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Посвящение Еве, 2016

2016 / Россия
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О фильме

Первые звуки спектакля — шум прибоя, обозначающий место действия. Это остров в норвежском море, где уединился знаменитый писатель Абель Знорко.
Писатель обрел на острове спасение от повседневности, здесь не надо играть роль счастливого человека, не надо «надевать» светскую улыбку, когда подступает боль и страдание. Однако его уединение неожиданно нарушает Эрик Ларсен, представившийся журналистом.
Причиной встречи героев послужил выход книги, автором которой является один из них. Книга о любви, основанная на многолетней переписке, мгновенно стала бестселлером и спровоцировала конфликт. Новый роман писателя представляет собой подлинную переписку Знорко с возлюбленной.

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Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2016
Возраст 16+
Прокатчик Театральная Россия
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