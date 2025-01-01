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Киноафиша Фильмы Всевидящее око Цитаты из фильма Всевидящее око

Цитаты из фильма Всевидящее око

Lt. General Frank Benson Никогда не говори солдату, что он не знает цену войны.
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James Willett Революции питаются постами на YouTube.
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Angela Northman По-моему, это было позорно. И всё сделано из-за безопасности твоего кресла.
Lt. General Frank Benson Я присутствовал сразу после пяти террористических актов с применением смертников, на месте, среди тел. То, что вы сегодня увидели за своим кофе и печеньем, ужасно. Но то, что эти люди могли натворить — было бы гораздо страшнее.
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opening title card «Правда — первая жертва войны.» — Эсхил
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[первые реплики]
Alia Mo'Allim [отец чинит ей хула-хуп] Это лучший из всех, что у меня когда-либо были.
Musa Mo'Allim Да, дорогая. Всё готово. Иди играй.
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[последние слова]
Lieutenant Colonel Ed Walsh Вы справились. Оба.
Steve Watts Спасибо... сэр.
Lieutenant Colonel Ed Walsh Теперь идите домой. Отдохните. Мне нужно, чтобы вы оба были здесь через 12 часов... Хорошо?
🧡
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