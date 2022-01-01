Возвращение к звездам, 2013

Новая программа Большого Звездного зала представляет собой увлекательное путешествие во времени и пространстве. Мы узнаем историю появления первого в нашей стране Планетария, заглянув в 30-е годы прошлого столетия. Мы отправимся на северный полюс и увидим очень редкое и красивое явление природы — полярное сияние. Мы совершим посадку на Луну и обнаружим в ее небе нашу Землю. Полет к далеким планетам-гигантам позволит наблюдать галилеевы спутники и большое Красное пятно Юпитера. Самое невероятное произойдет в окрестностях Сатурна — мы прорвемся в ледяное царство его многочисленных колец и вольемся в ритмы их движения. Мы, конечно, вернемся на Землю, чтобы встретить рассвет, но на этом пути нас ждут незабываемые небесные спектакли: затмения Солнца и Луны. Оказавшись далеко за пределами нашей планеты, мы поймем, как дорог нам привычный земной мир. Маленькая хрустально-голубая планета, затерянная в бескрайней Вселенной — наш уютный космический дом. Мы, земляне, должны беречь этот хрупкий сосуд, чтобы жизнь в нем продолжалась!