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Киноафиша Фильмы Я увижу тебя в своих снах Цитаты из фильма Я увижу тебя в своих снах

Цитаты из фильма Я увижу тебя в своих снах

Gus Kahn [поёт на мотив песни It Had to Be You] Это должен был быть я, кто тебя получит. Я стою пять футов десять — мужчина среди мужчин, но ты семь футов два. Я встречаю много девушек, когда хожу по кругу, но ни одна не как ты — семь футов два, 70 фунтов, но ты меня волнуешь, и будешь всегда. Понимаю, Бетти, ты выглядишь как спагетти, но что я могу сделать? Это твои кончики пальцев я обожаю; когда ты встаёшь — они касаются пола. Это должен был быть ты, чудесная ты, семь футов два.
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Fred Thompson Мне следовало жениться на тебе в тот самый день, когда ты впервые пришла в мой офис. Наверное, я бы уже был президентом. Хотя нет, пожалуй, тогда бы президентом была ты!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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