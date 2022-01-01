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Октябрьское небо
Кадры из фильма «Октябрьское небо»
October Sky
Октябрьское небо
1999 / США
8.2
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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