[последние реплики]

[закадровый голос]

Я скажу, кто я такой. Этот главный стул теперь мой. Я у окна, смотрю на вас всех. Если будете проходить мимо, загляните. У нас хлопоты. Учтите, все хотят провести немного времени с Барни Томсоном. Легендой. Что скажете?