Наша рецензия

Название фильма грешит неточностью, причём, даже в оригинале. Альдабра — это не остров, а второй по величине в мире атолл: группа из 46 островов, окружающих неглубокую лагуну. Впрочем, упрекать создателей не буду, они же вовсе не стремились сочинить ещё один научный труд, посвящённый хорошо сохранившейся экосистеме Сейшельского архипелага — для этого там давно обустроена специальная станция с дюжиной сотрудников. Но и рекламный ролик-открытка с завораживающими видами не был их целью…