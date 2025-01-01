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Киноафиша Фильмы Октябрьское небо Цитаты из фильма Октябрьское небо

Цитаты из фильма Октябрьское небо

Homer [Джону] Папа, может, я и не лучший, но я начинаю верить, что у меня есть шанс стать кем-то в этом мире. И дело не в том, что я так сильно от тебя отличаюсь — наоборот, я такой же. Я такой же упрямый и жесткий. Я лишь надеюсь, что смогу стать таким же хорошим человеком, как ты. Конечно, Вернер фон Браун — великий учёный, но он не мой герой.
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Homer Нет. Угольная шахта — это твоя жизнь, но не моя. Я больше туда никогда не вернусь. Я хочу в космос.
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Quentin [запускают последнюю ракету] Смотри, как летит, Хомер. Эта улетит на много миль.
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O'Dell Честное слово, Хомер. Каковы шансы... что кучка пацанов из Коулвуда... реально выиграет национальный научный конкурс?
Homer Один к миллиону, О'Делл.
O'Dell Так хорошо? Ну почему ты сразу не сказал?
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Homer Чувак, нам надо пытаться попасть на ту научную ярмарку, а не болтаться здесь, как кучка деревенских.
Roy Lee Ну, у меня для тебя плохие новости, Хоумер. Мы *есть* кучка деревенских.
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Quentin Что ты хочешь знать о ракетах?
Homer Всё.
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John Элси, у меня нет полномочий закончить эту забастовку.
Elsie Начальство тебя слушает. Они сделают, что ты скажешь.
John Я не собираюсь ползать на брюхе перед этими жалкими профсоюзными крысками.
Elsie Вот в чём дело? В твоей гордости?
John Речь о том, что лучше для Коулвуда. Если шахта не будет работать, город умрёт. Думаешь, профсоюзу до этого есть дело? Они — просто кучка жадных с@к...
Elsie Заткнись. Просто заткнись.
[Джон молчит]
Elsie Хомер однажды сказал, что ты любишь шахту больше, чем свою семью. Я заступалась за тебя, потому что не хотела в это верить. Хомер получил много помощи от людей этого города. Они помогали ему строить ракеты. Они смотрели, как он их запускает. Но не ты. Ты ни разу не появился. Я не прошу тебя в это верить, но он твой сын, ради всего святого. И я прошу тебя помочь ему. Если нет — я уйду от тебя. Я сделаю всё, чтобы уехать отсюда. Буду работать, если надо. Буду жить на дереве, чтобы уйти от тебя. Не думай, что я не сделаю этого.
John Куда ты пойдёшь?
Elsie [пауза] В Мёртл-Бич.
[она уходит]
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Homer [после того, как Хомер увидел крохотную хижину, в которой живет Квентин с семьей] Квентин, мне было бы всё равно, если бы ты жил в губернаторском особняке. Я бы всё равно думал, что ты странный!
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Roy Lee Знаешь, что просто невероятно... капитан футбольной команды ревнует к тебе.
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Homer Знаешь, это, э-э, не взлетит, если кто-то не нажмёт кнопку. Это твоё, если хочешь.
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Roy Lee Пусть у них будет космос. А у нас — рок-н-ролл.
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Homer [Чтение газеты вслух] "Серебристый цилиндр вырвался вперед в огненной колонне дыма и пламени, мчась с ветром, взмывая в небо, посланник этих Ракетных Парней из Биг-Крика.
[Смеётся]
Homer Эти ребята используют не мускулы, а ум, играют не в футбол, а с огнём Аполлона."
O'Dell [Смеётся]
Dorothy Platt [Подходит к Хомеру, восторженно] Привет, Хомер.
Homer [Тихо] Привет, Дороти.
Dorothy Platt Не мог бы ты подписать мою газету?
Homer Конечно.
Dorothy Platt Я знаю, что ты когда-нибудь станешь очень знаменитым.
Homer [Смотрит на Дороти, заворожённый]
Roy Lee Х - О - М - Е - Р
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Homer Слушай, прости за всю эту ситуацию, но это не моя вина! Чего ты от меня хочешь вообще?
John Береги себя, Гомер.
Homer Если я выиграю в Индианаполисе, смогу пойти в колледж, а может, даже устроюсь на работу в Кейп-Канаверал. Здесь для меня ничего нет. Город умирает! Шахта умирает! Все это понимают, кроме тебя!
John Если так хочешь уехать — уезжай. Уезжай!
Homer Да, я уеду! Да, я уеду!
John УЕЗЖАЙ! УЕЗЖАЙ!
Homer И я уйду навсегда! Даже не оглянусь!
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Quentin Они видели, как нас арестовали. Мы теперь почти что отъявленные преступники. Никогда с нами не станцуют.
O'Dell Боже, Квентин, ты ничего не понимаешь в женщинах.
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Principal Turner Мисс Райли, наша задача — дать этим детям образование.
Miss Riley Угу.
Principal Turner Не ложные надежды.
Miss Riley Ложные надежды? Вы хотите, чтобы я молчала и позволяла им дышать угольной пылью всю жизнь?
Principal Turner Мисс Райли, иногда... кому-то повезёт... и он уедет по спортивной стипендии. Остальные будут работать в шахтах.
Miss Riley А как насчёт тех, кому не повезло? Хм? Я должна верить в них, мистер Тернер, иначе с ума сойду.
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Roy Lee Не понимаю, зачем им сбрасывать бомбу именно сюда, это же полная трата бомбы.
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Homer [отцу] Конечно, доктор фон Браун — великий учёный, но он не мой герой.
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John Вернон!
[швыряет Вернона в стену]
Vernon Мы сейчас не на шахте, Хикхэм! Это не твоё дело!
John [Рою Ли] Жди в машине с Хомером, сынок.
[Вернону]
John Слушай меня, ты пьяный с#к. Если бы отец этого парня был жив, он бы тебе зад дал. Так что придётся сделать это за него. Если увижу у него синяк — у тебя будет шрам. Если увижу прихрамывание — будешь ходить с *костылями*! Понял меня? Понял?
[отпускает Вернона]
Vernon Я пожалуюсь в профсоюз!
John Пошёл ты со своим проклятым профсоюзом.
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[подражая, неправильно, любимая фраза Квентина]
Roy Lee Проидиоз!
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Roy Lee Ты уверен, что нам нужна эта насадка?
Quentin Ты шутишь? Насадка — самая важная часть, она направляет поток горячих газов!
Roy Lee Эй, полегче, Квентин! Ну ты даёшь со своими «горячими газами»...
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Homer Гомер, Рой Ли, О’Делл: [зажигая свою первую ракету] Десять, девять, восемь...
Roy Lee Нам что, за что-нибудь спрятаться?
[ракета взрывается, и они отлетают назад]
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John [после обвала] Давай. Давай, Дженсен. Возвращайся сюда.
Jensen Что случилось?
Jake Mosby Вся эта грёбаная гора чуть не упала тебе на голову. А Джон тут — спас тебе жизнь.
Homer [гордо] Это мой отец.
John Я хочу, чтобы ты ушёл из этой шахты и ни за что не возвращался, ты тупой с#н с#чка. Разве я не говорил тебе следить за опорами? Теперь мы все могли сегодня погибнуть, потому что у тебя не хватило ума смотреть вверх!
Homer [смущённо] Это мой отец.
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Roy Lee Хорошая идея. Четверо неопознанных старшеклассников погибли сегодня утром, когда их игрушечная ракета взорвалась.
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О’Делл К тому же, твой папа не говорил, что ракеты теперь запрещены?
Гомер Нет, он сказал, что ракеты запрещены на территории компании.
О’Делл Ты понимаешь, как далеко нам придется уйти, чтобы оказаться вне территории компании?
Гомер Да, нам придется идти до Змеиных Корней.
Квентин Змеиные Корни? Это в восьми милях!
Гомер Это не *так* далеко. Если что, мы могли бы дойти пешком...
О’Делл Пешком! Ха! Отличная идея!
Гомер Пошли, давай!
Рой Ли Подожди черт возьми, Гомер! У меня столько же шансов выиграть этот научный конкурс, сколько у тебя получить футбольную стипендию. Я знаю, что стану шахтером. Всю жизнь это знал. Что такого плохого в том, чтобы копать уголь?
Гомер Ничего, Рой Ли. Это круто. Вот почему твой отчим — самый большой пьяница в Западной Виргинии! Да ну вас, ребята! Вы же знаете, что шахта вас убьёт!
[к Квентину]
Гомер Ты слышал историю, как умер папа О’Делла?
Рой Ли Гомер... ну перестань уже, парень.
О’Делл Заткнись, Гомер.
Гомер Кусок сланца попал ему прямо в шею... и снес голову.
О’Делл [бросается на Гомера] Ты с#к#!
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Jake Mosby Держись, Хомер. Ты — парень из Коулвуда! Спускайся туда, бери лопату в руки, пусть угольная пыль ляжет на шею, и чувствуешь себя там так же естественно, как клещ на собаке.
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Elsie Твой отец всегда должен быть главным героем. Клянусь, если он умрёт, я и слезинки не пророню.
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Roy Lee Х-О-М-Е-Р.
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Квентин [Гомер называет Квентина нигерийцем] Я не нигериец!
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O'Dell [после звука поезда, приближающегося к разрушенному участку] О-Оно заброшено. Посмотри на ржавчину. Карретта номер два закрыли в 51-м.
[свисток звучит снова]
O'Dell Чёрт, чёрт!
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Jim Hickam [на футбольной тренировке] Эй, Ленни, полегче с моим братом, но чтобы выглядело круто, понял?
Jim Hickam [Хомера жестко сбивают] Я же говорил тебе полегче с ним.
Lenny Я *именно* полегче и играл.
Homer [играет против Ленни] Я сейчас тебя размажу, су#а! Слышишь?
[его сбивают еще несколько раз]
Coach Gainer [помогает Хомеру встать] Ну, Хомер, у тебя, конечно, яйца есть, но надо знать, когда остановиться.
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John [Леону, о помощи Хомеру] Разве у тебя нет работы?
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Homer На самом деле меня семья воспитала, в школу отправила, кормила и всё такое, чего мои друзья не делали. Да и кому какое дело до моего запуска!
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Roy Lee Что такое атлант?
O'Dell Это птица, которая не умеет летать.
Roy Lee Ты имеешь в виду, как попугай?
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Homer Моя семья не важнее моих друзей. Папа даже на один запуск не придёт!
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Homer [выстрелы на фоне] Эй, Квентин!
[ещё один выстрел]
Homer Эта ракета точно взлетела не меньше чем на 30 метров, да?
Quentin Скорее двести.
[ещё один выстрел]
Homer Чёрт возьми.
Homer [ещё один выстрел] Хватит уже, Рой Ли!
Roy Lee Отвянь, ублюдок!
[еще один выстрел в решётку его развалюхи]
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[о том, что Хомер собирается в колледж]
Jim Hickam Да, может, получу стипендию за фантастику.
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Homer Ты когда-нибудь видел «Франкенштейн встречает Человека-волка»?
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Homer Почему только качки поступают в колледж?
Roy Lee Да и девчонок тоже только они достаются.
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Roy Lee Если эта штука не полетит, можешь забыть о своих шансах потерять девственность.
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Хомер [запрыгивает в машину Роя Ли, чтобы поехать на футбольные пробы] Поехали, Рой Ли! Уже почти девять.
Рой Ли Ты явно спешишь себя угробить, а, парень?
О'Делл Есть и проще способы покончить с собой, Хомер.
Хомер Ну давай уже жми, Рой Ли!
Рой Ли [раздражён машиной] Я жму, ёп###.
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[Настаивая, чтобы Джон помог сыну]
Elsie Если не поможешь, я уйду. Найду работу. Сделаю всё, чтобы уехать отсюда. Даже на дереве жить буду, чтобы от тебя сбежать. Ты думаешь, я не сделаю?
John [Тихо] Куда же ты пойдёшь?
Elsie На Майрл-Бич.
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[рабочий на шахте, раньше был одним из Таскиги Эйрмен, чуть не попал под ракету, когда наблюдал за запуском Гомера]
Leon Bolden Гомер, я воевал с Красными Хвостами во Второй мировой. И когда эта ракета на меня летела... чуть не вернуло меня туда.
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Roy Lee [после запуска ракеты] Чёрт возьми, она летит прямо на шахту.
[пауза, затем бежит]
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Radio Announcer [Первая новость] Если вы только что включили этот специальный выпуск, Вашингтон подтвердил, что вчера, четвёртого октября 1957 года, Советский Союз успешно запустил первый в истории искусственный спутник Земли, выведя его на орбиту.
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