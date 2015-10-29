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Постер фильма Йозеф Куделка: В фокусе Израиль
6.6
Киноафиша Фильмы Йозеф Куделка: В фокусе Израиль
6.6

Йозеф Куделка: В фокусе Израиль

, 2015
Koudelka, Shooting Holy Land
Чехия, Израиль, Германия / документальный / 18+
Постер фильма Йозеф Куделка: В фокусе Израиль
6.6

О фильме

Показать военный конфликт — удивительная возможность для любого фотографа, но в то же время великая ответственность: важно избежать предвзятости и предрассудков, нельзя манипулировать излишней эмоциональностью. Куделка уже снимал военный конфликт и его последствия — Пражскую весну 1968. Сейчас он приезжает в Израиль и Палестину и пытается понять и передать основные причины противостояния двух народов. Израильский режиссер Гилад Барам выступает в качестве ассистента Куделки и следит за основными методами его работы.

В ролях

Josef Koudelka
Self
Gilad Baram
Self
Abu Ali
Self
Режиссер Gilad Baram
Сценарист Gilad Baram
Композитор Tobias Purfürst
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Чехия / Израиль / Германия
Продолжительность 1 час 11 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 29 октября 2015
Дата выхода
2 октября 2017 Италия
5 января 2017 Чехия
Другие названия
Koudelka Shooting Holy Land, Koudelka fotografa la Terra Santa, Koudelka fotograferar i Heliga landet, Koudelka fotografuje Svatou zemi, Koudelka Pyhää maata kuvaamassa, Koudelka sihikul püha maa, Куделка на Священній землі, Koudelka: Fotografování Svaté země

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 13 голосов

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