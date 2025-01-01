Angela NorthmanПо-моему, это было позорно. И всё сделано из-за безопасности твоего кресла.
Lt. General Frank BensonЯ присутствовал сразу после пяти террористических актов с применением смертников, на месте, среди тел. То, что вы сегодня увидели за своим кофе и печеньем, ужасно. Но то, что эти люди могли натворить — было бы гораздо страшнее.
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opening title card«Правда — первая жертва войны.» — Эсхил
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[первые реплики]
Alia Mo'Allim[отец чинит ей хула-хуп]Это лучший из всех, что у меня когда-либо были.