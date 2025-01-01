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Киноафиша Фильмы Ради всего человечества Цитаты из фильма Ради всего человечества

Цитаты из фильма Ради всего человечества

Charles M. Duke Jr. Самое неудобное в невесомости на «Аполлоне» — это был туалет. У нас была очень примитивная система. Для кала — мешок, который нужно было правильно закрепить. Ты делаешь своё дело, но в невесомости ничего не падает на дно мешка.
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Charles Conrad У меня был спор с одним человеком, который, ну, не совсем верил, что Нил заранее продумывал свои знаменитые слова перед выходом, что они не были спонтанными, историческими словами. Он даже думал, что эти слова могли быть написаны для Нила кем-то другим. А я сказал: "Спорю пятьсот баксов, что когда я доберусь до низа лестницы — а вообще никто никогда не помнит, что сказал второй человек, который что-то делает — я скажу: «Это может быть маленький шаг для Нила, но большой — для такого мелкого парня, как я»"
Buzz Aldrin [на Луне, собирается выйти из ЛМ] Готов, чтобы я вышел?
Neil Armstrong Ладно.
Buzz Aldrin Сейчас хочу отодвинуть и приоткрыть люк... внимательно, чтобы не запереть его, выходя.
Charles Conrad Так вот, этот человек сказал: «Да ну, ты так не сделаешь, тебе скажут, что говорить». А я: «Ладно, но спор — есть спор». Я поставил этому человеку пятьсот долларов, и когда я добрался до низа лестницы, я это сказал!
Charles Conrad Чувак, для Нила это, может, и был маленький шаг, но для меня — чертовски большой!
[смех]
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John F. Kennedy Мы выбираем полёт на Луну в этом десятилетии и выполнение других задач не потому, что это легко, а потому что это трудно.
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John Young [один в командном модуле после отделения КМ и ЛМ во время Аполлона X] Ты никогда не поймёшь, насколько это огромное, когда в кабине остался всего один человек.
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T. Kenneth Mattingly II У меня было единственное окно в этой точке, и я посмотрел наружу, и, черт возьми, если луна не была видна при дневном свете прямо над верхом окна. Я знаю, что они делают свою работу правильно, потому что луна прямо впереди, и именно туда мы направлены, и они собираются запустить нас прямо к этой цели.
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John F. Kennedy Мы отправляемся в это новое море, потому что есть новые знания, которые нужно получить, и новые права, которые необходимо завоевать и использовать на благо всего человечества.
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Edward H. White II Когда ты находишься в одном из этих скафандров, ты *действительно* в космосе. Нет никаких границ того, что ты видишь. Это как если бы у тебя над головой была золотая рыбка в аквариуме, дающая тебе неограниченный обзор. А портативная система жизнеобеспечения работает очень, очень тихо. Знаешь, там есть насос, который гонит воду через твое нижнее белье, чтобы охладить тебя. И вентилятор, который подает кислород. Но они очень тихие. Ты их совсем не слышишь. Такое ощущение, что ты там без всего этого.
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Joe Kerwin Принял. Ребята, у меня для вас то, что вы хотели услышать: разрешение на переход на лунную орбиту
[Впрыск на транс-лунную траекторию]
Joe Kerwin ; разрешение на выход к Луне.
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Russell L. Schweickart В этой прекрасной картине — полная и абсолютная тишина и осознание того, что ты летишь со скоростью 25 000 миль в час.
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[Пилот командного модуля Мэттинли стоит на пусковой башне, ожидая посадки в Аполлон-16]
Т. Кеннет Мэттинли II Я просто стоял и ждал, пока их пристегнут. И тут была какая-то странная тишина. Смотришь вокруг — видишь большую часть штата, океан и вот эту штуку. Создаётся ощущение, что она живая.
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