Харитон Пушвагнер — псевдоним норвежского поп-артиста Терье Брофоса, обыгрывающий звучание индийской мантры «Харе Кришна» и названия тележек в магазинах — push wagons. На протяжении десятилетий Пушвагнер критикует в сатирической манере современное общество, увязшее в капитализме и войнах. Одна из самых известных его работ — мультимедийный цикл «Мягкий город» (Soft City), показанный в 2008 году на 5-й Берлинской биеннале (кураторы Адам Шимчик и Елена Филипович) и 16-й Сиднейской биеннале (куратор Каролин Христов-Бакарджиев). Фильм «Пушвагнер» — трехлетнее наблюдение двух документалистов за художником, 40 лет пытавшимся изменить устройство общества, но в итоге больше потерявшим в своей собственной жизни.