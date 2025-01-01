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Киноафиша Фильмы Убойная стрижка Цитаты из фильма Убойная стрижка

Цитаты из фильма Убойная стрижка

Barney Мне 50 лет, а показать нечего. Живу в этой убогой квартире, уже давно никого не трахал — с тех пор, как Шейкин Стивенс был номером один, мать, которая вцепилась, как старая сорока. Мужчина по праву должен дожить до своих лучших лет и сделать свой ход.
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Wullie Ты похож на проклятое дерево.
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Barney У него морозилка была слишком маленькой!
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Barney [рассказчик] Говорят, что плохой рекламы не бывает. Удивительно, как серийный убийца помогает бизнесу. Жить — здорово.
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[последние реплики]
Barney [закадровый голос] Я скажу, кто я такой. Этот главный стул теперь мой. Я у окна, смотрю на вас всех. Если будете проходить мимо, загляните. У нас хлопоты. Учтите, все хотят провести немного времени с Барни Томсоном. Легендой. Что скажете?
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Cemolina [держит руку от мороза] Как ты так умудрился? Даже подписал его.
Cemolina Я всё подписываю.
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Holdall Повторите это по-английски, сэр, если не трудно?
Man on phone ...
Holdall Я ни слова не понимаю, что вы говорите.
Man on phone ...
Holdall Да, я понял, что ты шотландец!
🧡
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