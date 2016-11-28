Наша рецензия

В маленьком зоопарке большое ЧП. Исчезла звезда коллекции, любимец публики по имени Палыч, он же Aptenodytes forsteri, он же представитель семейства пингвиновых из отряда пингвинообразных. Говоря проще, самец Императорского пингвина куда-то сбежал. И все бы ничего, да подруге его – пингвинихе Ксюхе – пришло время рожать. А первым на яйцо всегда садится самец. Иначе детеныш погибнет. Но нерадивый пернатый отец как в прорубь канул… Так как же ей рожать без него??? Иван…