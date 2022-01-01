Наша рецензия

Чик-чик и готово Барни Томсон — настоящий неудачник, и вся его жизнь — сплошная посредственность. Работа парикмахером в Глазго, жизнь с эксцентричной и властной мамашей, уверенность в сером завтрашнем дне, ничего нового. Но всё в корне меняется, когда незадачливый брадобрей совершенно случайно пронзает ножницами своего босса. Отчаявшемуся Барни приходится обратиться за помощью к мамочке, которая оказывается не так проста, и невозмутимо помогает ему избавиться от тела. А потом ещё…