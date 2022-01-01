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Баллада о дереве и розе
Киноафиша Фильмы Баллада о дереве и розе Баллада о дереве и розе, 1978: актеры и роли
Písen o stromu a ruzi Баллада о дереве и розе 1978 / Чехословакия
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13 голосов Рейтинг IMDb: 2.5
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Баллада о дереве и розе, 1978: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ладислав Рихман
В ролях
Вячеслав Тихонов Вячеслав Тихонов Елена Шебестова Вацлав Мареш Václav Mareš Иван Рихтер Ivan Richter Ян Кузелька Ярослава Шаллерова Jaroslava Schallerová
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