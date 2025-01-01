Odette [ставит колокольчик на ветку дерева] Прыгай и звени в колокольчик.

Odette Просто сделай это.

Felicie Ты не хочешь, чтобы я танцевала?

Odette Без разговоров. Прыгай и звени в колокольчик.

[Фелиси слушается]

Odette Ещё раз.

Felicie Ты же говорила, что мы будем тренироваться.

Odette Вот она, тренировка. Ещё раз.

[Фелиси пожимает плечами, потом прыгает и снова звенит в колокольчик]

Odette Фелиси, тебе не хватает точности и изящества. Ритм у тебя хромает. Баланса, грации и обаяния тоже нет.

[в это время она выливает воду вокруг Фелиси, образуя лужу]

Felicie [весело] Да ну! По одному прыжку такое не скажешь! Правильно?

[Одэт не отвечает; Фелиси опускает голову от стыда]

Odette С хорошей стороны — у тебя энергия пули. Но при этом ты лёгкая, как печальный слон.

Felicie [удивлённо] Эй! Мерант точно так же сказал!

Odette После десяти лет уборки кое-что усваивается. Ладно, теперь прыгай, звени в этот колокольчик, приземляйся и не расплескивай воду.

Felicie [смотрит на своё отражение в луже] Это невозможно.