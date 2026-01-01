Оповещения от Киноафиши
Грешница

Грешница

La peccatrice 18+
О фильме

О фильме

Соблазненная и обманутая женихом, девушка убегает из родного дома, чтобы избежать скандала. Потеряв своего новорожденного ребенка и лишившись помощи государства, она пытается найти жилье и работу, но несчастья продолжают преследовать ее…
Страна Италия
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1940
Премьера в мире 10 января 1940
Дата выхода
10 января 1940 Италия
Производство Manenti Film Sp.A.
Другие названия
La peccatrice, A Cortesã, Bűnös nő, Frau am Abgrund, Gresnica, Grešnica, Grzesznica, Het loon der zonde, I kori tis amartias, Le salaire du péché, The Sinner
Режиссер
Амлето Палерми
В ролях
Паола Барбара
Витторио Де Сика
Витторио Де Сика
Фоско Джакетти
Джино Черви
Камилло Пилотто
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.6
Оцените 11 голосов
6.4 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
