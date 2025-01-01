Ana PaulsЯ хочу узнать, что ты действительно думаешь о моём проекте.
Alex GreenДумаю, нет ни единого способа нормально высказаться о твоём проекте, ведь он окутан всеми этими фразами из тех книг, что ты прочитала. Но, очевидно, ты очень умная и, наверное, талантливая... но точно очень, эээ...
Ana PaulsСпасибо. Огромное спасибо. В этом городе так сложно найти честного человека, но я очень ценю твои слова. Спасибо. Я действительно хочу работать с этим человеком. Для режиссёра это большой вызов.
Bunny DrysdaleВот почему его зовут «королём». Когда Алекс в деле, никто не лучше него.