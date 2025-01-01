Lucien Darbon [Антуану] Слушай, утка для Альфонса, а не для тебя. Я это говорю, потому что только что прочитал интересный роман под названием «Озорная утка». Там рассказывается про одного буржуазного судью, который с ума сошёл из-за маленькой утки, купленной кому-то для сына. Очень странно.

Christine Doinel Антуану такое не грозит. Ему вещи не нравятся. Он людей предпочитает, хотя очень любит жёлтый цвет.