Homer[Джону]Папа, может, я и не лучший, но я начинаю верить, что у меня есть шанс стать кем-то в этом мире. И дело не в том, что я так сильно от тебя отличаюсь — наоборот, я такой же. Я такой же упрямый и жесткий. Я лишь надеюсь, что смогу стать таким же хорошим человеком, как ты. Конечно, Вернер фон Браун — великий учёный, но он не мой герой.
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HomerНет. Угольная шахта — это твоя жизнь, но не моя. Я больше туда никогда не вернусь. Я хочу в космос.
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Quentin[запускают последнюю ракету]Смотри, как летит, Хомер. Эта улетит на много миль.
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O'DellЧестное слово, Хомер. Каковы шансы... что кучка пацанов из Коулвуда... реально выиграет национальный научный конкурс?
JohnЭлси, у меня нет полномочий закончить эту забастовку.
ElsieНачальство тебя слушает. Они сделают, что ты скажешь.
JohnЯ не собираюсь ползать на брюхе перед этими жалкими профсоюзными крысками.
ElsieВот в чём дело? В твоей гордости?
JohnРечь о том, что лучше для Коулвуда. Если шахта не будет работать, город умрёт. Думаешь, профсоюзу до этого есть дело? Они — просто кучка жадных с@к...
ElsieЗаткнись. Просто заткнись.
[Джон молчит]
ElsieХомер однажды сказал, что ты любишь шахту больше, чем свою семью. Я заступалась за тебя, потому что не хотела в это верить. Хомер получил много помощи от людей этого города. Они помогали ему строить ракеты. Они смотрели, как он их запускает. Но не ты. Ты ни разу не появился. Я не прошу тебя в это верить, но он твой сын, ради всего святого. И я прошу тебя помочь ему. Если нет — я уйду от тебя. Я сделаю всё, чтобы уехать отсюда. Буду работать, если надо. Буду жить на дереве, чтобы уйти от тебя. Не думай, что я не сделаю этого.
JohnСлушай меня, ты пьяный с#к. Если бы отец этого парня был жив, он бы тебе зад дал. Так что придётся сделать это за него. Если увижу у него синяк — у тебя будет шрам. Если увижу прихрамывание — будешь ходить с *костылями*! Понял меня? Понял?
JohnЯ хочу, чтобы ты ушёл из этой шахты и ни за что не возвращался, ты тупой с#н с#чка. Разве я не говорил тебе следить за опорами? Теперь мы все могли сегодня погибнуть, потому что у тебя не хватило ума смотреть вверх!
Рой ЛиПодожди черт возьми, Гомер! У меня столько же шансов выиграть этот научный конкурс, сколько у тебя получить футбольную стипендию. Я знаю, что стану шахтером. Всю жизнь это знал. Что такого плохого в том, чтобы копать уголь?
ГомерНичего, Рой Ли. Это круто. Вот почему твой отчим — самый большой пьяница в Западной Виргинии! Да ну вас, ребята! Вы же знаете, что шахта вас убьёт!
[рабочий на шахте, раньше был одним из Таскиги Эйрмен, чуть не попал под ракету, когда наблюдал за запуском Гомера]
Leon BoldenГомер, я воевал с Красными Хвостами во Второй мировой. И когда эта ракета на меня летела... чуть не вернуло меня туда.
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Roy Lee[после запуска ракеты]Чёрт возьми, она летит прямо на шахту.
[пауза, затем бежит]
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Radio Announcer[Первая новость] Если вы только что включили этот специальный выпуск, Вашингтон подтвердил, что вчера, четвёртого октября 1957 года, Советский Союз успешно запустил первый в истории искусственный спутник Земли, выведя его на орбиту.