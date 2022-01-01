Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Возвращение к звездам
Return to the Stars

Возвращение к звездам, 2013

2013 / Россия
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Новая программа Большого Звездного зала представляет собой увлекательное путешествие во времени и пространстве. Мы узнаем историю появления первого в нашей стране Планетария, заглянув в 30-е годы прошлого столетия. Мы отправимся на северный полюс и увидим очень редкое и красивое явление природы — полярное сияние. Мы совершим посадку на Луну и обнаружим в ее небе нашу Землю. Полет к далеким планетам-гигантам позволит наблюдать галилеевы спутники и большое Красное пятно Юпитера. Самое невероятное произойдет в окрестностях Сатурна — мы прорвемся в ледяное царство его многочисленных колец и вольемся в ритмы их движения. Мы, конечно, вернемся на Землю, чтобы встретить рассвет, но на этом пути нас ждут незабываемые небесные спектакли: затмения Солнца и Луны. Оказавшись далеко за пределами нашей планеты, мы поймем, как дорог нам привычный земной мир. Маленькая хрустально-голубая планета, затерянная в бескрайней Вселенной — наш уютный космический дом. Мы, земляне, должны беречь этот хрупкий сосуд, чтобы жизнь в нем продолжалась!

мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 43 минуты
Год выпуска 2013
Возраст 6+
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Related video
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
Приложение киноафиши