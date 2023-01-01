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Девять жизней Томаса Катца
Девять жизней Томаса Катца, 2000: актеры и роли
The Nine Lives of Tomas Katz
Девять жизней Томаса Катца
2000 / Великобритания / Германия
7.0
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Девять жизней Томаса Катца, 2000: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Бен Хопкинс
Ben Hopkins
В ролях
Том Фишер
Tom Fisher
Иэн МакНис
Ian McNeice
Тони Модсли
Tony Maudsley
Уильям Кин
Эндрю Мелвилл
Andrew Melville
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