John Элси, у меня нет полномочий закончить эту забастовку.

Elsie Начальство тебя слушает. Они сделают, что ты скажешь.

John Я не собираюсь ползать на брюхе перед этими жалкими профсоюзными крысками.

Elsie Вот в чём дело? В твоей гордости?

John Речь о том, что лучше для Коулвуда. Если шахта не будет работать, город умрёт. Думаешь, профсоюзу до этого есть дело? Они — просто кучка жадных с@к...

Elsie Заткнись. Просто заткнись.

[Джон молчит]

Elsie Хомер однажды сказал, что ты любишь шахту больше, чем свою семью. Я заступалась за тебя, потому что не хотела в это верить. Хомер получил много помощи от людей этого города. Они помогали ему строить ракеты. Они смотрели, как он их запускает. Но не ты. Ты ни разу не появился. Я не прошу тебя в это верить, но он твой сын, ради всего святого. И я прошу тебя помочь ему. Если нет — я уйду от тебя. Я сделаю всё, чтобы уехать отсюда. Буду работать, если надо. Буду жить на дереве, чтобы уйти от тебя. Не думай, что я не сделаю этого.

John Куда ты пойдёшь?

Elsie [пауза] В Мёртл-Бич.