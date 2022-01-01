Берлин и Бранденбург с высоты птичьего полета, 2015

Снятый с воздуха фильм «Берлин и Бранденбург с высоты птичьего полёта» показывает столицу Германии, Бранденбургскую марку и их жителей в необычном ракурсе. Двадцать пять лет спустя после воссоединения Германии автор берёт на себя смелость осмыслить и оценить с высоты птичьего полёта всё произошедшее за этот период. Какие замыслы, какие прозорливые и порой честолюбивые мечты наложили свой отпечаток на регион? Что появилось нового, что изменилось в отношениях между столицей Германии и кажущимися иногда бесконечными просторами между Пренцлау и Финстервальде?

Обозревая сверху города, окружающие их просторы и людей, режиссёр Ян Тенхавен («Золото осени») выхватывает из общего основное. Используя панорамную и другие виды мастерски проведённой аэросъёмки, фильм «Берлин и Бранденбург с высоты птичьего полёта» показывает, как человек преображает свою родину.

При взгляде с высоты вниз по-новому воспринимаются и регион, и населяющие его люди. Фильм соединяет воедино городскую жизнь и природу, суету большого города и спокойную созерцательность, ущелья небоскрёбов и парки, болотистую местность и ландшафты с обилием озёр, прямые как стрела улицы и извилистые русла рек. Зрителя захватывают картины с рассвета до заката с закадровым комментарием актёра Флориана Лукаса («Гуд бай, Ленин!», «Вайсензее»), акцентирующим внимание зрителя на определённых деталях.

Героями фильма стали стрит-арт художник Кристиан Аве, работающий над своими произведениями искусства над крышами Берлина, жительница Потсдама Надин Борхардт, которая приобрела заслуженное признание в традиционно мужском ремесле строительства лодок, пасечник Уве Март, который держит на крыше Берлинского кафедрального собора пчёл и доказывает тем самым, что и в центре Берлина природа находит своё место, а также многие другие интересные люди.