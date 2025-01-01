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Цитаты из фильма Тайм-код

Evan Wantz Даррен, почему это называют бюджетом?
Darren Потому что с бюджета не сдвинешься.
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Rose Я всю жизнь искала кого-то, кто смог бы меня понять.
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Darren Ты смотрел в Tower Records? Они только что переиздали лучшие хиты ABBA.
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Alex Green Это самая претенциозная хрень, что я когда-либо слышал.
Ana Pauls Что?
Alex Green Извини.
Ana Pauls Извини, не мог бы ты говорить громче, пожалуйста?
Alex Green Как ты думаешь, кто-нибудь за этим столом имеет понятие, о чём ты говоришь?
Ana Pauls Нет, но пора просвещать людей.
Alex Green Знаешь, мы думаем: «Это хр#нь, но мы сделаем это для тебя, а потом ты сделаешь нашу хр#нь». Вот такой договор.
Bunny Drysdale Алекс, ты явно переступаешь черту. Я привела сюда Анну и Джоуи, и я ожидаю хоть какого-то уважения. Ты явно переступаешь черту.
Alex Green Давай, Банни...
Ana Pauls Я хочу узнать, что ты действительно думаешь о моём проекте.
Alex Green Думаю, нет ни единого способа нормально высказаться о твоём проекте, ведь он окутан всеми этими фразами из тех книг, что ты прочитала. Но, очевидно, ты очень умная и, наверное, талантливая... но точно очень, эээ...
Ana Pauls Спасибо. Огромное спасибо. В этом городе так сложно найти честного человека, но я очень ценю твои слова. Спасибо. Я действительно хочу работать с этим человеком. Для режиссёра это большой вызов.
Bunny Drysdale Вот почему его зовут «королём». Когда Алекс в деле, никто не лучше него.
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