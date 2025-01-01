Felicie
[в первый день занятий танцами, застенчиво приветствуя других девочек]
Привет. Здравствуйте.
[про себя; когда ни одна из девочек не отвечает]
[громче]
Nora
[смущённо]
Фелиция?
Felicie
[осознаёт ошибку]
Ой, нет, нет, нет, нет, нет. Прости. Я... дружелюбная, очень дружелюбная. И меня зовут Камилль.
Nora
Ладно. Я — Нора, но все зовут меня... Нора. Это... имя к МОЕМУ лицу.
[смеётся]
Nora
Эй, тебе стоит размяться.
Felicie
[про себя, с недоумением]
Размяться?
[пожимает плечами и пытается буквально «размяться», растирая руки об руки]
Dora
[с улыбкой]
Ох ты. Это смешно. Полагаю, ты здесь впервые, дорогуша?
Felicie
[неловко]
По чему ты это поняла?
[Перед тем, как Дора успевает ответить, в комнату входит Мерант. Девочки быстро собираются в сторону комнаты]
Dora
[закатывает глаза]
Ты шутишь? Это Луи Мерант, балетмейстер, всемирно известный хореограф, человек, который сделал больше всех фуэте в одном сольном номере.
Dora
Повороты. Очень сложные повороты.
Nora
187 всего. А сразу после — его стошнило!
Mérante
Тишина, мадемуазель! Первая позиция, вторая...
[Все девочки кроме Фелиции проходят базовые позиции балета]
Mérante
Третья, четвёртая и отдых в пятой.