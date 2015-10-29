Показать военный конфликт — удивительная возможность для любого фотографа, но в то же время великая ответственность: важно избежать предвзятости и предрассудков, нельзя манипулировать излишней эмоциональностью. Куделка уже снимал военный конфликт и его последствия — Пражскую весну 1968. Сейчас он приезжает в Израиль и Палестину и пытается понять и передать основные причины противостояния двух народов. Израильский режиссер Гилад Барам выступает в качестве ассистента Куделки и следит за основными методами его работы.
|2 октября 2017
|Италия
|5 января 2017
|Чехия