Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Маша и Медведь в кино: 12 месяцев"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Большой папа
Кадры из фильма «Большой папа»
Big Daddy
Большой папа
1999 / США
6.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Кадры из фильма «Большой папа»
Вся информация о фильме
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сердце пармы
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, исторический, драма
Ёлки 9
Отзывы
2022, Россия, комедия
Черная Пантера: Ваканда навеки
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Щелкунчик и волшебная флейта
Отзывы
2022, Россия, детский
Тайный Санта
Отзывы
2022, Россия, мелодрама, комедия
Приключения Тедди
Рецензия
Отзывы
2022, Норвегия, семейный
Тень. Взять Гордея
Отзывы
2022, Россия, детектив, триллер
Треугольник печали
Рецензия
Отзывы
2022, Швеция / США / Франция, драма
Ламборгини: Человек-легенда
Отзывы
2022, Италия, драма, биография
Призраки прошлого
Рецензия
Написать отзыв
2022, США, ужасы
Заклятье: 13-й этаж
Отзывы
2022, Индонезия, драма, ужасы, детектив
Чинк: Хвостатый детектив
Отзывы
2022, Россия, комедия, приключения, детектив, семейный
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез