Richard Trevelyan Ты можешь спать в кабинете. На двери есть замок.
Shelley Carnes Он мне нужен?
Richard Trevelyan Хочу, чтобы ты чувствовала себя в безопасности.
Shelley Carnes От чего?
Richard Trevelyan От собственных мыслей.
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Harvey Turner Это чертовски полезно для твоей кожи... по всему телу.
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Шелли Карнс [Ричард заносит её багаж из ночного дождя] Спасибо. В машине было две сумки. Откуда ты узнал, что мне нужна маленькая?
Ричард Тревельян Женщина обычно носит ночные вещи в самой маленькой сумочке.
Шелли Карнс Ты слишком умён, чтобы быть холостяком. Ты женат?
Ричард Тревельян Был.
Ричард Тревельян [после долгой паузы] Думаю, тебе стоит знать — в доме больше никого нет.
Шелли Карнс Мне кричать?
Ричард Тревельян Тебя никто не услышит.
Шелли Карнс Тогда сбережу дыхание.
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Salesman [говорит парню через проход] Очень неплохая территория здесь.
Bus Passenger [переводит внимание на Шелли, женщину, читающую книгу слева от него] В самом деле неплохо.
Bus Passenger Да, территория была неплохой, пока какой-то иностранный тип по имени Тревельян не пришёл и не запятнал её.
Salesman [смотрит на скрещенные ноги Шелли] Говорят, она была красавицей.
Bus Passenger Кто, женщина присяжная?
Salesman Не-а. Жена... Лорейн. Всегда красавицы попадают в беду.
Salesman [задирает шляпу назад и смотрит в лицо Шелли] Никому не нужно убивать собак.
Salesman [наклоняется к Шелли] Тебе стоит быть особенно осторожной, малышка, с такой красотой.
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Майра Нолан [после того, как Тернер прочитал древнее стихотворение] Ты хороший парень, Харви, но не стоит выставлять себя дураком.
Харви Тернер Вина за это — на моём отце. Он платил мне сто долларов за каждое стихотворение, которое я мог воспроизвести по памяти. Я быстро прогулял деньги в нескольких блондинистых предприятиях, но стихи не забыл.
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Liza McStringer [после бурного врыва в комнату] Я слышала... Но не поверила. Пир на свадьбе.
Richard Trevelyan Благодарю за поздравления, Лиза.
Liza McStringer Так ты вышла за него замуж. Несмотря ни на что, ты действительно вышла за него замуж.
Shelley Carnes Почему бы и нет? Если я его люблю.
Liza McStringer Дура ты. Ты его не любишь. Тебя манит запах убийства.
Richard Trevelyan Хватит, Лиза.
Liza McStringer Спроси в любой тюрьме. Тебе расскажут про женщин, которые пишут письма любви убийцам. Посылают им цветы и деньги. Так что ты просто превзошла их.
Shelley Carnes Что с тобой случилось, Лиза? Ты из всех людей. Ты голосовала за оправдание Три.
Liza McStringer Не потому что думала, что он невиновен. А потому что считала, что Лоррейн заслуживала смерти.
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String Как Бог может быть доволен? Мир, полный болезней и убийств: интересно, называет ли Он это по-прежнему добром?
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Shelley Carnes [после прочтения заголовка «Обвиняемая в убийстве жены освобождена» на переданной ей бумаге] Так ты Ричард Тревельян? Какая она была?
Richard Trevelyan [смеясь] Она была очень красива. Привлекательна. Весёлая. И очень злая.
Richard Trevelyan [подаёт ей свечу] Можешь спать в кабинете. Там на двери есть замок.
Shelley Carnes Мне он нужен?
Richard Trevelyan Я хочу, чтобы ты чувствовала себя в безопасности.
Shelley Carnes От чего?
Richard Trevelyan От твоих мыслей.
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Bus Passenger [будит друга, держа в руках заголовок газеты] Эй, Эл. Я хрен пойму, Эл. Совсем не понимаю.
Bus Passenger [пытается уснуть] О, оставь это, Том.
Bus Passenger Уже прижали его по полной.
Bus Passenger Отдохни немного, Том.
Bus Passenger А что насчёт полотенца, которое он закопал?
Bus Passenger Мы уже всё это обсудили, Том.
Bus Passenger Он просто выкрутился, говорю тебе. Был богат, когда ей череп размозжил, а теперь — бедняк. Наверное, подумал, что деньги не помогут, если висеть на в#ш#ле, вот и потянул за нужные ниточки. Понимаешь, Эл? В#ш#ла? Ниточки?
Bus Passenger Аха.
Bus Passenger Что сказал, Эл?
Bus Passenger Если ты не заткнёшься, Том, тут будет ещё одно убийство!
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Майра Нолан Извини. Я подумала, что лучше как-то разбудить тебя.
Шелли Карнс Который час?
Майра Нолан После двух. Ты проспал целиком. Часто так делаешь?
Шелли Карнс Я в театре. Вот почему люди становятся актёрами — чтобы спать допоздна.
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