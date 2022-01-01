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Старшая сестра
Киноафиша Фильмы Старшая сестра Старшая сестра, 1966: актеры и роли
Старшая сестра 1966 / СССР
7.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Старшая сестра, 1966: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Георгий Натансон Георгий Натансон
В ролях
Татьяна Доронина Татьяна Доронина Наталья Тенякова Наталья Тенякова Михаил Жаров Михаил Жаров Виталий Соломин Виталий Соломин Леонид Куравлев Леонид Куравлев Евгений Евстигнеев Евгений Евстигнеев Yevgeniy Yevstigneyev Олег Басилашвили Олег Басилашвили Инна Чурикова Инна Чурикова
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