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Йозеф Куделка: В фокусе Израиль
Цитаты из фильма Йозеф Куделка: В фокусе Израиль
Цитаты из фильма Йозеф Куделка: В фокусе Израиль
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Цитаты
Koudelka, Josef
Я вырос за стеной. Для меня это была тюрьма, я был в клетке. Конечно, мне не нравилась эта стена, но в то же время она довольно впечатляющая.
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