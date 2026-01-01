Соблазненная и обманутая женихом, девушка убегает из родного дома, чтобы избежать скандала. Потеряв своего новорожденного ребенка и лишившись помощи государства, она пытается найти жилье и работу, но несчастья продолжают преследовать ее…
СтранаИталия
Продолжительность1 час 28 минут
Год выпуска1940
Премьера в мире10 января 1940
Дата выхода
10 января 1940
Италия
ПроизводствоManenti Film Sp.A.
Другие названия
La peccatrice, A Cortesã, Bűnös nő, Frau am Abgrund, Gresnica, Grešnica, Grzesznica, Het loon der zonde, I kori tis amartias, Le salaire du péché, The Sinner