Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Балерина Цитаты из мультфильма Балерина

Цитаты из мультфильма Балерина

Victor [наблюдая, как Фелиси танцует в ирландском баре] Вау!
[Влюблённый, он кидает ей розу. Фелиси пытается поймать её, но теряет равновесие и падает на стол. Мерант, сидевший рядом, встаёт и снимает шляпу. Фелиси вздыхает от испуга]
Mérante [строго] Надеюсь, завтра ты будешь вести себя немного достойнее.
[начинает уходить]
Mérante В общем, сегодня вечером было...
[надевает шляпу и улыбается]
Mérante ХОРОШЕЕ выступление.
Felicie [ польщённо] Спасибо, сэр.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Victor [имеется в виду его грубо сделанные крылья] Я называю их... Куриные Крылья!
Felicie [расстроенно] Куры... не... ЛЕТАЮТ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Odette [ставит колокольчик на ветку дерева] Прыгай и звени в колокольчик.
Felicie Почему?
Odette Просто сделай это.
Felicie Ты не хочешь, чтобы я танцевала?
Odette Без разговоров. Прыгай и звени в колокольчик.
[Фелиси слушается]
Odette Ещё раз.
Felicie Ты же говорила, что мы будем тренироваться.
Odette Вот она, тренировка. Ещё раз.
[Фелиси пожимает плечами, потом прыгает и снова звенит в колокольчик]
Odette Фелиси, тебе не хватает точности и изящества. Ритм у тебя хромает. Баланса, грации и обаяния тоже нет.
[в это время она выливает воду вокруг Фелиси, образуя лужу]
Felicie [весело] Да ну! По одному прыжку такое не скажешь! Правильно?
[Одэт не отвечает; Фелиси опускает голову от стыда]
Felicie Можешь.
Odette С хорошей стороны — у тебя энергия пули. Но при этом ты лёгкая, как печальный слон.
Felicie [удивлённо] Эй! Мерант точно так же сказал!
Odette После десяти лет уборки кое-что усваивается. Ладно, теперь прыгай, звени в этот колокольчик, приземляйся и не расплескивай воду.
Felicie [смотрит на своё отражение в луже] Это невозможно.
Odette [шёпотом] Я думала, твоя мечта — танцевать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Felicie [после того, как Камилла снова крадёт её музыкальную шкатулку] Отпусти. Верни обратно.
Camille [озорно смеётся] Глупая я. В первый раз не кинуло достаточно сильно!
[Она готовится бросить её через всю комнату, но Фелися хватает её за запястье и забирает музыкальную шкатулку]
Felicie Не делай ту же ошибку.
[кладёт музыкальную шкатулку обратно в карман и начинает уходить]
Camille Почему уходишь? Боишься опозориться?
Felicie [останавливается и поворачивается к ней] Похоже, тебе нужно больше тренироваться.
[использует метлу, чтобы растянуть тело]
Felicie Ты совсем не готова.
[роняет метлу, они с Камиллой идут друг вокруг друга на цыпочках]
Camille Я ПОКАЖУ тебе, как выглядит настоящий танцор.
Felicie Ты в этом уверена?
Camille Тишина! Сегодня вечером эти места будут заняты! Париж будет смотреть на МЕНЯ! Обожать МЕНЯ!
Felicie [ухмыляется] А может и нет.
Camille [яростно] Я же говорила! Ты — ничто! Ты всегда будешь ничем!
Felicie [вращается к ней] Есть только один способ проверить. Здесь и сейчас.
[Они с Камиллой устраивают танцевальное соревнование. Входит Нора и замечает]
Nora [приятно удивлена] О боже.
[выбегает из комнаты и кричит другим в здании]
Nora ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ БОЙ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rosita Давай зажжём Париж.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Victor Это действительно... моя девушка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mérante [после того, как Фелиси выиграла танцевальный баттл с Камиллой] Впечатляет, дамы! Но позвольте задать вам важный вопрос. ЗАЧЕМ вы танцуете?
Camille [уверенно] Я танцую, потому что...
[менее уверенно]
Camille Я танцую, потому что... Потому что...
[робко]
Camille Меня заставляет мама?
[Мерант смотрит на Фелиси, надеясь на лучший ответ]
Felicie [искренне] Потому что танец всегда был частью моей жизни. Он был со мной, когда я была младенцем, вместе с мамой. Он со мной и сейчас — благодаря Одете. Танец даёт мне жизнь. Позволяет быть собой.
Camille [с сожалением] Ей бы тоже стоило танцевать.
[Фелиси удивлённо смотрит на неё]
Mérante Это был очень честный и смелый ответ, мисс Ле О. У вас есть будущее в Опере, если вы этого хотите.
[Камилла благодарно улыбается ему]
Mérante Фелиси, сегодня вечером ТЫ танцуешь «Щелкунчика»!
[зрители аплодируют, Фелиси с изумлением и смирением оглядывается вокруг]
Camille [протягивает руку Фелиси, искренне] Отлично справилась.
[Фелиси на мгновение удивлена, затем улыбается и пожимает Камилле руку. Скоро она крепко обнимает Камиллу]
Felicie [мягко] Прости меня за всё. Надеюсь, мы подружимся.
[отпуская объятия, она поворачивается к Одете]
Felicie ДА!
[обнимает Одету, которая сразу отвечает взаимностью]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mother Superior Фелиси, я знаю, что у тебя есть мечта стать танцовщицей. Мы все это знаем!
Felicie Но я...
Mother Superior [перебивая] Тс-с, тс-с! У каждого в мире есть мечта. Но запомни — мечты не равны реальности. Мечты зарывают, потому что жизнь жестока, сурова и без пощады.
Felicie Но...
Mother Superior Тс-с, тс-с! Поняла?
[Матушка кладёт руку на плечо Фелиси, которая вздыхает с покорностью]
Felicie Поняла.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Люте [застает Виктора и Фелиси на крыше] Я это остановлю! Никто не прерывает мой ночной ритуал по уходу за лицом и не остается безнаказанным!
Виктор [смело] Я это сделаю!
Люте [возмущенно] ЧТО?
[Виктор подхватывает Фелиси и бежит с крыши, Люте следует за ними]
Люте Стойте! Я так быстро не бегаю! У меня хрупкие щиколотки!
[Виктор, все еще держа Фелиси, прыгает с крыши и удается взлететь с помощью своих 'куриных крыльев'. Люте же приземляется на нижнюю часть крыши и проваливается сквозь неё]
Виктор [радостно] Однажды все так будут путешествовать!
Фелиси [в шутку] Надеюсь, у них есть пакеты для тошноты!
[Люте снова гонится за ними, теперь на мотоцикле]
Виктор [Фелиси] Мы успеем на поезд до Парижа!
[Одно из крыльев внезапно ломается. Виктор и Фелиси падают в телегу с сеном. Музыкальная шкатулка Фелиси выпадает из кармана и выскакивает из телеги. Телега медленно начинает катиться, унося детей с собой]
Виктор Ой! Мы опоздаем на поезд до Парижа!
Фелиси [в шоке] Музыкальная шкатулка моей мамы!
[Виктор быстро выпрыгивает из телеги и хватает музыкальную шкатулку. Фелиси протягивает руку Виктору, но телега уже слишком быстро катится, и он не успевает за ней]
Фелиси Виктор!
[замечает, что Люте гонится за ними]
Фелиси Он за тобой!
Люте Иди сюда, цыпленок! Тебе обратно в курятник!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Regine [Одэтте, когда она с Фелиси убирают лестницу] Вставай.
Odette [робко] Да, мадам.
[встаёт, но не поднимает головы]
Regine [имеется в виду Фелиси] Кто это?
Odette Никто. Помогает.
Regine Ты её кормИшь. Со СВОЕЙ зарплаты.
Odette Да, мадам.
Regine Хочу, чтобы ты проветрила и выгладила бельё.
[шёпотом]
Regine СРАЗУ.
[Одэтта уходит. Регин холодно смотрит на Фелиси. Явно испуганная Фелиси продолжает убирать лестницу]
Regine Грязно.
[намеренно пинает ведро с водой для мытья; вода выливается по ступенькам, Фелиси в шоке]
Regine Ой. Посмотри, что ты натворила.
[зло улыбается и уходит]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Felicie [в первый день занятий танцами, застенчиво приветствуя других девочек] Привет. Здравствуйте.
[про себя; когда ни одна из девочек не отвечает]
Felicie Ладно. Супер.
[громче]
Felicie Я — Фелиция.
Nora [смущённо] Фелиция?
Felicie [осознаёт ошибку] Ой, нет, нет, нет, нет, нет. Прости. Я... дружелюбная, очень дружелюбная. И меня зовут Камилль.
Nora Ладно. Я — Нора, но все зовут меня... Нора. Это... имя к МОЕМУ лицу.
[смеётся]
Nora Эй, тебе стоит размяться.
Felicie [про себя, с недоумением] Размяться?
[пожимает плечами и пытается буквально «размяться», растирая руки об руки]
Dora [с улыбкой] Ох ты. Это смешно. Полагаю, ты здесь впервые, дорогуша?
Felicie [неловко] По чему ты это поняла?
[Перед тем, как Дора успевает ответить, в комнату входит Мерант. Девочки быстро собираются в сторону комнаты]
Felicie Кто это?
Dora [закатывает глаза] Ты шутишь? Это Луи Мерант, балетмейстер, всемирно известный хореограф, человек, который сделал больше всех фуэте в одном сольном номере.
Felicie Фу-что?
Dora Повороты. Очень сложные повороты.
Nora 187 всего. А сразу после — его стошнило!
Mérante Тишина, мадемуазель! Первая позиция, вторая...
[Все девочки кроме Фелиции проходят базовые позиции балета]
Felicie [растерянно] Что?
Mérante Третья, четвёртая и отдых в пятой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Виктор [после того, как Фелиси не справилась со сложным танцевальным элементом] Ты танцуешь или каратэ?
[смеётся]
Фелиси [закатывает глаза] Ты ОЧЕНЬ смешной.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Фели́си [относительно идеи Виктора сбежать из приюта] У тебя есть план?
Виктор Гениальный план! План настолько "А", что нам не нужен план Б.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Felicie Так как же мне получить эту роль?
Odette [касательно Камиллы] Ты получаешь эту роль, потому что у тебя есть то, о чём она может только мечтать: страсть!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Janitor Что ты сюда забрался? Ты же пришёл украсть, да? Отвечай! Ты вор!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Felicie Прощай, приют!
[Фелиция соскальзывает с колокольни и начинает идти по крыше]
Felicie Тише! Почти добралась!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Postman Письмо для мадам Режин Ле О и мадмуазель Камиль из оперы. Хм! Ручная работа! Тиснение! Синяя тушь.
[Фелиция фыркает и сердито забирает письмо из его рук]
Postman [обиженно] Ох, как невежливо! Современные дети совсем без манер!
[почтальон уходит]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Odette Что бы ни случилось, никогда не отказывайся от своей мечты.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Victor [показывает Фелиси её новое рабочее место] Итак, встречай мой офис. Или, как я люблю его называть, мой "изобреторий". Это слово я здесь же и придумал!
[ведёт её к столу с чертежами]
Victor Вот планы «Куриных крылышек», версия третья.
[Он опирается на стол, поскальзывается, падает на пол, разбрасывая чертежи. Быстро поднимается и неловко продолжает экскурсию]
Victor Сейчас мы с моим боссом работаем над несколькими... э-э... важными...
[нервно хихикает и возится с орехоколкой]
Victor Изобретениями.
[теряет хватку, орехоколка бьёт по книжной полке, ломая её]
Victor Он... э-э...
[не смотрит под ноги и случайно наступает в пустое ведро]
Victor Он называет меня своим человеком идей.
[откашливается]
Felicie [восхищённо] Ты умеешь пользоваться всем этим?
Victor Пока нет. Но у меня... у меня есть стул.
[садится на стул и крутится, наконец сняв ведро с ноги]
Felicie [смотрит в телескоп] Ты хорошо потрудился, Виктор!
Victor Рад, что мы на одной волне.
[Фелиси хихикает]
Mathurin [входит с большой стопкой свитков] Привет, Виктор.
Victor [обращается к Фелиси] Он уборщик.
[понижает голос]
Victor Ему не хватает двух Эйфелей до башни.
Mathurin [обращается к Виктору] Карандаши надо все точить, а босс хочет, чтобы мы завтра ему начистили ботинки.
Victor [неловко] Я этого не делаю.
Felicie [с усмешкой] Так твой главный босс называет тебя своим человеком идей, да?
Victor [кладёт карандаши в точилку] Ну... э-э... идеи у НЕГО.
[рассеянно кладёт винт в точилку для карандашей]
Victor И я считаю их отличными. Но это только начало.
Felicie Виктор, ты впервые оказался прав. Мечты МОГУТ сбываться.
Victor Конечно, я был прав!
[точилка начинает выходить из-под контроля из-за винта. Виктор тщетно пытается её удержать]
Victor Я всегда...
[точилка ломается, заполняя угол дымом]
Victor Прав.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Фелиси [Виктору, про ирландский бар] Я ОБОЖАЮ это место! Пойдем веселиться!
[начинает танцевать на столах]
Виктор [крича поверх музыки] Спорю, Руди тебя сюда никогда не приведёт!
[Он смеётся, а Фелиси продолжает танцевать по бару]
Посетители бара Да! Вау! Смотри, как она зажигает!
Виктор [в восторге] Вау!
[мужчине у бара]
Виктор Это моя девушка!
Мужчина у бара [смеётся] А она знает об этом?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Director of Opera Я Огюст Эммануэль Вокорбёй, директор оперы. Ты здесь, потому что твоя мать готовит лучший ростбиф в Париже. О! Надеюсь, ты ещё и танцуешь так же хорошо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мама Фелиси Если ты никогда не прыгнешь, ты никогда не узнаешь, каково это — летать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова, американская версия]
Victor Моя Фелиси, она просто потрясающая.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Где снимали «Трудных подростков»: школа реальная, но таких персонажей там бы держать не стали
Рэмбо совершает самоубийство, герой «Эффекта бабочки» тоже: 6 финалов в фильмах, которые мы не увидели — и слава богу
«Сегун» был разминкой: «Вождь войны» с Джейсоном Момоа может стать главным историческим хитом десятилетия
Круче, чем лучшая серия «Игры престолов»: 2 сезон «Ландышей» выйдет лишь на Новый год, но уже установил уникальный сериальный рекорд
Обошел даже «Войну миров Z»: самый кассовый фильм в карьере Брэда Питта собрал более 540 млн долларов — и украл сердца зрителей
Бюджет — 1,22 миллиарда, а рейтинг — всего 4,6: в карьере Козловского нет более провального фильма, чем этот
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему Букины не сделали ремонт в квартире: причина не в отсутствии денег
«Начинаешь теряться в ляпах»: «28 лет спустя» вышел неоднозначным — зрители воротят нос, а критики ставят 7,4 балла
Бу, испугался? Не бойся, я друг, залезай ко мне в ливневку: почему «Оно» становится клоуном
Архитектор, трепещи: НТВ запускает сериал о ветеринаре-сыщике — в качестве напарника минипиг
Выброшены из сценария, но не забыты: топ-5 персонажей «Игры престолов», которые появились только в одном сезоне
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше