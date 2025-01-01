King WilliamНу, она же ребёнок. Очень старается и... ну, она тебя обожает. Тебе не жаль её чувств?
DulceyДа, тебе не жаль?
Princess Henrietta[разбивает зеркало и кричит]Зора, Зора, Зора! Почему все только о Зоре и думают?
[король выглядит шокированным]
Princess Henrietta[спокойным голосом]Конечно. Мне важно, что она чувствует. И не волнуйся, когда я стану принцессой, я всё равно позволю ей со мной говорить. Но, дядя, если бы тебе действительно было не всё равно, ты бы не разрешал ей приходить, потому что барон выберет меня, а бедная девчушка просто погибнет.
King William[выглядит разочарованным]Да... боюсь, так и есть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Princess ZoraТы всё время говоришь «леди». Я не леди!