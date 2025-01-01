Charles Conrad У меня был спор с одним человеком, который, ну, не совсем верил, что Нил заранее продумывал свои знаменитые слова перед выходом, что они не были спонтанными, историческими словами. Он даже думал, что эти слова могли быть написаны для Нила кем-то другим. А я сказал: "Спорю пятьсот баксов, что когда я доберусь до низа лестницы — а вообще никто никогда не помнит, что сказал второй человек, который что-то делает — я скажу: «Это может быть маленький шаг для Нила, но большой — для такого мелкого парня, как я»"

Buzz Aldrin [на Луне, собирается выйти из ЛМ] Готов, чтобы я вышел?

Neil Armstrong Ладно.

Buzz Aldrin Сейчас хочу отодвинуть и приоткрыть люк... внимательно, чтобы не запереть его, выходя.

Charles Conrad Так вот, этот человек сказал: «Да ну, ты так не сделаешь, тебе скажут, что говорить». А я: «Ладно, но спор — есть спор». Я поставил этому человеку пятьсот долларов, и когда я добрался до низа лестницы, я это сказал!

Charles Conrad Чувак, для Нила это, может, и был маленький шаг, но для меня — чертовски большой!