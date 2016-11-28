В маленьком зоопарке большое ЧП. Исчезла звезда коллекции, любимец публики по имени Палыч, он же Aptenodytes forsteri, он же представитель семейства пингвиновых из отряда пингвинообразных. Говоря проще, самец Императорского пингвина куда-то сбежал. И все бы ничего, да подруге его – пингвинихе Ксюхе – пришло время рожать. А первым на яйцо всегда садится самец. Иначе детеныш погибнет. Но нерадивый пернатый отец как в прорубь канул… Так как же ей рожать без него??? Иван…
Премьера фильма состоится 22 декабря в кинотеатрах нашей страны.
история, конечно, лёгкая: бабу Маню спасли, космонавта тоже выручили в беде его (нереальная"коровка")поиска конфет на борту корабля, Натали крутила роман с Альбертом, сноубордисты нашли дерево, дворники открыли дверь. Пингвины, семьи Жени и Бори волшебно провели новогоднюю ночь.[No]
короче, для тех, кто видел хотя бы первую часть "Ёлок" сойдёт. Остальные многого могут не понять, особенно игру в танки, как нечто положительное.[Obstinate]Запомнились, конечно, кающиеся в грехах блоггеры, застрявшие в лифте, зачётик!
Такие лёгкие фильмы должны выходить в прокат! Лёгкие, но при том воспевающие самое светлое человеческое чувство - любовь! Любовь, которую могут чувствовать и пингвины, и старики.
Милая, ироничная, наивная и добрая комедия. Фильм-сказка для взрослых.
Огромное количество "джинсовой" рекламы, конечно, поражает. Но, что делать - такова жизнь. Рекламодатели скинулись - фильм вышел в прокат, и дай Бог теперь, чтобы режиссёр и создатели ещё на этом заработали!
Авторизация по e-mail