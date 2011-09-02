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Постер фильма Пушвагнер
6.7
Киноафиша Фильмы Пушвагнер
6.7

Пушвагнер

, 2011
Pushwagner
Норвегия / документальный / 18+
Постер фильма Пушвагнер
6.7

О фильме

Харитон Пушвагнер — псевдоним норвежского поп-артиста Терье Брофоса, обыгрывающий звучание индийской мантры «Харе Кришна» и названия тележек в магазинах — push wagons. На протяжении десятилетий Пушвагнер критикует в сатирической манере современное общество, увязшее в капитализме и войнах. Одна из самых известных его работ — мультимедийный цикл «Мягкий город» (Soft City), показанный в 2008 году на 5-й Берлинской биеннале (кураторы Адам Шимчик и Елена Филипович) и 16-й Сиднейской биеннале (куратор Каролин Христов-Бакарджиев). Фильм «Пушвагнер» — трехлетнее наблюдение двух документалистов за художником, 40 лет пытавшимся изменить устройство общества, но в итоге больше потерявшим в своей собственной жизни.

В ролях

Hariton Pushwagner
Self
Режиссер Эвен Бенестад, Эугуст Ханссен
Сценарист Эвен Бенестад, Эугуст Ханссен
Композитор Ugress
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Норвегия
Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 2 сентября 2011
Дата выхода
2 сентября 2011 Норвегия
Сборы в мире $89 646
Производство Film i Väst, Filmkreatörerna, Hinterland
Другие названия
Pushwagner

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 11 голосов
6.7 IMDb

Отзывы о фильме

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