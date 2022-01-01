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Киноафиша Фильмы Берлин и Бранденбург с высоты птичьего полета

Берлин и Бранденбург с высоты птичьего полета, 2015

2015 / Германия
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О фильме

Снятый с воздуха фильм «Берлин и Бранденбург с высоты птичьего полёта» показывает столицу Германии, Бранденбургскую марку и их жителей в необычном ракурсе. Двадцать пять лет спустя после воссоединения Германии автор берёт на себя смелость осмыслить и оценить с высоты птичьего полёта всё произошедшее за этот период. Какие замыслы, какие прозорливые и порой честолюбивые мечты наложили свой отпечаток на регион? Что появилось нового, что изменилось в отношениях между столицей Германии и кажущимися иногда бесконечными просторами между Пренцлау и Финстервальде?

Обозревая сверху города, окружающие их просторы и людей, режиссёр Ян Тенхавен («Золото осени») выхватывает из общего основное. Используя панорамную и другие виды мастерски проведённой аэросъёмки, фильм «Берлин и Бранденбург с высоты птичьего полёта» показывает, как человек преображает свою родину.

При взгляде с высоты вниз по-новому воспринимаются и регион, и населяющие его люди. Фильм соединяет воедино городскую жизнь и природу, суету большого города и спокойную созерцательность, ущелья небоскрёбов и парки, болотистую местность и ландшафты с обилием озёр, прямые как стрела улицы и извилистые русла рек. Зрителя захватывают картины с рассвета до заката с закадровым комментарием актёра Флориана Лукаса («Гуд бай, Ленин!», «Вайсензее»), акцентирующим внимание зрителя на определённых деталях.

Героями фильма стали стрит-арт художник Кристиан Аве, работающий над своими произведениями искусства над крышами Берлина, жительница Потсдама Надин Борхардт, которая приобрела заслуженное признание в традиционно мужском ремесле строительства лодок, пасечник Уве Март, который держит на крыше Берлинского кафедрального собора пчёл и доказывает тем самым, что и в центре Берлина природа находит своё место, а также многие другие интересные люди.

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Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2015
Возраст 16+
Режиссер
Ян Тенхавен
Все актеры и съемочная группа
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