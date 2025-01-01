BarneyМне 50 лет, а показать нечего. Живу в этой убогой квартире, уже давно никого не трахал — с тех пор, как Шейкин Стивенс был номером один, мать, которая вцепилась, как старая сорока. Мужчина по праву должен дожить до своих лучших лет и сделать свой ход.
Barney[рассказчик]Говорят, что плохой рекламы не бывает. Удивительно, как серийный убийца помогает бизнесу. Жить — здорово.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние реплики]
Barney[закадровый голос]Я скажу, кто я такой. Этот главный стул теперь мой. Я у окна, смотрю на вас всех. Если будете проходить мимо, загляните. У нас хлопоты. Учтите, все хотят провести немного времени с Барни Томсоном. Легендой. Что скажете?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cemolina[держит руку от мороза]Как ты так умудрился? Даже подписал его.