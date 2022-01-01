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Альдабра: Путешествие к таинственному острову Альдабра: Путешествие к таинственному острову
Киноафиша Фильмы Альдабра: Путешествие к таинственному острову Отзывы о фильме «Альдабра: Путешествие к таинственному острову»
Aldabra: Once Upon an Island Альдабра: Путешествие к таинственному острову 2016 / Чехия
7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Отзывы о фильме «Альдабра: Путешествие к таинственному острову»

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Наша рецензия

Название фильма грешит неточностью, причём, даже в оригинале. Альдабра — это не остров, а второй по величине в мире атолл: группа из 46 островов, окружающих неглубокую лагуну. Впрочем, упрекать создателей не буду, они же вовсе не стремились сочинить ещё один научный труд, посвящённый хорошо сохранившейся экосистеме Сейшельского архипелага — для этого там давно обустроена специальная станция с дюжиной сотрудников. Но и рекламный ролик-открытка с завораживающими видами не был их целью…

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