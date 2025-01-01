Christine DoinelЯ была девственницей, когда встретила его, и не думай, что я этим горжусь. Родители позволяли мне встречаться с кем угодно, но я боялась парней и верила в разные глупости. Девственница в 20 — можешь представить? Ходячий ископаемый! Настоящая дурочка!
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[Английские субтитры]
Антуан ДуанельСкучно? Не знаю, что такое скука. Слышал, как люди говорят об этом, но сам не понимаю. Всегда есть чем заняться: вырезать страницы из книги, разгадывать кроссворды, делать записи. Хотелось бы, чтобы в сутках было тридцать часов — я никогда не скучаю. Не могу дождаться, когда состарюсь и смогу обходиться пятью часами сна. Зачем я вообще это обсуждаю? Пойду в туалет.
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[Английская версия с субтитрами]
СильванаВсе мужчины — дети.
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[Английская версия с субтитрами]
Кёко[Антуану]Это здорово, правда? Если бы я и покончила с собой вместе с кем-то, то только с тобой.
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[Английская версия с субтитрами]
Люсьен Дарбон[беззаботно, когда встречает Антуана в борделе]Нет ничего лучше хорошего дома, чтобы сделать семейное гнездо по-настоящему счастливым!
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[последние реплики]
[версия с английскими субтитрами]
Сильвана[мужу о Антуане и Кристин, которые подражают своим своеобразным манерам]Видишь, дорогой? Теперь они действительно влюблены.
Césarin— Тогда назови «Ни песни, ни пляски»! Неплохо, да?
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Lucien Darbon[Антуану]Слушай, утка для Альфонса, а не для тебя. Я это говорю, потому что только что прочитал интересный роман под названием «Озорная утка». Там рассказывается про одного буржуазного судью, который с ума сошёл из-за маленькой утки, купленной кому-то для сына. Очень странно.
Christine DoinelАнтуану такое не грозит. Ему вещи не нравятся. Он людей предпочитает, хотя очень любит жёлтый цвет.
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Antoine DoinelКонец месяца, конец дороги, конец фильма. Я ненавижу, когда что-то заканчивается.
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Le réparateur TVПохоже на тяжёлую работу. Мой дед всегда говорил: «Когда ленивец берётся за дело, держись!»
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Christine DoinelДень матери? Прости, совсем забыл.
Antoine DoinelМсье Дебуа? Он живёт там, наверху. Мсье Дебуа? Странно. Мсье Дебуа?
Le réparateur TVНаверное, вышел за покупками.
Antoine DoinelЯ бы удивился. Он не выходил из дома уже 25 лет. Такая себе добровольная изоляция.
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Antoine DoinelЭто удивительный малыш! Я знал, что он таким будет, но он даже лучше, чем я ожидал. Я сделаю из него то, чем сам не смог стать — великого писателя. Виктор Гюго или ничего! То, чего Наполеон добился мечом, ты добьёшься пером.
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Christine DoinelОна заставила тебя страдать, да?
Antoine DoinelОх, ё-моё. Она меня так измотала. Какой же это был кошмар! Но однажды ночью я просто перестал её любить. Сначала я был влюблен, а через час уже не мог её выносить. Всё, я был свободен.
Antoine DoinelКогда мы встретились, меня поразили её манеры. Она была такой вежливой, что я не мог не рассмеяться. Это было очень трогательно. Потом это начало меня раздражать. «Спасибо, сэр. Спасибо, мадам. Спасибо, что пришли. Спасибо за великолепный обед. Спасибо, что позвонили». Сначала я называл её «Пегги Правильная». «Пегги» — за её сдержанную, британскую натуру. А «Правильная» — потому что она именно такая.
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Christine DoinelЗдесь как в трубе дымовой!
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Antoine DoinelТы бы видел, как она курит. Она этого не умеет. Держит неловко пальцами — как девчонка, притворяющаяся взрослой.
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[первые реплики]
[русская дублированная версия]
Кристин Дуанель[остановившись у фруктового лотка] Два фунта мандаринов, пожалуйста.
Продавщица фруктовВот, мадемуазель.
Кристин ДуанельНе мадемуазель, а мадам!
Кристин Дуанель[остановившись у газетного киоска] Я бы хотел(а) этот журнал, пожалуйста.