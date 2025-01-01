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Иероним Босх: вдохновленный дьяволом
Цитаты из фильма Иероним Босх: вдохновленный дьяволом
Цитаты из фильма Иероним Босх: вдохновленный дьяволом
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Цитаты
Catherine Metzger
Этот демон фантастический... он изображал демонов с нежностью и любовью.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Julián Zugazagoitia
Ты любишь всех своих детей. Но вот как будто один из них только что получил Нобелевку.
[узнав, что голландская команда подтвердила подлинность «Искушения святого Антония» в коллекции Нельсон-Аткинс как настоящего Босха]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Piva Silva Maroto
Некоторые не отличат Веласкеса от Гойи.
🧡
👏
🥺
🤔
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