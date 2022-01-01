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Октябрьское небо
Октябрьское небо, 1999: актеры и роли
October Sky
Октябрьское небо
1999 / США
8.2
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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Октябрьское небо, 1999: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джо Джонстон
Joe Johnston
В ролях
Джейк Джилленхол
Jake Gyllenhaal
Лора Дерн
Laura Dern
Крис Купер
Chris Cooper
Крис Оуэн
Chris Owen
Уильям Ли Скотт
William Lee Scott
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