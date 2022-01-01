Посвящение Еве, 2016

Первые звуки спектакля — шум прибоя, обозначающий место действия. Это остров в норвежском море, где уединился знаменитый писатель Абель Знорко.

Писатель обрел на острове спасение от повседневности, здесь не надо играть роль счастливого человека, не надо «надевать» светскую улыбку, когда подступает боль и страдание. Однако его уединение неожиданно нарушает Эрик Ларсен, представившийся журналистом.

Причиной встречи героев послужил выход книги, автором которой является один из них. Книга о любви, основанная на многолетней переписке, мгновенно стала бестселлером и спровоцировала конфликт. Новый роман писателя представляет собой подлинную переписку Знорко с возлюбленной.