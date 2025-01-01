Alex Green Это самая претенциозная хрень, что я когда-либо слышал.

Ana Pauls Что?

Ana Pauls Извини, не мог бы ты говорить громче, пожалуйста?

Alex Green Как ты думаешь, кто-нибудь за этим столом имеет понятие, о чём ты говоришь?

Ana Pauls Нет, но пора просвещать людей.

Alex Green Знаешь, мы думаем: «Это хр#нь, но мы сделаем это для тебя, а потом ты сделаешь нашу хр#нь». Вот такой договор.

Bunny Drysdale Алекс, ты явно переступаешь черту. Я привела сюда Анну и Джоуи, и я ожидаю хоть какого-то уважения. Ты явно переступаешь черту.

Ana Pauls Я хочу узнать, что ты действительно думаешь о моём проекте.

Alex Green Думаю, нет ни единого способа нормально высказаться о твоём проекте, ведь он окутан всеми этими фразами из тех книг, что ты прочитала. Но, очевидно, ты очень умная и, наверное, талантливая... но точно очень, эээ...

Ana Pauls Спасибо. Огромное спасибо. В этом городе так сложно найти честного человека, но я очень ценю твои слова. Спасибо. Я действительно хочу работать с этим человеком. Для режиссёра это большой вызов.