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Леди Макбет Мценского уезда
Киноафиша Фильмы Леди Макбет Мценского уезда Леди Макбет Мценского уезда, 1989: актеры и роли
Леди Макбет Мценского уезда 1989 / СССР / Швейцария
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Леди Макбет Мценского уезда, 1989: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роман Балаян Roman Balayan
В ролях
Наталья Андрейченко Наталья Андрейченко Александр Абдулов Александр Абдулов Николай Пастухов Татьяна Кравченко Татьяна Кравченко Олег Илюхин Елена Кольчугина
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