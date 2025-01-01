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Киноафиша Фильмы Большой папа Цитаты из фильма Большой папа

Цитаты из фильма Большой папа

Julian ...но я сам вытираю себе ж###, я сам вытираю себе ж###!
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[Обсуждают нового пожилого бойфренда Ванессы]
Vanessa У него есть пятилетний план.
Sonny Что это? «Не умирай»?
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Homeless Guy Сонни был очень добр к ребёнку. Хотел бы, чтобы мой отец был таким же. Мой отец был военным. Похоже, я не очень-то был хорошим солдатом. В общем, когда мне было 35, он попытался подстричь меня под ежик, пока я спал. Я проснулся, сломал ему руку, с тех пор его не видел. Лучше уж жить в мусорном баке, чем под его странными правилами! (Замечает пакет из Макдоналдса в руке Сонни) В общем, я считаю, что Сонни Куфакс должен быть оправдан по всем обвинениям. Если О.Джею можно уйти от убийства, почему Сонни не может забрать своего ребёнка? (показывает на чёрного мужчину) Этот парень меня понимает! Вопросов больше нет!
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[Джулиан и курьер учатся читать]
Julian Электричество! Конституция! Филадельфия!
Nazo Рыба! Пони! Хип, Хоп, Хип Хоп аноним? Чёрт возьми! Ты дал ему лёгкие.
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[в Макдональдсе]
Sonny Так, что будешь брать?
Julian Чириос.
Sonny Чириос? У них нет Чириос. Что-то ещё?
Julian Лазанья.
Sonny Лазанья? Да что с тобой не так? Эм, тогда возьмём блинчики с колбасой...
Employee Извините, сэр, мы уже не подаём завтрак.
Sonny Что вы несёте? Мы же опоздали всего на ЧЕТЫРЕ секунды.
Employee Нет, вы опоздали на 30 минут и четыре секунды. Завтрак перестали подавать в 10:30.
Sonny Да ну, Б##ь!
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Tommy Сколько ты уже развозишь еду мистеру Куфаксу?
Nazo Шесть лет развожу еду. Плюс я стриптизёрша. Но набрала вес — вот проблема.
Tommy Понятно. И, по твоему опыту, Сонни был хорошим отцом для Джулиана?
Nazo О, да. Они отличная пара. Они вместе, как ягнёнок с тунцом.
Tommy Ягнёнок с тунцом?
Nazo Может, тебе больше нравится спагетти с фрикадельками? С таким сравнением тебе комфортнее?
Homeless Guy Да, учитывая, что мы в Америке. То есть, если тебе не нравится спагетти с фрикадельками, почему бы тебе не свалить?
Nazo Слушай, я спущусь туда и подстригу тебя налысо, мистер.
Homeless Guy Покажи свои машинки.
Nazo Это не моя проблема, что твой отец был болен.
Homeless Guy Это — ну — — Хватит на меня кричать! АААаааааааа!
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Sonny [наступает на куклу Джулиана - Скуба Стива] Ай, Скуба Стив! Чёрт побери!
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Julian Я сам себя подтираю.
Nazo Я тоже.
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Julian Но после дневного сна я всегда смотрю песню кенгуру.
Sonny Сейчас овертайм, и скоро будет штрафной бросок. Такое случается где-то раз в десять лет, так что...
Julian Песня кенгуру, песня кенгуру, песня кенгуру, ПЕСНЯ КЕНГУРУ!
Sonny ВСЁ ПРАВИЛЬНО! Боже, вчера ты был нормальный!
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Сонни [Джулиан подпрыгивает перед телевизором на резиновом мяче] Привет.
Джулиан Привет!
Сонни Тебе хоккей нравится?
Джулиан Тебе хоккей нравится?
Сонни Это важный, серьёзный матч.
Джулиан Это важный, серьёзный матч!
Сонни Хватит нести чепуху.
Джулиан Хватит нести чепуху!
Сонни Я серьёзно, не делай так.
Джулиан Я серьёзно, не делай так!
Сонни [быстро] Сколько древесины может перетащить дятел, если дятел может перетаскивать древесину?
Джулиан [перестаёт подпрыгивать]
Сонни Вот как я и думал. Заткнись.
[Джулиан снова подпрыгивает перед телевизором]
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Sonny Эй! Ты только что совершил самую большую ошибку в своей жизни, малыш. Я уверен, ты будешь скучать по мне, когда на тебе будет это большое, белое, дряблое тело с морщинистой кожей и старыми яйцами... фу, мерзость! Ух!
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Ted Castellucci Возражаю, Ваша честь! Суду нужна правда, а не мнение отца обвиняемого.
Lenny Хотите моё мнение? Мой сын — идиот.
Ted Castellucci Снимаю возражение. Продолжайте!
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Corinne Что это я слышу — ты стираешь с моей сестрой?
Sonny Она сказала, что мы стираем? Потому что у нас это называется «заниматься хиббиди-диббиди».
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Mr. Herlihy Чёртовы Джетс!
Waitress Привет, красотка! Что ты здесь делаешь?
Julian Смотрю футбол.
Waitress А, да? За кого болеешь?
Julian За чёртовых Джетс.
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Sonny Скажи «Счастливого Хэллоуина».
Reluctant Trick-or-Treat Giver Счастливого Хэллоуина.
Sonny Да, в следующий раз будь готов!
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Customer [пока Джулиан плачет] Отличное родительство.
Sonny Эй, спасибо! Ты кто? Мой терапевт?
[бросает парню картошку за плечо]
Sonny Иди гуляй!
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[про песню про кенгуру]
Sonny [Джулиану] Я больше не могу это терпеть. Ты серьёзно?
[Джулиан продолжает прыгать под песню про кенгуру]
Sonny [про себя; про персонажа из песни] Ублюдочный кенгуру.
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Sonny Эй, чувак, кто выиграл у Никс?
Angry Guy Кому какое дело?
Sonny Не переживай. Он не сможет тебя держать внизу вечно.
Angry Guy О чём ты говоришь?
Sonny Ты знаешь, о чём я.
Angry Guy Ты лузер.
Sonny Ты злишься на отца, а не на меня. Я тебя прощаю.
Angry Guy [уходя и плача] Да, я. Ненавижу своего отца.
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Sonny Что, хочешь отца? Перестань дергать сестру за волосы!
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Julian [указывает на старшего любовника Ванессы] Сонни, это тот мужик с седыми яйцами?
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Mike Я всё ещё в шоке, когда вижу, как они целуются.
Sonny Почему? Они же геи. Вот что делают геи.
Mike Да, но в школе они были нам как братья.
Sonny Они и сейчас наши братья. Наши очень гейские братья.
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Sonny Спокойной ночи, Коррин. Приятных сновидений!
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Corinne Мы зря сюрприз тебе готовили!
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Sonny Не волнуйся, что я зарабатываю деньги. Я влюблён в женщину, которая их зарабатывает в избытке. Она будет моей сахарной мамочкой.
Homeless Guy Надо мне тоже такую найти.
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Sonny Я уже нашёл ему маму, но она крутится с парнем из Pepperidge Farm, а ребёнок всё какал и пукал, он как кокер-спаниель.
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Sonny Я подумываю оставить ребенка.
Phil D'Amato Сонни, помнишь, как мы с тобой ходили в зоомагазин за кормом для рыбок, и ты увидел того милого щенка и хотел его взять, но я тебе напомнил, что придется его кормить, выгуливать и приучать к туалету?
Sonny Да...
Phil D'Amato Вот и тут примерно то же самое — только человек!
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Nazo Какие у тебя карты?
Julian 'Frankenstein' McGrath У меня шестерка, пятерка, валет, четверка и восьмерка. Я выиграл!
Sonny Koufax Что значит «ты выиграл»? У меня была такая же комбинация, и я не выиграл.
Julian 'Frankenstein' McGrath Потому что выиграл я.
Nazo Это еб###ь!
Sonny Koufax Ладно, полегче, чувак.
Nazo Каждый раз разные карты, а он всё равно выигрывает?
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Nazo Это бред! Должны быть одни правила для всех, независимо от возраста!
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Sonny Что ты ешь?
Julian Еду.
Sonny Ага? Я тоже ем еду.
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Sonny У меня сейчас тяжелый период в жизни. «Сиракьюз» проигрывает три игры подряд. И у меня есть медицинские проблемы.
Vanessa Медицинские проблемы? Так тебя такси переехало два года назад, ты одну ночь в больнице провел.
Sonny Во-первых, то такси было огромным. И жюри решило, что одна ночь боли стоит двести тысяч долларов, так что вот так.
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[обсуждая куклу Джулиана Сква Стю]
Nazo У меня была такая кукла. Но мой кот откусил ей голову!
Julian Какой кот такое сделает?
Nazo Ты меня вруном называешь?
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Sonny Все заняты своей фигнёй, никто не приходит.
Mr. Herlihy А я разве не занят?
Sonny Эй, мистер Херлихи, может, заткнёшься, пока я тебя не вырубил, как на прошлой неделе?
Mr. Herlihy Прошлый понедельник был случайностью. Давай, баба. О... ха... хахахахахаха
Sonny Он много газировки пьёт.
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Sonny Он же вонючий мальчишка в классе! Я позволил ему стать вонючим мальчишкой в классе! Что, чёрт возьми, со мной не так?
Ms. Foote О да, у меня были и покруче вонючие, но ваш сын — самый вонючий из всех.
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Sonny [Издевательски, обращаясь к Коринн] «Мы зря для тебя готовили этот сюрприз!»
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[заметив, что Джулиан намочил кровать]
Sonny Боже мой, это просто река мочи.
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Sonny Я знаю, что поступаю правильно, потому что я бы умер за этого ребенка, лишь бы он не почувствовал ни капли грусти. Вот почему ты сейчас здесь — чтобы защищать меня, бояться за меня, быть хорошим отцом. И именно таким я и буду.
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Sonny Приведи себя в порядок — и поедем к Барни.
Julian К Барни?
Sonny Не к тому Барни, к другому. К гораздо более дорогому Барни.
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[Сонни на слушании по опеке Джулиана]
Tommy [встаёт] Возражаю!
Lenny Заткнись, Томми!
Tommy [садится] Извините, мистер Куфакс.
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[Сонни одет как Скуба Сэм]
Sonny Привет, Джулиан! Как дела? Я Скуба Сэм, папа Скуба Стива. Видишь ли, мой мальчик должен принять ванну, но проблема в том, что он боится купаться один. Так что я подумал, может, ты составишь ему компанию в ванной. Отлично, а после ванны тебе нужно будет постараться учиться, потому что если хочешь быть в Команде Скуба, надо быть умным.
Julian Я могу быть в Команде Скуба?
Sonny Конечно! Всё, что нужно — усердно учиться и никому не рассказывать про Команду Скуба, а то все захотят туда попасть! Ах да, и ещё кое-что! Будь добр к доставщику, ладно? Он же не виноват, что не умеет читать.
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Julian [после того, как узнал, что его должны забрать у Сонни соцслужбы] Ты больше не хочешь, чтобы я был здесь?
Sonny [на грани слёз] Нет, не так, дружок. Просто тебе нужно ненадолго уехать.
Julian Надолго я уезжаю?
Sonny [пытается сдержать слёзы] Я не хочу тебе врать. Думаю, мы больше не увидимся. Я облажался, прости. Иди сюда, надень пальто. Это не твоя вина, понял? Я — идиот.
Julian Я не хочу уезжать!
Sonny Я знаю, что не хочешь, но надо. Всё будет хорошо, ладно?
Julian [цепляется за Сонни] Пожалуйста, не забирайте меня. Я больше не буду петь песенку про кенгуру.
Sonny Я знаю, дружок, дело не в этом.
Julian [когда соцработник тащит его из квартиры] Пожалуйста, обещаю! Извини, мне эта песенка уже не нравится! И я сам с собой за#рюсь! Я сам с собой за#рюсь!
Sonny Я знаю!
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[Фил допрашивает Коррин]
Phil D'Amato И как давно вы не любите мистера Куфакса?
Corinne С того самого дня, как я его встретила
Phil D'Amato И для протокола, где вы работали во время учёбы в медицинском?
Corinne В Хутерсе
Phil D'Amato Вопросов больше нет?
Corinne Нет!
Corinne [шёпотом] ... му#ак!
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Mr. Herlihy Куфакс — хороший парень, он был мил с этим ребенком. Но дерется, как девчонка. Тебе нравится? Я здесь, мисс, что собираешься делать? Ха-ха-ха.
Sonny Ты что, пьян, мистер Херлихи?
Mr. Herlihy Ну, я... выпил немного шардоне, и что?
Sonny Слезай с подиума, пожалуйста.
Mr. Herlihy Понял. Есть пару проблем.
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[Джулиан писает]
Julian Почему ты не идёшь?
Sonny Потому что мне не надо. Только ты и дедушка бегаете каждые тридцать секунд.
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Sonny Что в сумке, Коррин? Куриные крылышки? Бюстгальтеры с кисточками?
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Nazo [Артуру Бруксу] Эй, я тебя помню. Ты всегда берёшь три кусочка чизкейка!
[Артур Брукс смущён]
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Julian [после безумных прыжков под песню Кенгуру Джулиан внезапно останавливается]
Sonny Ай, что случилось? Ты что, перепрыгался?
Julian [Джулиан внезапно вырвал всю гадость, которую ел, прямо на пол]
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Corinne [Начинает ныть и плакать] Мы потратили хороший сюрприз именно на ТЕБЯ!
[Бежит в ванную и рыдает]
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Sonny Ты можешь бояться, что меня обворуют в плохом районе или что я сломаю ноги на лыжах. Но не бойся, что я не справлюсь с ролью отца, потому что я не подведу. Я слишком люблю этого мальчишку. Я люблю его так же сильно, как ты любишь меня, папа. Я буду давать ему советы, буду направлять его и всегда буду рядом, когда он меня понадобится. Я прилечу в Нью-Йорк на его суд, даже если не соглашусь с тем, за что он там оказался.
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Sonny Как тебя зовут, он напишет это на стене... не лезь не в своё дело!
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Sonny Koufax У меня есть кое-какие новости.
Lenny Koufax Да ну? Какие?
Sonny Koufax Я вроде бы усыновил ребёнка.
Lenny Koufax Ты о чём, блин, говоришь?
Sonny Koufax Я про то, что ты стал дедушкой! Поздравляю!
Lenny Koufax Кто, чёрт побери, тебе ребёнка даст?
Sonny Koufax Служба опеки.
Lenny Koufax Идиот! Лучше верни этого ребёнка!
Sonny Koufax У его мамы... постой, постой.
Sonny Koufax [кричит на Джулиана издалека] Иди поиграй с голубями, дружок!
Sonny Koufax Я пытался вернуть его. Просто не могу, пап, мне нужна твоя помощь. У меня сейчас полный капец, Ванесса меня бросила, я понятия не имею, что делаю!
Lenny Koufax Чёрт возьми, ты и правда не знаешь, что делаешь!
Sonny Koufax Ребёнок всё время рядом, особенно последние дни. Думаю, он даст мне немного личного пространства, но он меня ни на минуту не оставляет, у меня полный п##ц.
Lenny Koufax Верни этого ребёнка прямо сейчас, пока вы оба не погубили свои жизни!
Sonny Koufax Спасибо, пап, я это ценю.
Lenny Koufax Ему лучше жить в мусорном баке, чем с тобой!
Sonny Koufax ТАК Я БУДУ ЛУЧШИМ ОТЦОМ, ЧЕМ ТЫ!
Lenny Koufax Это невозможно, ты думаешь только о себе.
Sonny Koufax Я забочусь о том, чтобы ты не тратил деньги на этот звонок.
Sonny Koufax [несколько раз стучит трубкой телефона, прежде чем повесить трубку]
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Sonny Это была твоя девушка. Она снова просто шикарная.
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Layla Так два парня, с которыми ты был лучшими друзьями в юридической школе, влюбились друг в друга?
Sonny Да.
Layla Для тебя это странно?
Sonny Да нет, ничего особо не изменилось. Просто теперь они смотрят другой вид порно.
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[На фоне играет музыка]
Layla Это Styx.
Sonny Да.
Layla Они моя любимая группа с тех пор, как мне было, ну, лет двенадцать.
Sonny Ты шутишь?
Layla Нет, нет, я не могу с этим ничего поделать, я их просто обожаю. Мои друзья постоянно меня подкалывают.
Sonny Мои друзья тоже меня подкалывают. Я был на их концертах, кажется, раз двадцать пять. Томми Шоу, когда мне было, примерно, шестнадцать, я был на концерте, он протянул руку, схватил меня за руку, вытащил на сцену, и я смог сделать голос робота для мистера Робото!
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Nazo [у двери у Санни] Я звонил в дверь с доставкой, но, похоже, это был розыгрыш.
[держит пакет]
Nazo Хочешь шоколадный торт?
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Sonny Детей заводить — здорово... если только у них глаза закрыты, и они не двигаются и не лезут разговаривать.
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[Заказ еды]
Sonny Джулиан, что хочешь?
Julian Тридцать пакетиков кетчупа.
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Sonny [несёт плачущего Джулиана из Макдональдса] Полный отстой. Ну расслабься уже. Держи.
[ставит его на землю]
Sonny Что мне сделать? Чем тебя развеселить?
Julian [плачет]
Sonny Сегодня вечером познакомишься с Ванессой. Она тебе понравится.
Julian [продолжает плакать]
Sonny Хочешь, чтобы я себя поранил? Это тебя развеселит?
Julian [кивает]
Sonny Ладно.
[бежит перед машиной, бьётся о капот, сигналит. Падает на землю]
Julian [перестаёт плакать, вытирает слёзы и начинает хихикать]
Sonny Смешно? Отлично. Хватит плакать.
Car Driver [выходит из машины] Ты в порядке?
Sonny В следующий раз убей меня.
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Sonny Эй, деньги, которые я выиграл в аварии на такси, отлично идут на бирже, так что расслабься!
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Sonny Эй, не подходи к отделу с замороженными продуктами, Коринн! Твои сиськи застынут.
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Sonny [после того, как Жюльен убил кучу голубей рогаткой] Дай сюда. Иди в свою комнату... Наверное. Или делай что хочешь.
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[Сонни ушёл из квартиры, оставив Назо присматривать за Джулианом]
Julian [прыгает на диване, подпев к песенке про кенгуру] Хочешь поиграть? Мы будем прыгать, прыгать, прыгать, прыгать...
Julian [бьёт Назо по голове мягкой книгой] ... ЧТО ТЫ СКАЖЕШЬ?
[звонит дверь]
Nazo Открой!
[Джулиан уходит открывать дверь]
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Arthur Brooks Добрый день, мистер Куфакс!
Sonny Мистер Брукс, как поживаете? Хотел вам позвонить.
[осознавая, что к нему обратились по имени]
Sonny Ты только что назвал меня мистером Куфаксом, да?
Arthur Brooks Это твоё настоящее имя? Сонни Куфакс?
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Sonny Поздравляю! Ты и «Большая Сиська» МакГи уж точно найдёте общий язык.
Kevin Не называй её «Большая Сиська» МакГи.
Sonny Ты собираешься объяснять своим детям, что познакомился с их мамой, когда она работала официанткой в «Хутерсе»?
Kevin Сонни, это было пять лет назад! Сейчас она доктор и моя невеста. Так что теперь — доктор «Большая Сиська» МакГи.
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Sonny Я работаю над большим делом: собираюсь подать на вас, убл##ков, за то, что заставили меня сюда спуститься.
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Homeless Guy Да, учитывая, что мы в Америке! Если тебе не нравятся спагетти с фрикадельками, так почему бы тебе просто не свалить?
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Sonny Чувак, этот Юху просто класс, знаешь, что ещё классно? Курить травку. Я не собираюсь тебя сдавать. Ты знаешь, затягиваться косячком, кататься на качелях, курить по-быстрому. Понимаешь, о чём я?
Jeff У меня есть пупок.
Sonny У тебя есть пупок? Ну, у всех есть пупки. Знаешь что? Все мы любим Юху, особенно Юху с немного ромом.
Jared Что такое ром?
Sonny Ты не знаешь, что такое ром?
Jared Румпельштильцхен?
Sonny Румпельштильцхен — хороший парень. Вы тоже хорошие ребята. Эй, держитесь чистыми, будьте собраны, будьте сильными. Франкенштейн, весело проведи время с друзьями.
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Homeless Guy Полный отрыв башки.
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Sonny Настоящий Кевин Гаррити звонил мне и сказал, чтобы я позаботился...
Arthur Brooks Хватит, мистер Куфакс. Либо Джулиан поедет со мной, либо вас арестуют.
Sonny Ладно, покажите наручники.
Arthur Brooks У меня их нет. Но внизу двое полицейских с наручниками.
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