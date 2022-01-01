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Октябрьское небо Октябрьское небо
Киноафиша Фильмы Октябрьское небо Октябрьское небо, 1999: актеры и роли
October Sky Октябрьское небо 1999 / США
8.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Октябрьское небо, 1999: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джо Джонстон Джо Джонстон Joe Johnston
В ролях
Джейк Джилленхол Джейк Джилленхол Jake Gyllenhaal Лора Дерн Лора Дерн Laura Dern Крис Купер Крис Купер Chris Cooper Крис Оуэн Крис Оуэн Chris Owen Уильям Ли Скотт Уильям Ли Скотт William Lee Scott
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