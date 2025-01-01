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Киноафиша Фильмы Семейный очаг Цитаты из фильма Семейный очаг

Цитаты из фильма Семейный очаг

[Английская версия с субтитрами]
Christine Doinel Мне не нравится это дело — писать о детстве, тащить родителей по грязи. Я мало что знаю, но одно знаю точно — если использовать искусство, чтобы сводить счёты, это уже не искусство.
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[Английская версия с субтитрами]
Antoine Doinel Ты моя сестра, ты моя дочь, ты моя мать.
Christine Doinel Я хотел бы быть твоей женой.
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[Английские субтитры]
Christine Doinel Я была девственницей, когда встретила его, и не думай, что я этим горжусь. Родители позволяли мне встречаться с кем угодно, но я боялась парней и верила в разные глупости. Девственница в 20 — можешь представить? Ходячий ископаемый! Настоящая дурочка!
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[Английские субтитры]
Антуан Дуанель Скучно? Не знаю, что такое скука. Слышал, как люди говорят об этом, но сам не понимаю. Всегда есть чем заняться: вырезать страницы из книги, разгадывать кроссворды, делать записи. Хотелось бы, чтобы в сутках было тридцать часов — я никогда не скучаю. Не могу дождаться, когда состарюсь и смогу обходиться пятью часами сна. Зачем я вообще это обсуждаю? Пойду в туалет.
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[Английская версия с субтитрами]
Сильвана Все мужчины — дети.
🧡
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[Английская версия с субтитрами]
Кёко [Антуану] Это здорово, правда? Если бы я и покончила с собой вместе с кем-то, то только с тобой.
🧡
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[Английская версия с субтитрами]
Люсьен Дарбон [беззаботно, когда встречает Антуана в борделе] Нет ничего лучше хорошего дома, чтобы сделать семейное гнездо по-настоящему счастливым!
🧡
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[последние реплики]
[версия с английскими субтитрами]
Сильвана [мужу о Антуане и Кристин, которые подражают своим своеобразным манерам] Видишь, дорогой? Теперь они действительно влюблены.
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Christine Doinel Что это?
Antoine Doinel Лестница в библиотеку. Я всегда мечтал о такой.
Christine Doinel Но у нас же нет библиотеки.
Antoine Doinel С чего-то надо начинать.
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L'employé de bureau ricaneur Если бы у меня были сиськи, я бы трогал(а) себя целый день.
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Monique Я боюсь, когда остаюсь одна ночью. Я бы вышла замуж за фонарь, если бы он мог поддержать разговор.
🧡
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[Английские субтитры]
Кристин Дуэнель Ох, мои бедные сиськи. Если у меня будет ребёнок, я его кормить не буду.
Антуан Дуэнель Да не смотри на меня. Ему самому придётся как-то выкручиваться.
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[Версия с английскими субтитрами]
Кристин Дуэнель Делай, что должен, но оставь меня в покое. Я не горжусь собой и никогда не гордилась, так что могу тебе сказать: я всё ещё люблю тебя. Но лучше не видеть тебя больше.
🧡
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[Версия с английскими субтитрами]
Antoine Doinel Я бы хотел тебя поцеловать.
Christine Doinel Я тоже...
Antoine Doinel Нежно.
Christine Doinel Я тоже...
Antoine Doinel Правда?
Christine Doinel Правда.
🧡
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Antoine Doinel Дай-ка посмотреть.
Christine Doinel Хватит!
Antoine Doinel Давай, покажи. Что с твоими сиськами?
[смотрит]
Antoine Doinel Они не совпадают!
Christine Doinel Ты с ума сошёл.
Antoine Doinel Одна больше другой.
Christine Doinel Это не так.
Antoine Doinel Боюсь, что так.
Christine Doinel У всех так!
Antoine Doinel Нет. Ты можешь даже дать им имена, чтобы различать. Лорел и Харди, к примеру.
Christine Doinel Хватит!
Antoine Doinel Нет, я серьёзно. Или тебе больше нравятся Дон Кихот и этот пухлый — Санчо Панса.
Christine Doinel Антуан, ты не смешной. Ну всё, спокойной ночи!
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Ginette Знаешь, что я сделала? Я купила новые пижамы. Нижнюю часть выбросила, оставила только верх. Как тебе такое?
Antoine Doinel Ничего.
🧡
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🥱
[Английская версия с субтитрами]
Le contractuel [смотрит, как Кристин уходит, замечая её ноги, как часто бывает] Я бы с ней переспал, хоть и плохо, но с удовольствием!
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Antoine Doinel Я влюбляюсь не в девушку — я влюбляюсь во всю её семью. В мать, в отца. Мне нравятся девушки с хорошими родителями. Мне нравятся родители — пока они не мои!
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Christine Doinel Я тебя видела.
Antoine Doinel Что?
Christine Doinel Я не слепая. Ты ей нравишься.
Antoine Doinel Кому?
Christine Doinel Сильване! Ты ей нравишься! Красивая итальянка с большой грудью и сочными губами. Ублюдок!
🧡
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Christine Doinel Какой у малышки симпатичный задок.
Antoine Doinel Как у матери!
🧡
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🥱
Antoine Doinel Ты сказал по телефону «маши маши». Что это значит?
Kyoko Не «маши маши», а «моси моси». Это значит привет.
Antoine Doinel Привет? Если сказать «привет, привет», будет «моси моси, моси моси»?
Kyoko Нет, просто «моси моси».
🧡
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🥱
Christine Doinel Смотри за папой. Он идёт в ванную. Взял с собой снаряжение, как будто в Арктику. Смотри. Фонарик, книга. О, страницы ещё не разрезаны. Нож — и теперь что он ищет? Газету.
🧡
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Césarin — О чём твой роман?
Antoine Doinel — Знаешь, о жизни в целом, о моей молодости, от личного к универсальному.
Césarin — Да, да, да. Понимаю. Надеюсь получить экземпляр с автографом.
Antoine Doinel — Да, да. «Для Сезарина».
Césarin — А как называется?
Antoine Doinel — Пока не придумал.
Césarin — Это несложно. Есть в романе пение?
Antoine Doinel — Нет.
Césarin — Танцы?
Antoine Doinel — Нет.
Césarin — Тогда назови «Ни песни, ни пляски»! Неплохо, да?
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Lucien Darbon [Антуану] Слушай, утка для Альфонса, а не для тебя. Я это говорю, потому что только что прочитал интересный роман под названием «Озорная утка». Там рассказывается про одного буржуазного судью, который с ума сошёл из-за маленькой утки, купленной кому-то для сына. Очень странно.
Christine Doinel Антуану такое не грозит. Ему вещи не нравятся. Он людей предпочитает, хотя очень любит жёлтый цвет.
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Antoine Doinel Конец месяца, конец дороги, конец фильма. Я ненавижу, когда что-то заканчивается.
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Le réparateur TV Похоже на тяжёлую работу. Мой дед всегда говорил: «Когда ленивец берётся за дело, держись!»
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Christine Doinel День матери? Прости, совсем забыл.
Antoine Doinel День матери придумали нацисты, кстати.
Madame Darbon Правда?
Antoine Doinel Во время войны.
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Madame Darbon Японцы знают всё о цветах.
Antoine Doinel Искусство цветочных композиций.
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Antoine Doinel [игриво] Ты видел эти большие волосатые руки с тонкими пальцами и волосатыми костяшками, которые ночью вылазят, чтобы хватать женские ноги?
Christine Doinel Хватит!
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Antoine Doinel Не смотри.
Christine Doinel Нет, я читаю.
Antoine Doinel Голые мужики отвратительны.
Christine Doinel Не все.
Antoine Doinel Да, все.
Christine Doinel Все, кроме одного.
Antoine Doinel Ах, ты права! Все, кроме одного.
🧡
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Le réparateur TV Ты разве не женился?
Antoine Doinel Да. Я здесь живу. Слышишь эту скрипку? Это моя жена. Она даёт уроки музыки.
Le réparateur TV Музыкантка, да? Ты всегда любил музыку — и хороших буржуазных девушек!
Antoine Doinel Я никогда так не думал.
🧡
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🥱
Antoine Doinel Ты помнишь наш первый поцелуй?
Christine Doinel Я была в ужасе. Не могла пошевелиться.
Antoine Doinel Что? Ты сделала первый шаг!
Christine Doinel Ты всё перепутал.
Antoine Doinel Нет, я помню всё точно. Такси остановилось, и я наклонился, чтобы поцеловать тебя на прощание в щёку. Я увидел, что у тебя губы чуть приоткрыты. «Она правда хочет, чтобы я её поцеловал!»
Christine Doinel Ты себе это придумала.
Antoine Doinel Я не говорю, что мне это не понравилось, но первый шаг сделала ты.
Christine Doinel Это твоя версия! Ты рванул на меня, а я просто поддалась.
Antoine Doinel Нет, я прекрасно помню, как было. Голова была откинута назад, глаза закрыты, губы чуть приоткрыты, вот так.
Christine Doinel О-ля-ля.
Antoine Doinel Ты об этом думала.
Christine Doinel О чём?
Antoine Doinel О том, что однажды мы поцелуемся.
Christine Doinel Ну конечно. Каждая девушка об этом думает.
Antoine Doinel «Каждая девушка об этом думает». Значит, признаёшь?
🧡
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🥱
Ginette Ваша жена в больнице уже неделю?
Antoine Doinel Да.
Ginette Не скучно ли тебе ночью в кровати — одному?
Antoine Doinel Нет, всё нормально.
🧡
👏
🥺
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🥱
Antoine Doinel Мсье Дебуа? Он живёт там, наверху. Мсье Дебуа? Странно. Мсье Дебуа?
Le réparateur TV Наверное, вышел за покупками.
Antoine Doinel Я бы удивился. Он не выходил из дома уже 25 лет. Такая себе добровольная изоляция.
🧡
👏
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🥱
Antoine Doinel Это удивительный малыш! Я знал, что он таким будет, но он даже лучше, чем я ожидал. Я сделаю из него то, чем сам не смог стать — великого писателя. Виктор Гюго или ничего! То, чего Наполеон добился мечом, ты добьёшься пером.
🧡
👏
🥺
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Christine Doinel Она заставила тебя страдать, да?
Antoine Doinel Ох, ё-моё. Она меня так измотала. Какой же это был кошмар! Но однажды ночью я просто перестал её любить. Сначала я был влюблен, а через час уже не мог её выносить. Всё, я был свободен.
Christine Doinel Должно быть, она что-то сказала.
Antoine Doinel Именно. Я даже не помню что. Но это было облегчением.
🧡
👏
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🥱
Antoine Doinel Мир не перестанет вращаться, если мы поспим в одной кровати, знаешь ли.
Christine Doinel Я не такая, как ты. Мне не нравятся расплывчатые, смутные и неоднозначные вещи. Я хочу, чтобы всё было ясно.
Antoine Doinel Послушай, Кристин.
Christine Doinel Нет! Не подходи ко мне. Между нами ничего нет.
Christine Doinel Тогда какого чёрта я здесь делаю?
Christine Doinel Хороший вопрос!
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Christine Doinel Теперь я знаю правду и понимаю, что жизнь отвратительна.
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Marie Какая администрация! Когда я их по телевизору увидела, сразу поняла — нас кинули. Ты интересуешься политикой?
Antoine Doinel Немного. С тобой согласен. Они все жулики.
Marie Да, но некоторые жулики крадут больше остальных. Если не следить за политикой, в итоге они тебя обвяжут.
🧡
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Сезарен Теперь на американцев работаешь, да? В долларах платят?
Антуан Дуанель Да, но главное, что у меня есть время подумать. Потому что я пишу роман.
Сезарен Без шуток!
Антуан Дуанель Только не говори жене. Пишу по ночам, пока она спит.
Сезарен Значит, ты романист, как Бодлер. Знаешь, он тоже начинал с цветов?
Антуан Дуанель Бодлер не был романистом.
Сезарен А как же «Цветы зла»?
Антуан Дуанель Это поэзия.
🧡
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Antoine Doinel Когда мы встретились, меня поразили её манеры. Она была такой вежливой, что я не мог не рассмеяться. Это было очень трогательно. Потом это начало меня раздражать. «Спасибо, сэр. Спасибо, мадам. Спасибо, что пришли. Спасибо за великолепный обед. Спасибо, что позвонили». Сначала я называл её «Пегги Правильная». «Пегги» — за её сдержанную, британскую натуру. А «Правильная» — потому что она именно такая.
🧡
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Christine Doinel Здесь как в трубе дымовой!
🧡
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Antoine Doinel Ты бы видел, как она курит. Она этого не умеет. Держит неловко пальцами — как девчонка, притворяющаяся взрослой.
🧡
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[первые реплики]
[русская дублированная версия]
Кристин Дуанель [остановившись у фруктового лотка] Два фунта мандаринов, пожалуйста.
Продавщица фруктов Вот, мадемуазель.
Кристин Дуанель Не мадемуазель, а мадам!
Кристин Дуанель [остановившись у газетного киоска] Я бы хотел(а) этот журнал, пожалуйста.
Продавец газет Хорошо.
Кристин Дуанель [заметив плакат сбоку киоска] Какой красивый плакат с Нуреевым. Можно взять?
Продавец газет Конечно.
Кристин Дуанель Спасибо.
Продавец газет Берите.
Кристин Дуанель [снимая плакат] Очень красиво. Отлично. Сколько стоит?
Продавец газет Два франка.
Кристин Дуанель Спасибо.
Продавец газет Спасибо, мадемуазель.
Кристин Дуанель Не мадемуазель, а мадам!
🧡
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