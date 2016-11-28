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Ёлки 5 Ёлки 5
Киноафиша Фильмы Ёлки 5 Отзывы о фильме «Ёлки 5»
Ёлки 5 2016 / Россия
6.9 Оцените
56 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
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Отзывы о фильме «Ёлки 5»

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Наша рецензия

В маленьком зоопарке большое ЧП. Исчезла звезда коллекции, любимец публики по имени Палыч, он же Aptenodytes forsteri, он же представитель семейства пингвиновых из отряда пингвинообразных. Говоря проще, самец Императорского пингвина куда-то сбежал. И все бы ничего, да подруге его – пингвинихе Ксюхе – пришло время рожать. А первым на яйцо всегда садится самец. Иначе детеныш погибнет. Но нерадивый пернатый отец как в прорубь канул… Так как же ей рожать без него??? Иван…

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klimovadarya2004 28 ноября 2016, 20:13
Это где?? премьера то. На премьеру блогеры приедут ,и куда??
28 ноября 2016, 20:13 Ответить
Киноафиша.инфо 29 ноября 2016, 12:58
klimovadarya2004, Добрый день. Не совсем поняли ваше обращение.
Премьера фильма состоится 22 декабря в кинотеатрах нашей страны.
29 ноября 2016, 12:58 Ответить
Анна Котельникова 21 декабря 2016, 17:56
А во сколько? И цена билета?
21 декабря 2016, 17:56 Ответить
Киноафиша.инфо 21 декабря 2016, 18:24
в ответ на сообщение Анна Котельникова от 21 декабря 2016, 17:56
Анна, расписание доступно во вкладке "расписание". Там можно посмотреть все интересующие Вас цены. 😉
21 декабря 2016, 18:24 Ответить
Темка Ахвердиев 23 декабря 2016, 16:48
Оценка
Фильм ни о чем! Ерунда полнейшая. Пустая трата времени и денег!
23 декабря 2016, 16:48 Ответить
Ксюша Малова 25 декабря 2016, 11:01
А мы с классом пойдем)
25 декабря 2016, 11:01 Ответить
Машенька Степунина 25 декабря 2016, 23:20
Оценка
я бы очень хотела пойти но так как я из УКРАИНЫ я не могу! у нас просто не идёт этот фильм!!! 😡 😡 😡 😡 😡 😢 😢 😢 😢 😢 😪 😪 😪 😪 😪 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 аааааааааааааааааа за что..... 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭
25 декабря 2016, 23:20 Ответить
Машенька Степунина 25 декабря 2016, 23:21
в ответ на сообщение Ксюша Малова от 25 декабря 2016, 11:01
Оценка
круто везёт! 😁
25 декабря 2016, 23:21 Ответить
alex 25 декабря 2016, 23:48
Оценка
кино ли это? рекламы так много! [No]
история, конечно, лёгкая: бабу Маню спасли, космонавта тоже выручили в беде его (нереальная"коровка")поиска конфет на борту корабля, Натали крутила роман с Альбертом, сноубордисты нашли дерево, дворники открыли дверь. Пингвины, семьи Жени и Бори волшебно провели новогоднюю ночь.[No]
короче, для тех, кто видел хотя бы первую часть "Ёлок" сойдёт. Остальные многого могут не понять, особенно игру в танки, как нечто положительное.[Obstinate]Запомнились, конечно, кающиеся в грехах блоггеры, застрявшие в лифте, зачётик!
25 декабря 2016, 23:48 Ответить
Дмитрий Рыжкин 26 декабря 2016, 14:43
Сходил...совсем не понравилось! Не то, что Ёлки 1 и 2. Оценил бы на 4.3 из 10
26 декабря 2016, 14:43 Ответить
lyzmaksim 26 декабря 2016, 15:19
Оценка
НЕ НАДО ТРАТИТЬ СВОЕ ВРЕМЯ НА ПОЛНУЮ ЧУШЬ!!! 🚷 🚷 🚷 Посоветую только врагам:)
26 декабря 2016, 15:19 Ответить
Антон Морозов 27 декабря 2016, 15:04
в ответ на сообщение Дмитрий Рыжкин от 26 декабря 2016, 14:43
А как же блогеры?
27 декабря 2016, 15:04 Ответить
Oxana Radu 28 декабря 2016, 18:05
Оценка
Новогоднего настроения не прибавилось, прошлые были более новогодние.
28 декабря 2016, 18:05 Ответить
Дженни_Кодес 2 января 2017, 11:49
Оценка
Смотрела фильм с любимым мужем в обнимку. Полагаю, что весь секрет фильма в том, что он не понравится тем, кого чувство любви обошло стороной. Человек без любви в сердце становится жёстким, циничным, слишком серьёзным.
Такие лёгкие фильмы должны выходить в прокат! Лёгкие, но при том воспевающие самое светлое человеческое чувство - любовь! Любовь, которую могут чувствовать и пингвины, и старики.
Милая, ироничная, наивная и добрая комедия. Фильм-сказка для взрослых.
Огромное количество "джинсовой" рекламы, конечно, поражает. Но, что делать - такова жизнь. Рекламодатели скинулись - фильм вышел в прокат, и дай Бог теперь, чтобы режиссёр и создатели ещё на этом заработали!
2 января 2017, 11:49 Ответить
Светлана G 3 января 2017, 13:35
Оценка
Веселый, добрый новогодний фильм, создающий праздничное настроение. Если есть время и чувство юмора, рекомендую посмотреть новые Ёлки🎄🎄🎄🎄🎄
3 января 2017, 13:35 Ответить
Даниил Шкурко 4 января 2017, 18:42
Оценка
Фильм не смешной, не интересный, ожидали большего
4 января 2017, 18:42 Ответить
Ирина Круглова 5 января 2017, 19:59
Оценка
Фильм понравился! ржачный, легкий
5 января 2017, 19:59 Ответить
Юленька Рыженькая 8 января 2017, 14:22
Оценка
Ничего хуже я не смотрела. Ушли с середины фильма. Пошло- деревянный юмор. Пингвин бедный наверное умер после съемок. Абсолютно бездарная картина.
8 января 2017, 14:22 Ответить
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