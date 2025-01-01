Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Король-лягушонок Цитаты из фильма Король-лягушонок

Цитаты из фильма Король-лягушонок

King William Только настоящая принцесса готова рискнуть всем ради друга.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ribbit/Prince Of Freedly Ква-ква.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние реплики]
Принцесса Зора Ты правда принц Фридли?
Риббит/принц Фридли Да. Но знаешь, как меня зовут мои друзья?
Принцесса Зора [смеётся] Да, знаю!
Риббит/принц Фридли Что?
Принцесса Зора Риббит?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Emissary Я думал, ты принцесса.
Princess Zora Я и есть принцесса.
Emissary Принцессы не бегают по коридорам.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Princess Zora Ты не слишком высокий. Ты как раз в самый раз.
Ribbit/Prince Of Freedly Правда?
Princess Zora Да.
Ribbit/Prince Of Freedly Спасибо. Я думал, ты прозреешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повар жонглирует яйцами]
Princess Zora Ты не видел моего дядю, короля? Или Генриетту?
Cook Нет! Ты что, не видишь, я яйца жарю?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Princess Henrietta [Король Вильгельм говорит с Генриеттой о бале] Не понимаю, чего ты так волнуешься. Посмотри на меня — и всё станет ясно.
Dulcey А что насчёт Зоры?
Princess Henrietta [с насмешкой] Зора — принцесса? Да ладно.
King William Ну, она же ребёнок. Очень старается и... ну, она тебя обожает. Тебе не жаль её чувств?
Dulcey Да, тебе не жаль?
Princess Henrietta [разбивает зеркало и кричит] Зора, Зора, Зора! Почему все только о Зоре и думают?
[король выглядит шокированным]
Princess Henrietta [спокойным голосом] Конечно. Мне важно, что она чувствует. И не волнуйся, когда я стану принцессой, я всё равно позволю ей со мной говорить. Но, дядя, если бы тебе действительно было не всё равно, ты бы не разрешал ей приходить, потому что барон выберет меня, а бедная девчушка просто погибнет.
King William [выглядит разочарованным] Да... боюсь, так и есть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Princess Zora Ты всё время говоришь «леди». Я не леди!
Ribbit/Prince Of Freedly Ай!
[отскакивает назад]
Ribbit/Prince Of Freedly Ты что, лягушка?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Princess Henrietta О чем ты так волнуешься? Я та, кого коронуют принцессой.
Dulcey Может, и не коронуют. Может, Зора вернётся.
Princess Henrietta Она не вернётся. Она его никогда не найдёт — никогда.
Dulcey [зло] Вот бы и вправду вернулась. Потому что ты жестокая, Генриетта. Ты этого не заслуживаешь. Я лучше с Зорой дружила бы, чем с тобой!
[Dulcey уходит]
Princess Henrietta Отлично!
[Dulcey закрывает дверь за собой]
Princess Henrietta [кричит зло] Когда я стану принцессой, я об этом не забуду!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Генриетта и Дульси наблюдают, как Зора танцует с Риббитом]
Princess Henrietta Ты видишь то же, что и я?
Dulcey Да. Он такой милый!
Princess Henrietta Нет, дура! Её! Смотри! Я хочу сказать, она...
Dulcey Она прекрасна!
Princess Henrietta Нет! Она выглядит *почти* как принцесса! У неё не будет такого шанса!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ribbit/Prince Of Freedly Я — чистокровная амфибия!
Princess Zora Чистокровная? Лягушки не бывают чистокровными.
Ribbit/Prince Of Freedly Конечно, я чистокровный. Хочешь увидеть моё родословное дерево?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
6 августа стартует 2 сезон «Уэнсдей»: мы подготовили график выхода всех эпизодов
«Плохой вариант для совместной жизни»: психолог рассказал, что будет дальше с Гошей и Катей из «Москвы слезам не верит»
Старенький, да удаленький: Сталлоне в 79 лет снова правит Талсой и делает это с уважением — объявлена дата выхода 3 сезона
Обошел даже «Войну миров Z»: самый кассовый фильм в карьере Брэда Питта собрал более 540 млн долларов — и украл сердца зрителей
«Целиком и полностью нелогичен»: «Граница» Митты оказалась антисоветской — зрители заметили лишь спустя 25 лет
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему Букины не сделали ремонт в квартире: причина не в отсутствии денег
Бу, испугался? Не бойся, я друг, залезай ко мне в ливневку: почему «Оно» становится клоуном
Билли Бобу Торнтону — 70! Выбираем лучшие малоизвестные роли звезды «Фарго» и «Лэндмена» — в топ-5 есть даже аниме
Век Хюррем и Сулеймана не зря назвали «Великолепным»: вот о каком периоде рассказывает сериал
«Начинаешь теряться в ляпах»: «28 лет спустя» вышел неоднозначным — зрители воротят нос, а критики ставят 7,4 балла
Смотрели «Очень странные дела» больше 5 раз? Вот похожие сериалы, которые спасут, пока ждете финал
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше