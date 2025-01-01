Homeless GuyСонни был очень добр к ребёнку. Хотел бы, чтобы мой отец был таким же. Мой отец был военным. Похоже, я не очень-то был хорошим солдатом. В общем, когда мне было 35, он попытался подстричь меня под ежик, пока я спал. Я проснулся, сломал ему руку, с тех пор его не видел. Лучше уж жить в мусорном баке, чем под его странными правилами! (Замечает пакет из Макдоналдса в руке Сонни) В общем, я считаю, что Сонни Куфакс должен быть оправдан по всем обвинениям. Если О.Джею можно уйти от убийства, почему Сонни не может забрать своего ребёнка? (показывает на чёрного мужчину) Этот парень меня понимает! Вопросов больше нет!
SonnyЭй! Ты только что совершил самую большую ошибку в своей жизни, малыш. Я уверен, ты будешь скучать по мне, когда на тебе будет это большое, белое, дряблое тело с морщинистой кожей и старыми яйцами... фу, мерзость! Ух!
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Ted CastellucciВозражаю, Ваша честь! Суду нужна правда, а не мнение отца обвиняемого.
Phil D'AmatoСонни, помнишь, как мы с тобой ходили в зоомагазин за кормом для рыбок, и ты увидел того милого щенка и хотел его взять, но я тебе напомнил, что придется его кормить, выгуливать и приучать к туалету?
SonnyЯ знаю, что поступаю правильно, потому что я бы умер за этого ребенка, лишь бы он не почувствовал ни капли грусти. Вот почему ты сейчас здесь — чтобы защищать меня, бояться за меня, быть хорошим отцом. И именно таким я и буду.
SonnyПривет, Джулиан! Как дела? Я Скуба Сэм, папа Скуба Стива. Видишь ли, мой мальчик должен принять ванну, но проблема в том, что он боится купаться один. Так что я подумал, может, ты составишь ему компанию в ванной. Отлично, а после ванны тебе нужно будет постараться учиться, потому что если хочешь быть в Команде Скуба, надо быть умным.
SonnyКонечно! Всё, что нужно — усердно учиться и никому не рассказывать про Команду Скуба, а то все захотят туда попасть! Ах да, и ещё кое-что! Будь добр к доставщику, ладно? Он же не виноват, что не умеет читать.
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Julian[после того, как узнал, что его должны забрать у Сонни соцслужбы]Ты больше не хочешь, чтобы я был здесь?
Sonny[на грани слёз]Нет, не так, дружок. Просто тебе нужно ненадолго уехать.
Julian[Джулиан внезапно вырвал всю гадость, которую ел, прямо на пол]
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Corinne[Начинает ныть и плакать]Мы потратили хороший сюрприз именно на ТЕБЯ!
[Бежит в ванную и рыдает]
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SonnyТы можешь бояться, что меня обворуют в плохом районе или что я сломаю ноги на лыжах. Но не бойся, что я не справлюсь с ролью отца, потому что я не подведу. Я слишком люблю этого мальчишку. Я люблю его так же сильно, как ты любишь меня, папа. Я буду давать ему советы, буду направлять его и всегда буду рядом, когда он меня понадобится. Я прилечу в Нью-Йорк на его суд, даже если не соглашусь с тем, за что он там оказался.
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SonnyКак тебя зовут, он напишет это на стене... не лезь не в своё дело!
LaylaНет, нет, я не могу с этим ничего поделать, я их просто обожаю. Мои друзья постоянно меня подкалывают.
SonnyМои друзья тоже меня подкалывают. Я был на их концертах, кажется, раз двадцать пять. Томми Шоу, когда мне было, примерно, шестнадцать, я был на концерте, он протянул руку, схватил меня за руку, вытащил на сцену, и я смог сделать голос робота для мистера Робото!
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Nazo[у двери у Санни]Я звонил в дверь с доставкой, но, похоже, это был розыгрыш.