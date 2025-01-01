Liza McStringer [после бурного врыва в комнату] Я слышала... Но не поверила. Пир на свадьбе.

Richard Trevelyan Благодарю за поздравления, Лиза.

Liza McStringer Так ты вышла за него замуж. Несмотря ни на что, ты действительно вышла за него замуж.

Shelley Carnes Почему бы и нет? Если я его люблю.

Liza McStringer Дура ты. Ты его не любишь. Тебя манит запах убийства.

Richard Trevelyan Хватит, Лиза.

Liza McStringer Спроси в любой тюрьме. Тебе расскажут про женщин, которые пишут письма любви убийцам. Посылают им цветы и деньги. Так что ты просто превзошла их.

Shelley Carnes Что с тобой случилось, Лиза? Ты из всех людей. Ты голосовала за оправдание Три.