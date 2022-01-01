Наша рецензия

Бандитский Ереван Сюжет «Западни» предпочитает не тратить зрительское время понапрасну и резко бросает нас на растерзание огромному количеству сюжетных перипетий и персонажей. Бывшего боксёра, который отошёл от спортивного насилия и полюбил рисовать цветы, обвиняют в преступлении (но мы-то знаем, что он защищал свою честь!) и сажают в тюрьму. Знакомая история? Но дело не в ней. Как только наивная аудитория начинает выстраивать с брутальным супергероем доверительные отношения, ей…